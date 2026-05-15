Απάλλαξε τον εαυτό σου από το κυνήγι του «ζήσαν αυτοί καλά»

Στο dating, συχνά κυνηγάμε το «ζήσαν αυτοί καλά» σαν να είναι το μοναδικό ασφαλές τέλος μιας ιστορίας. Όμως αξίζει να σταθούμε και να δούμε τι συνεπάγεται αυτή η προσδοκία στην πράξη. Όταν ο τελικός στόχος γίνεται ένα ιδανικό «happy ending», είναι εύκολο να αντιμετωπίζουμε το παρόν ως κάτι προσωρινό, σαν δοκιμασία. Σαν να χρειάζεται απλώς να «περάσει η φάση» μέχρι να έρθει η μόνιμη ηρεμία.

Ο γάμος και οι μακροχρόνιες δεσμεύσεις, ωστόσο, δεν είναι μόνιμα «ήλιος και ουράνια τόξα». Οι προκλήσεις εμφανίζονται ακόμη και σε σταθερές σχέσεις, και αυτό δεν σημαίνει ότι κάτι απέτυχε. Ακόμη και οι πιο υγιείς σχέσεις περνούν φάσεις έντασης, αποστάσεων ή αβεβαιότητας. Εκεί που συχνά κρίνεται η αντοχή τους δεν είναι η απουσία δυσκολιών, αλλά ο τρόπος που οι δύο άνθρωποι τις διαχειρίζονται μαζί.

Η ιδέα του παραμυθένιου τέλους μπορεί να κρύβει κι ένα πιο σκληρό μήνυμα: ότι το «τώρα» δεν είναι αρκετό. Ότι πρέπει να φτάσεις σε έναν προορισμό (συνήθως μια μακροχρόνια σχέση ή ο γάμος) για να νιώσεις πλήρης/πλήρης. Αυτό το πλαίσιο, όσο ρομαντικό κι αν ακούγεται, μπορεί να μειώσει την αυθεντικότητα της σύνδεσης. Όταν η σχέση «οφείλει» να οδηγεί κάπου, η επαφή γίνεται συχνά πιο αγχώδης και λιγότερο αληθινή.

Ακολουθούν μερικοί τρόποι με τους οποίους το «ζήσαν αυτοί καλά» μπορεί να σε μπλοκάρει – και πώς να επιστρέψεις σε μια πιο γειωμένη, τρυφερή και ανθρώπινη προσέγγιση στις σχέσεις.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο, στο Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Αγγελική Λάλου