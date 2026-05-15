Η Mελίνα Νικολαΐδη, κόρη του Ντέμη Νικολαΐδη και της Δέσποινας Βανδή συστήνεται και μας λέει οκτώ πράγματα που δεν γνωρίζουμε για εκείνη.

Η Μελίνα Νικολαΐδη αναφέρει λίγα λόγια για τις σπουδές της και τις επαγγελματικές της δραστηριότητες λέγοντας πως ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο τμήμα Drama, Theatre & Dance του πανεπιστημίου Royal Holloway στο Λονδίνο και αρχίζει να μας λέει για τον χαρακτήρα της.

Mελίνα Νικολαΐδη



1. Είναι επιλεκτική

«Είμαι επιλεκτική με τα άτομα που κάνει παρέα. Εμπιστεύομαι δύσκολα. Με το που θα γνωρίσω κάποιον παίζει ρόλο η χειραψία και η ενέργεια που θα νιώσω» είπε χαρακτηριστικά η Μελίνα στο βίντεο που δημοσίευσε στο Tik Tok.

Μελίνα Νικολαΐδη

2. Περνάει διάφορες φάσεις

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά η νεαρή ηθοποιός στη ζωή της περνάει διάφορες φάσεις. Σε κάποιες περιόδους της ζωής της θέλει να βγαίνει έξω να διασκεδάζει και να πηγαίνει σε πάρτι και σε άλλες θέλει να κάθεται μέσα στο σπίτι βλέποντας ταινιούλα και κάνοντας κάτι πιο χαλαρό.

3. Δεν είναι άνθρωπος που θα πει στον άλλο τι να κάνει

«Δεν είμαι άνθρωπος που θα πει στον άλλον. Κάνε αυτό και μην κάνεις το άλλο. Είμαι της άποψης πως ο καθένας πρέπει να κάνει μόνος του ότι θέλει και να αποφασίζει τη θέλει να κάνει» αναφέρει η κόρη του Ντέμη και της Δέσποινας.

4. Είναι λάτρης της γυμναστικής

Η Μελίνα όπως είπε λατρεύει τη γυμναστική και πιο συγκεκριμένα τα βάρη και οι πιλάτες. Την έχουμε δει αρκετές φορές άλλωστε να ανεβάζει βιντεάκια στο Instagram που τη δείχνουν να κάνει γυμναστική.

5. Δεν είναι απλή

Με τον ορισμό αυτόν που δίνει δεν εννοεί πως είναι δύσκολος άνθρωπος αλλά πως της αρέσει να εκφράζεται και με άλλους τρόπους πέρα από τις λέξεις. Με το ντύσιμο, τη συμπεριφορά ακόμα και μέσα από τον τρόπο που βάφεται.

6. Είμαι πολύ ανυπόμονη

Η νεαρή ηθοποιός αναφέρει πως όταν θέλει κάτι πολύ είναι ανυπόμονη και δεν μπορεί με τίποτα να περιμένει.

7. Της αρέσει η ποίηση

Η ίδια για πρώτη φορά αποκαλύπτει πως διαβάζει ποίηση αλλά και γράφει.

8.Λατρεύει το make-up

Η ίδια λατρεύει το μακιγιάζ καθώς όπως είπε αποτελεί για εκείνη έναν τρόπο να εκφράζεται.

