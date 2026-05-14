Η μαγειρική δοκιμασία στο MasterChef 2026 γύρω από τη φέτα εξελίχθηκε σε μια ενδιαφέρουσα αντιπαράθεση ανάμεσα στους σεφ και κριτές.

MasterChef 2026: Ο Ανδρέας κι ο Μιχάλης μπροστά στους κριτές

Η κόκκινη μπριγάδα, με αρχηγό τον Ανδρέα και δημιουργό του πιάτου τον Φίλιππο, επέλεξε μια πιο σύνθετη προσέγγιση. Παρουσίασαν ένα κανόλι από καταΐφι γεμισμένο με μους φέτας, το οποίο συνοδευόταν από ένα «νερό» ντομάτας αρωματισμένο με katsuobushi και kombu, καθώς και ντομάτα σε όσμωση με αγγούρι, πίκλες κρεμμυδιού και πιπέρι σετσουάν.

Παρά την προσπάθεια για ένα fine dining αποτέλεσμα, οι κριτές εξέφρασαν επιφυλάξεις για τη χρήση της όσμωσης, θεωρώντας πως δεν προσέφερε ουσιαστική ενίσχυση στη γεύση ή τη δομή, ενώ ο ζωμός φάνηκε να «κλωτσάει» γευστικά σε ορισμένους.

Από την άλλη πλευρά, η μπλε μπριγάδα υπό τον Μιχάλη ακολούθησε μια πιο «μπρουτάλ» και απλή διαχείριση του υλικού. Παρουσίασαν τη φέτα σχεδόν αυτούσια, κομμένη σε τρία μπαστουνάκια και μαριναρισμένη με ελαιόλαδο, θυμάρι και κόλιανδρο. Το πιάτο τους πλαισιώθηκε από ένα τουίλ μελιού, σάλτσα και φρέσκα blueberries, καραμελωμένα shallots και καβουρδισμένο κουκουνάρι.

Αν κι η απλότητα κι η καθαρότητα των συνδυασμών κέρδισαν αρχικά τις εντυπώσεις, οι κριτές επισήμαναν ότι το κεντρικό υλικό παρέμεινε ουσιαστικά απείραχτο, γεγονός που δεν δικαιολογούσε τον άφθονο χρόνο των δυόμισι ωρών που είχαν στη διάθεσή τους. «Πάντως εγώ δεν βλέπω σε κανένα από τα δύο πιάτα τις δυόμιση ώρες που δώσαμε χρόνο για να τα αναλάβει κάποιος και να κάνει τρία πιάτα εδώ. Δηλαδή ειδικά ειδικά στον Μπλε δεν είναι δυόμιση ώρες πιάτο αυτό», σχολίασε ο Πάνος Ιωαννίδης.

Στην τελική αξιολόγηση, οι απόψεις των κριτών διχάστηκαν. Ενώ ο Σωτήρης Κοντιζάς προτίμησε την καθαρότητα της μπλε ομάδας, ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος κι ο Πάνος Ιωαννίδης έδωσαν το προβάδισμα στην κόκκινη μπριγάδα, αναγνωρίζοντας την επιπλέον μαγειρική εργασία που απαιτήθηκε για τη δημιουργία της μους και του καταϊφιού.

«Είναι ξεκάθαρο ότι κερδίζει η κόκκινη», είπε ο Σωτήρης Κοντιζάς.. Έτσι, η κόκκινη μπριγάδα αναδείχθηκε νικήτρια με οριακή διαφορά, οδηγώντας το σκορ της εβδομάδας στο δύο-ένα κι αποκτώντας το πλεονέκτημα των κινήσεων για την επόμενη φάση, παρά τη γενική αίσθηση των κριτών ότι και οι δύο ομάδες θα μπορούσαν να είχαν αποδώσει καλύτερα βάσει του διαθέσιμου χρόνου και των υλικών.

«Γενικά είμαστε ευχαριστημένοι από τη σημερινή απόδοση και των δύο μπριγάδων;», ρώτησε τους άλλους κριτές ο Σωτήρης. «Εγώ όχι ιδιαιτέρως», απάντησε ο Πάνος. «Εγώ περίμενα έτσι λίγο παραπάνω. Δεν ξέρω αν έπαιξε ρόλο ο χρόνος; Το ζητούμενο;», σχολίασε ο Λεωνίδας.

