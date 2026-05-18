Ο Δημήτρης Τασούλης chef με διεθνή καριέρα σε βραβευμένα εστιατόρια και εξειδίκευση στις πρωτοποριακές γαστρονομικές τεχνικές, ήταν καλεσμένος στο MasterChef 10 και οι τρεις κριτές τον υποδέχτηκαν με πολύ μεγάλη χαρά.

Ο καταξιωμένος σεφ έδωσε στους διαγωνιζόμενους, Wasan, Χάρη και Φίλιπ τρία πιάτα αντιγραφής. Αν θέλετε να δοκιμάσετε κι εσείς να αντιγράψετε τη συνταγή, όπως οι έκαναν οι υποψήφιοι, ακολουθήστε πιστά τα παρακάτω βήματα.

Ο Χάρης προσπάθησε να φτιάξει τα πιάτα

Mπονμπόν Σουπιάς

Μπονμπόν Σουπιάς

Υλικά



· 700 γρ. σουπιά (0°C), σκουπισμένη καλά και κομμένη σε κύβους 1x1 εκ. (χρησιμοποιούμε μόνο το σώμα)

Εκτέλεση

1. Τοποθετούμε τη σουπιά στο Thermomix και πολτοποιούμε στην ταχύτητα 7 για 5 λεπτά.



2. Περνάμε το μείγμα από πολύ ψιλή σίτα, χρησιμοποιώντας σπάτουλα ζαχαροπλαστικής, ώστε να πάρουμε τη λεία πάστα από την άλλη πλευρά της σίτας.



3. Μεταφέρουμε σε σακούλα ζαχαροπλαστικής και διατηρούμε εκτός ψυγείου μέχρι να χρειαστεί.



Ζωμός Σουπιάς

Υλικά

· Ζωμός σουπιάς.



· Kuzu 3,6%



· Άγαρ-άγαρ 0,7%



· Ζελατίνη 1,7%



Εκτέλεση

1. Έχουμε ήδη ενυδατώσει τη ζελατίνη και την έχουμε στραγγίσει καλά.

2. Μεταφέρουμε τον ζωμό σε μικρή κατσαρόλα και τον μειώνουμε στα 200ml

3. Ψύχουμε γρήγορα ένα μικρό μέρος και ενσωματώνουμε 3,6% kuzu και το άγαρ-άγαρ, προσθέτοντας και τη ζελατίνη.

4. Με σύριγγα γεμίζουμε μπαλόνια με 3 ml σάλτσας, σχηματίζουμε μπάλα και δένουμε με μεμβράνη.

5. Τοποθετούμε τα μπαλόνια σε blast freezer για 20 λεπτά.

6. Βγάζουμε τη παγωμένη σάλτσα, κόβουμε τα μπαλόνια και αφαιρούμε τις παγωμένες σφαίρες.

7. Τοποθετούμε λίγη από τη ζύμη mochi στη βάση, βάζουμε στο κέντρο την παγωμένη σάλτσα και καλύπτουμε με επιπλέον μείγμα mochi.

8. Με τη βοήθεια σπάτουλας και λίγου νερού, καθώς και με βρεγμένα χέρια, δίνουμε σχήμα στο mochi.

9. Διατηρούμε εκτός ψυγείου μέχρι το σερβίρισμα.

Σερβίρισμα

Υλικά:



· Λάδι βοτάνων



· Γεμιστό mochi



Στήσιμο:



1. Τοποθετούμε στο πιάτο το λάδι βοτάνων.



2. Πάνω από αυτό τοποθετούμε το γεμιστό mochi.

Mαρέγκα σουπιάς



Μαρέγκα Σουπιάς



Υλικά:



· 500 γρ. σουπιά (0°C), καθαρισμένη και κομμένη σε κύβους 1x1 εκ. (χρησιμοποιούμε μόνο το σώμα)



· 1000 ml παγωμένο νερό (0°C)



Εκτέλεση



1. Τοποθετούμε όλα τα υλικά στο Thermomix και πολτοποιούμε στην ταχύτητα 8 για 4 λεπτά.



2. Περνάμε το μείγμα από πολύ ψιλό chinois, χρησιμοποιώντας κουτάλα.



3. Μεταφέρουμε το υγρό στον κάδο του μίξερ και χτυπάμε στην ταχύτητα 5 για 5 λεπτά και συνεχίζουμε με ταχύτητα 8 για 35΄.



4. Σερβίρουμε απευθείας από το KitchenAid.



Ζωμός Σουπιάς & Σπανακιού



Υλικά



· Ζωμός σουπιάς.



· Kuzu 4%



Εκτέλεση



1. Μεταφέρουμε τον ζωμό σε μικρή κατσαρόλα και τον μειώνουμε σε 200ml.



2. Ψύχουμε γρήγορα ένα μικρό μέρος και ενυδατώνουμε 4% kuzu.



3. Φέρνουμε σε βρασμό, αποσύρουμε από τη φωτιά και καλύπτουμε με μεμβράνη μέχρι το σερβίρισμα.



Σερβίρισμα



Υλικά:



· Μαρέγκα σουπιάς



· Σάλτσα σουπιάς & σπανακιού



Στήσιμο:



1. Με ένα μικρό κουτάλι τοποθετούμε στην αριστερή πλευρά του πιάτου μία quenelle (ή δόση) μαρέγκας.



2. Λίγα εκατοστά δεξιά, τοποθετούμε μία μεγάλη κουκκίδα από τη σάλτσα.

Πέπλο σπανάκι με σουπιά



Φιλέτο Σουπιάς με Σπανακόφυλλο (Veil)



Υλικά της Συνταγής



· 650 γρ. σουπιά (0°C), σκουπισμένη και κομμένη σε κύβους 1x1 εκ. (χρησιμοποιούμε μόνο το σώμα)



· 650 γρ. baby σπανάκι



Εκτέλεση



1. Ζεματάμε το σπανάκι, το κρυώνουμε σε παγωμένο νερό και στραγγίζουμε καλά με πετσέτα.



2. Βάζουμε τους κύβους σουπιάς στο Thermomix μαζί με 140 γρ. από το στυμμένο σπανάκι.



3. Πολτοποιούμε στην ταχύτητα 8 για 30 δευτερόλεπτα. Με σιλικόνη σπάτουλα επαναφέρουμε το μείγμα στο κέντρο και πολτοποιούμε στην ταχύτητα 5 για 4 λεπτά.



4. Περνάμε το μείγμα από ψιλό ίσιο κόσκινο χρησιμοποιώντας σπάτουλα ζαχαροπλαστικής.



5. Αποκτούμε τη λεία πάστα και τη βάζουμε σε μικρές vacuum σακούλες.



6. Τοποθετούμε 35 γρ. μείγμα σε κάθε σακούλα και κάνουμε vacuum.



7. Απλώνουμε το μείγμα με το χέρι και τη σπάτουλα ώστε να φτάνει ομοιόμορφα 8 mm από το πάνω μέρος της σακούλας.



8. Βράζουμε νερό και βυθίζουμε τις σακούλες, αφαιρούμε από τη φωτιά και αφήνουμε να ψηθεί για 4 λεπτά. Στη συνέχεια κρυώνουμε σε παγωμένο νερό.



9. Κόβουμε τις γωνίες με μαχαίρι και με σπάτουλα αφαιρούμε το veil. Καλύπτουμε με μεμβράνη και φυλάσσουμε σε GN για το σερβίρισμα.

Δημήτρης Τασούλας/ Λεωνίδας Κουτσόπουλος

Σάλτσα Σουπιάς με Καραμελωμένο Κρεμμύδι



Υλικά της Συνταγής



· Kuzu 4,2%



· Ζωμός σουπιάς



Εκτέλεση



1. Μειώνουμε σε μικρή κατσαρόλα στα 250ml, ψύχουμε γρήγορα ένα μικρό μέρος και ενυδατώνουμε 4,2% kuzu.



2. Φέρνουμε σε βρασμό, αποσύρουμε από τη φωτιά και καλύπτουμε με μεμβράνη μέχρι το σερβίρισμα.



Σερβίρισμα



Υλικά

· Veil σουπιάς και σπανακιού



· Σάλτσα σουπιάς με καραμελωμένο κρεμμύδι



· Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο (EVOO)



Στήσιμο:



1. Με λαβίδα, τοποθετούμε φυσικά το veil πάνω στο πιάτο.



2. Περιχύνουμε με λίγη σάλτσα και προσθέτουμε μια νότα EVOO.



Δείτε το MasterChef 10