MasterChef 2026-Τι κρύβουν οι τρεις καμπάνες που έφερε ο Δημήτρης Τασoύλης

Η Wasan, ο Φίλιπ και ο Χάρης έβαλαν τα δυνατά τους

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
18.05.26 , 23:06 Βανδή - Νικολαΐδη: Εντυπωσιακές στις νέες φωτογραφίες από τη βάπτιση!
18.05.26 , 23:00 Σαν Ντιέγκο: Πυροβολισμοί σε Ισλαμικό Κέντρο
18.05.26 , 22:45 MasterChef 2026-Τι κρύβουν οι τρεις καμπάνες που έφερε ο Δημήτρης Τασoύλης
18.05.26 , 22:38 Σπείρα εκβιαστών Βορίζια: Εκφόβιζαν όσους αγρότες δε συνεργάζονταν
18.05.26 , 22:25 MasterChef 2026 | Ψηφοφορία: Το δίλημμα της κόκκινης μπριγάδας!
18.05.26 , 22:16 Ολοκληρώθηκε το πόρισμα για το ντρόουν στη Λευκάδα
18.05.26 , 22:00 MasterChef 2026- Συμβούλιο: Η φέτα έδωσε τη νίκη στην ομαδική δοκιμασία!
18.05.26 , 21:55 Τι δείχνουν τα γκάλοπ για την προέλευση ψήφων Τσίπρα -  Καρυστιανού
18.05.26 , 21:40 Χριστίνα Μπόμπα: Η elegant εμφάνιση στο red carpet των Καννών
18.05.26 , 21:31 Αμετανόητο το Υπουργείο Πολιτισμού θα χρηματοδοτήσει τη «μαύρη» Ωραία Ελένη
18.05.26 , 21:19 Γωγώ Μαστροκώστα: Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό
18.05.26 , 20:39 Με «συνταγή» από το 2019 και το 2023 η αντιμετώπιση Τσίπρα από ΝΔ
18.05.26 , 20:29 Ford: Επίθεση με επτά νέα μοντέλα
18.05.26 , 20:13 Τροχός της Τύχης: Χάρισε το 3ο αυτοκίνητο της σεζόν
18.05.26 , 20:05 «Τραβούσε βίντεο σαν να ήταν αγώνας μποξ, την ώρα που ξυλοκοπούσαν 13χρονη»
Γωγώ Μαστροκώστα: Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό
Στεφανίδου - Ευαγγελάτος: Στη Νέα Υόρκη για την αποφοίτηση της κόρης τους
Πάνος Κουτσουμπής: Είναι ένας τρυφερός μπαμπάς - Η φωτογραφία με την Ξένια
Δέσποινα Βανδή: Έγινε νονά στη Βουλιαγμένη - Μαζί η κόρη της, Μελίνα
Άρης Σερβετάλης: Αγνώριστος στο Άγιον Όρος με μακρύ μούσι και ράσα
Άννα Βίσση: Για φαγητό σε παραδοσιακό καφενείο - «Το νέο στέκι μου»
Τσιμτσιλή: O λόγος που Οικονομάκου – Τσερέλα δεν ήθελαν κάμερες στον γάμο
Ούτε Ομπράντοβιτς ούτε Σάρας - Η επιστροφή που θα απογειώσει τον ΠΑΟ
Τροχός της Τύχης: Χάρισε το 3ο αυτοκίνητο της σεζόν
Γραμμέλη: «Θα επιστρέψει ένα πολύ μεγάλο όνομα της ελληνικής τηλεόρασης»
Περισσότερα

VIDEOS

Συνταγή Για Λουκουμάδες Μπακαλιάρου
Δείτε μία διαφορετική συνταγή για μπακαλιάρο
Συνταγή Για Λαχταριστή Σοκολατόπιτα
Breakfast@Star: O Xρήστος Μοίρας έκανε ντεμπούτο με το πιο νόστιμο
Οι καλύτερες συνταγές για γλυκά ψυγείου
Σου αρέσουν τα γλυκά ψυγείου; Δες τις καλύτερες συνταγές
Συνταγή Για Λαδένια Με Ντομάτα
Λαδένια με ντομάτα, κρεμμύδι, φέτα και ρίγανη
αυγοσαλάτα
Σου περίσσεψε φαγητό από το πασχαλινό τραπέζι; Τι μπορείς να
αρνίσια πλάτη
Δεν ξέρετε τι να μαγειρέψετε το Πάσχα; Σας έχουμε μία
Καθαρά Δευτέρα: Συνταγή Για Μύδια Αχνιστά!
Καθαρά Δευτέρα: Συνταγή για μύδια αχνιστά από τον Λευτέρη Ζαφειρόπουλο!
Συνταγή για Eύκολη ζαμπονοτυρόπιτα χωρίς φύλλο
Φτιάξτε την πιο νόστιμη ζαμπονοτυρόπιτα χωρίς φύλλο
νηστίσιμη πορτοκαλόπιτα
Νηστίσιμη πορτοκαλόπιτα με φύλλο κρούστας - Η τέλεια συνταγή!
Συνταγές Για Αλμυρές Τάρτες
Σας αρέσουν οι αλμυρές τάρτες; Μαζέψαμε τις καλύτερες συνταγές
Συνταγή για σοκολατένιο μωσαϊκό με μπισκότα
Συνταγή για τραγανό και σοκολατένιο μωσαϊκό με μπισκότα
Συνταγή Για Λαχταριστό Χριστουγεννιάτικο Κέικ
Συνταγή για χριστουγεννιάτικο κέικ
Συνταγή Για Νόστιμες Δίπλες
Δες την πιο νόστιμη συνταγή για χριστουγεννιάτικες δίπλες
Συνταγή για χοιρινό γεμιστό με μανιτάρια
Δεν ξέρεις τι να φτιάξεις τα Χριστούγεννα; Δες μία υπέροχη
Συνταγή Για Χριστουγεννιάτικο Σουφλέ
Xριστουγεννιάτικο σουφλέ για το εορταστικό σας τραπέζι
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Συνταγες

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Δημήτρης Τασούλης chef με διεθνή καριέρα σε βραβευμένα εστιατόρια και εξειδίκευση στις πρωτοποριακές γαστρονομικές τεχνικές, ήταν καλεσμένος στο MasterChef 10 και οι τρεις κριτές τον υποδέχτηκαν με πολύ μεγάλη χαρά. 

MasterChef: Ποια μπριγάδα θα καθορίσει με τη νίκη της τις εξελίξεις;

MasterChef 2026-Τι κρύβουν οι τρεις καμπάνες που έφερε ο Δημήτρης Τασoύλης

Ο καταξιωμένος σεφ έδωσε στους διαγωνιζόμενους, Wasan, Χάρη και Φίλιπ  τρία πιάτα αντιγραφής. Αν θέλετε να δοκιμάσετε κι εσείς να αντιγράψετε τη συνταγή, όπως οι έκαναν οι υποψήφιοι, ακολουθήστε πιστά τα παρακάτω βήματα.

Ο Χάρης προσπάθησε να φτιάξει τα πιάτα

Ο Χάρης προσπάθησε να φτιάξει τα πιάτα

Mπονμπόν Σουπιάς 

Mπονμπόν Σουπιάς 

Μπονμπόν Σουπιάς

Υλικά


· 700 γρ. σουπιά (0°C), σκουπισμένη καλά και κομμένη σε κύβους 1x1 εκ. (χρησιμοποιούμε μόνο το σώμα)

Εκτέλεση

1. Τοποθετούμε τη σουπιά στο Thermomix και πολτοποιούμε στην ταχύτητα 7 για 5 λεπτά.


2. Περνάμε το μείγμα από πολύ ψιλή σίτα, χρησιμοποιώντας σπάτουλα ζαχαροπλαστικής, ώστε να πάρουμε τη λεία πάστα από την άλλη πλευρά της σίτας.


3. Μεταφέρουμε σε σακούλα ζαχαροπλαστικής και διατηρούμε εκτός ψυγείου μέχρι να χρειαστεί.

MasterChef 2026-Τι κρύβουν οι τρεις καμπάνες που έφερε ο Δημήτρης Τασoύλης


Ζωμός Σουπιάς

Υλικά

· Ζωμός σουπιάς.


· Kuzu 3,6%


· Άγαρ-άγαρ 0,7%


· Ζελατίνη 1,7%


Εκτέλεση

1. Έχουμε ήδη ενυδατώσει τη ζελατίνη και την έχουμε στραγγίσει καλά.

2. Μεταφέρουμε τον ζωμό σε μικρή κατσαρόλα και τον μειώνουμε στα 200ml

3. Ψύχουμε γρήγορα ένα μικρό μέρος και ενσωματώνουμε 3,6% kuzu και το άγαρ-άγαρ, προσθέτοντας και τη ζελατίνη.

4. Με σύριγγα γεμίζουμε μπαλόνια με 3 ml σάλτσας, σχηματίζουμε μπάλα και δένουμε με μεμβράνη.

5. Τοποθετούμε τα μπαλόνια σε blast freezer για 20 λεπτά.

6. Βγάζουμε τη παγωμένη σάλτσα, κόβουμε τα μπαλόνια και αφαιρούμε τις παγωμένες σφαίρες.

7. Τοποθετούμε λίγη από τη ζύμη mochi στη βάση, βάζουμε στο κέντρο την παγωμένη σάλτσα και καλύπτουμε με επιπλέον μείγμα mochi.

8. Με τη βοήθεια σπάτουλας και λίγου νερού, καθώς και με βρεγμένα χέρια, δίνουμε σχήμα στο mochi.

9. Διατηρούμε εκτός ψυγείου μέχρι το σερβίρισμα.

Σερβίρισμα

Υλικά:


· Λάδι βοτάνων


· Γεμιστό mochi


Στήσιμο:


1. Τοποθετούμε στο πιάτο το λάδι βοτάνων.


2. Πάνω από αυτό τοποθετούμε το γεμιστό mochi.

Mαρέγκα σουπιάς 

Mαρέγκα σουπιάς 


Μαρέγκα Σουπιάς


Υλικά:


· 500 γρ. σουπιά (0°C), καθαρισμένη και κομμένη σε κύβους 1x1 εκ. (χρησιμοποιούμε μόνο το σώμα)


· 1000 ml παγωμένο νερό (0°C)


Εκτέλεση


1. Τοποθετούμε όλα τα υλικά στο Thermomix και πολτοποιούμε στην ταχύτητα 8 για 4 λεπτά.


2. Περνάμε το μείγμα από πολύ ψιλό chinois, χρησιμοποιώντας κουτάλα.


3. Μεταφέρουμε το υγρό στον κάδο του μίξερ και χτυπάμε στην ταχύτητα 5 για 5 λεπτά και συνεχίζουμε με ταχύτητα 8 για 35΄.


4. Σερβίρουμε απευθείας από το KitchenAid.


Ζωμός Σουπιάς & Σπανακιού


Υλικά 


· Ζωμός σουπιάς.


· Kuzu 4%


Εκτέλεση


1. Μεταφέρουμε τον ζωμό σε μικρή κατσαρόλα και τον μειώνουμε σε 200ml.


2. Ψύχουμε γρήγορα ένα μικρό μέρος και ενυδατώνουμε 4% kuzu.


3. Φέρνουμε σε βρασμό, αποσύρουμε από τη φωτιά και καλύπτουμε με μεμβράνη μέχρι το σερβίρισμα.


Σερβίρισμα


Υλικά:


· Μαρέγκα σουπιάς


· Σάλτσα σουπιάς & σπανακιού


Στήσιμο:


1. Με ένα μικρό κουτάλι τοποθετούμε στην αριστερή πλευρά του πιάτου μία quenelle (ή δόση) μαρέγκας.


2. Λίγα εκατοστά δεξιά, τοποθετούμε μία μεγάλη κουκκίδα από τη σάλτσα.

Πέπλο σπανάκι με σουπιά

Πέπλο σπανάκι με σουπιά


Φιλέτο Σουπιάς με Σπανακόφυλλο (Veil)


Υλικά της Συνταγής 


· 650 γρ. σουπιά (0°C), σκουπισμένη και κομμένη σε κύβους 1x1 εκ. (χρησιμοποιούμε μόνο το σώμα)


· 650 γρ. baby σπανάκι


Εκτέλεση


1. Ζεματάμε το σπανάκι, το κρυώνουμε σε παγωμένο νερό και στραγγίζουμε καλά με πετσέτα.


2. Βάζουμε τους κύβους σουπιάς στο Thermomix μαζί με 140 γρ. από το στυμμένο σπανάκι.


3. Πολτοποιούμε στην ταχύτητα 8 για 30 δευτερόλεπτα. Με σιλικόνη σπάτουλα επαναφέρουμε το μείγμα στο κέντρο και πολτοποιούμε στην ταχύτητα 5 για 4 λεπτά.


4. Περνάμε το μείγμα από ψιλό ίσιο κόσκινο χρησιμοποιώντας σπάτουλα ζαχαροπλαστικής.


5. Αποκτούμε τη λεία πάστα και τη βάζουμε σε μικρές vacuum σακούλες.


6. Τοποθετούμε 35 γρ. μείγμα σε κάθε σακούλα και κάνουμε vacuum.


7. Απλώνουμε το μείγμα με το χέρι και τη σπάτουλα ώστε να φτάνει ομοιόμορφα 8 mm από το πάνω μέρος της σακούλας.


8. Βράζουμε νερό και βυθίζουμε τις σακούλες, αφαιρούμε από τη φωτιά και αφήνουμε να ψηθεί για 4 λεπτά. Στη συνέχεια κρυώνουμε σε παγωμένο νερό.


9. Κόβουμε τις γωνίες με μαχαίρι και με σπάτουλα αφαιρούμε το veil. Καλύπτουμε με μεμβράνη και φυλάσσουμε σε GN για το σερβίρισμα.

Δημήτρης Τασούλας/ Λεωνίδας Κουτσόπουλος

Δημήτρης Τασούλας/ Λεωνίδας Κουτσόπουλος

Σάλτσα Σουπιάς με Καραμελωμένο Κρεμμύδι


Υλικά της Συνταγής 


· Kuzu 4,2%


· Ζωμός σουπιάς


Εκτέλεση


1. Μειώνουμε σε μικρή κατσαρόλα στα 250ml, ψύχουμε γρήγορα ένα μικρό μέρος και ενυδατώνουμε 4,2% kuzu.


2. Φέρνουμε σε βρασμό, αποσύρουμε από τη φωτιά και καλύπτουμε με μεμβράνη μέχρι το σερβίρισμα.


Σερβίρισμα


Υλικά

· Veil σουπιάς και σπανακιού


· Σάλτσα σουπιάς με καραμελωμένο κρεμμύδι


· Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο (EVOO)


Στήσιμο:


1. Με λαβίδα, τοποθετούμε φυσικά το veil πάνω στο πιάτο.


2. Περιχύνουμε με λίγη σάλτσα και προσθέτουμε μια νότα EVOO.


Δείτε το MasterChef 10 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
MASTER CHEF
 |
MASTERCHEF 10
 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΑΣΟΥΛΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top