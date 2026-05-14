Κόνι Μεταξά: Νομίζεις ότι βρήκα γκόμενο σε έναν μήνα; Άλλες ψάχνουν χρόνια

«Δεν κάνω σεξ, μου αρέσει να είμαι μόνη μου» είχε δηλώσει η ίδια

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
14.05.26 , 23:43 MasterChef: Στενεύει ο κλοιός - Μία ακόμα αποχώρηση τη Δευτέρα
14.05.26 , 23:35 MasterChef 2026: Αυτή είναι η μπριγάδα που κέρδισε με μικρή διαφορά
14.05.26 , 23:30 Eurovision 2026: Μάγεψε το κοινό η Delta Goodrem με τη φωνάρα της!
14.05.26 , 23:10 MasterChef 2026 - Λεωνίδας Κουτσόπουλος: «Εγώ δεν μπορώ να το δοκιμάσω»
14.05.26 , 22:56 Eurovision 2026: H Ευρώπη θέλει... Jalla από την Κύπρο και την Antigoni!
14.05.26 , 22:40 Eurovision 2026: Ο Alis από την Αλβανία και το τραγούδι για τη μαμά του!
14.05.26 , 22:34 Δίκη ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταπέλτης η εισαγγελέας για τους Σερραίους αγρότες
14.05.26 , 22:22 Eurovision 2026: «Έσκισε» η Dara για τη Βουλγαρία με το Bangaranga!
14.05.26 , 22:19 Σπίτι μου 2: Παράταση – ανάσα για 2.500 κατοικίες
14.05.26 , 22:15 Κόνι Μεταξά: Νομίζεις ότι βρήκα γκόμενο σε έναν μήνα; Άλλες ψάχνουν χρόνια
14.05.26 , 22:13 Κλήρωση Τζόκερ 14/5/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 10.800.000 ευρώ
14.05.26 , 22:08 Ηλιούπολη: Πέθανε και η δεύτερη 17χρονη που έπεσε από ταράτσα πολυκατοικίας
14.05.26 , 22:00 Dara: Το βιογραφικό και το τραγούδι με «άρωμα» Ελλάδας στην Eurovision
14.05.26 , 21:48 Eurovision 2026: Ο άνθρωπος που εμπνεύστηκε τον τίτλο «Jalla» για την Κύπρο
14.05.26 , 21:25 Κατερίνα Διδασκάλου: «Δεν είμαι παραδοσιακή μαμά, έχω κάψει φαγητό»
Γωγώ Μαστροκώστα: Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση
Σία Κοσιώνη: Η αποκάλυψη της Σκορδά για τη συνεργασία με τον Χατζηνικολάου
Η Φαίη Σκορδά για το πρόβλημα της υγείας της: «Σχολίασαν πως έχω πρηξίματα»
Συνελήφθη στο Σύνταγμα ο «μάνατζερ» της Lady Gaga
Αλλαγές στον ANT1: Η αποχώρηση Λιαρέλλη, η Κοσιώνη και ο Παπαδρόσος
Απόστολος Γκλέτσος: Δημόσια εμφάνιση με τη σύντροφό του, Ιζαμπέλα
Στιγμές χαλάρωσης, λίγο μετά το Πρωτάθλημα της ΑΕΚ για τον Ραζβάν Μαρίν
Αναστασία Παντούση για Ιωάννη Παπαζήση: «Ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά»
Ηλιούπολη: Πέθανε και η δεύτερη 17χρονη που έπεσε από ταράτσα πολυκατοικίας
Πέθανε γνωστός ηθοποιός του ελληνικού κινηματογράφου
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πρώτη Δημοσίευση: 14.05.26, 13:51
Κ. Μεταξά: «Θέλω ο Akylas να φέρει την πρωτιά, αλλά επίσης θέλω να με κάνει repost και να μη με σνομπάρει»/ Happy Day

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στην προσωπική της ζωή και στο γεγονός ότι παραμένει ελεύθερη μετά τον χωρισμό της από τον πρώην σύζυγό της Μάριο Καπότση, αναφέρθηκε η Κόνι Μεταξά στις νέες της δηλώσεις.

Κόνι Μεταξά: «Τη μεγαλύτερη προδοσία την έχω βιώσει από τον Μάριο»

Η γνωστή τραγουδίστρια και κόρη του Λευτέρη Πανταζή έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» που προβλήθηκε την Τετάρτη 13 Μαΐου, σχολιάζοντας ότι δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη στα ερωτικά της, μετά τη δήλωση που έκανε πριν από περίπου έναν μήνα, πως απέχει από τις σεξουαλικές επαφές.

καποτσης κονι

Κόνι Μεταξά - Μάριος Καπότσης/ Φωτο αρχείου NDP

Με χιούμορ, η Κόνι Μεταξά απάντησε τώρα πως αυτή την περίοδο δεν υπάρχει κάποιος άντρας στη ζωή της, λέγοντας: «Νομίζεις ότι βρήκα γκόμενο σε έναν μήνα; Ποια νομίζεις ότι είμαι; Άλλες ψάχνουν χρόνια!».

Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει πριν λίγο καιρό, η τραγουδίστρια στη διαδικτυακή εκπομπή του Κωνσταντίνου Βασάλου στο YouTube «Θέλει λάδι» στις 8 Απριλίου, είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Δεν κάνω σεξ, μου αρέσει να είμαι μόνη μου». Πιο συγκεκριμένα, είχε πει: «Μετά τα τριάντα έχεις πολύ συγκεκριμένα στάνταρ. Εγώ για να ξαναβρώ γκόμενο... Δεν θέλω οικογένεια και παιδιά. Μου αρέσει να είμαι μόνη μου. Δεν κάνω σεξ. Ισχύει ότι ένας έρωτας περνάει με ένα φλερτ. Συνήθως αν χωρίσω και έχω ένα φλερτ, ξεχνάω την προηγούμενη σχέση. Αλλά είμαι και Υδροχόος. Δεν έχω ξαναγυρίσει ποτέ σε πρώην. Πάντα βοηθάει να τον σβήνεις στα social media. Βοηθάει ρε παιδί μου. Βλέπεις μια εικόνα, δεν σε αφήνει να το ξεπεράσεις».

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΟΝΙ ΜΕΤΑΞΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top