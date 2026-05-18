Η Δέσποινα Βανδή έζησε μια από τις πιο ξεχωριστές και συγκινητικές στιγμές των τελευταίων μηνών, καθώς την Κυριακή 17 Μαΐου έγινε νονά στην κόρη πολύ αγαπημένου φιλικού της ζευγαριού.

Η βάπτιση πραγματοποιήθηκε σε κλίμα χαράς και συγκίνησης στη Βουλιαγμένη, στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης, με συγγενείς και στενούς φίλους να δίνουν το «παρών» στη σημαντική αυτή ημέρα.

Από το πλευρό της δημοφιλούς τραγουδίστριας δεν θα μπορούσαν να λείπουν η κόρη της, Μελίνα Νικολαΐδη, αλλά και ο σύντροφός της, Βασίλης Μπισμπίκης, οι οποίοι τη συνόδευσαν στη λαμπερή τελετή.

Μετά το μυστήριο, τόσο η Δέσποινα Βανδή όσο και η Μελίνα Νικολαΐδη δημοσίευσαν νέες φωτογραφίες από τη βάπτιση στους προσωπικούς τους λογαριασμούς στα social media, δίνοντας στους διαδικτυακούς τους φίλους μια πιο προσωπική ματιά στις όμορφες στιγμές που έζησαν εκείνη την ημέρα.

Τα στιγμιότυπα απέσπασαν μέσα σε λίγες ώρες χιλιάδες likes και δεκάδες σχόλια θαυμασμού, καθώς μητέρα και κόρη κατάφεραν για ακόμη μία φορά να κλέψουν τις εντυπώσεις με την κομψότητα και τη φινέτσα τους.

Σε μία από τις φωτογραφίες που ξεχώρισαν, οι δυο τους ποζάρουν χαμογελαστές μέσα σε έναν εντυπωσιακό χώρο με μεγάλους καθρέφτες και ιδιαίτερο φωτισμό, αποπνέοντας αέρα υψηλής αισθητικής και elegance. Η σχέση τους φαίνεται πιο δυνατή από ποτέ, ενώ η ομοιότητά τους δεν πέρασε απαρατήρητη από τους followers τους.

Η Μελίνα Νικολαΐδη επέλεξε για την περίσταση ένα εντυπωσιακό λευκό φόρεμα με δαντελένια υφή και ανοιχτή πλάτη, το οποίο ανέδειξε τη σιλουέτα της με κομψό και minimal τρόπο. Με sleek χτένισμα και διακριτικό μακιγιάζ, υιοθέτησε ένα look που συνδύαζε τη φρεσκάδα με τη διαχρονική θηλυκότητα.

Από την άλλη πλευρά, η Δέσποινα Βανδή επέλεξε ένα άκρως ρομαντικό floral φόρεμα σε απαλές παστέλ αποχρώσεις, με αέρινη γραμμή και elegant λεπτομέρειες που ταίριαζαν απόλυτα με το ανοιξιάτικο σκηνικό της ημέρας. Η ίδια αποκάλυψε μέσα από τα social media πως το φόρεμα που φόρεσε στη βάπτιση ήταν δημιουργία του γνωστού σχεδιαστή Βασίλη Ζούλια.

Η τραγουδίστρια έδειχνε πιο χαρούμενη και λαμπερή από ποτέ, απολαμβάνοντας κάθε στιγμή της ιδιαίτερης αυτής ημέρας, ενώ οι νέες φωτογραφίες που ανάρτησε μαζί με την κόρη της συγκέντρωσαν αμέσως αποθεωτικά σχόλια από φίλους, θαυμαστές αλλά και πρόσωπα της ελληνικής showbiz.

Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που η Δέσποινα Βανδή και η Μελίνα Νικολαΐδη απασχολούν θετικά τα social media με τις κοινές τους εμφανίσεις, καθώς κάθε φορά που δημοσιεύουν κοινά στιγμιότυπα καταφέρνουν να τραβούν τα βλέμματα τόσο για το στιλ όσο και για τη στενή σχέση που διατηρούν.