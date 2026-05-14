Κ. Μεταξά: «Θέλω ο Akylas να φέρει την πρωτιά, αλλά επίσης θέλω να με κάνει repost και να μη με σνομπάρει»/ Happy Day

Στην προσωπική της ζωή και στο γεγονός ότι παραμένει ελεύθερη μετά τον χωρισμό της από τον πρώην σύζυγό της Μάριο Καπότση, αναφέρθηκε η Κόνι Μεταξά στις νέες της δηλώσεις.

Η γνωστή τραγουδίστρια και κόρη του Λευτέρη Πανταζή έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» που προβλήθηκε την Τετάρτη 13 Μαΐου, σχολιάζοντας ότι δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη στα ερωτικά της, μετά τη δήλωση που έκανε πριν από περίπου έναν μήνα, πως απέχει από τις σεξουαλικές επαφές.

Κόνι Μεταξά - Μάριος Καπότσης/ Φωτο αρχείου NDP

Με χιούμορ, η Κόνι Μεταξά απάντησε τώρα πως αυτή την περίοδο δεν υπάρχει κάποιος άντρας στη ζωή της, λέγοντας: «Νομίζεις ότι βρήκα γκόμενο σε έναν μήνα; Ποια νομίζεις ότι είμαι; Άλλες ψάχνουν χρόνια!».

Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει πριν λίγο καιρό, η τραγουδίστρια στη διαδικτυακή εκπομπή του Κωνσταντίνου Βασάλου στο YouTube «Θέλει λάδι» στις 8 Απριλίου, είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Δεν κάνω σεξ, μου αρέσει να είμαι μόνη μου». Πιο συγκεκριμένα, είχε πει: «Μετά τα τριάντα έχεις πολύ συγκεκριμένα στάνταρ. Εγώ για να ξαναβρώ γκόμενο... Δεν θέλω οικογένεια και παιδιά. Μου αρέσει να είμαι μόνη μου. Δεν κάνω σεξ. Ισχύει ότι ένας έρωτας περνάει με ένα φλερτ. Συνήθως αν χωρίσω και έχω ένα φλερτ, ξεχνάω την προηγούμενη σχέση. Αλλά είμαι και Υδροχόος. Δεν έχω ξαναγυρίσει ποτέ σε πρώην. Πάντα βοηθάει να τον σβήνεις στα social media. Βοηθάει ρε παιδί μου. Βλέπεις μια εικόνα, δεν σε αφήνει να το ξεπεράσεις».