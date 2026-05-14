Με μια ιδιαίτερα συγκινητική και νοσταλγική ανάρτηση θέλησε να μοιραστεί στιγμές από το παρελθόν του ο Πέτρος Ιακωβίδης, μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης δημοσίευσε ένα σπάνιο βίντεο από τα παιδικά του χρόνια, χαρίζοντας στους διαδικτυακούς του φίλους μια εικόνα που μέχρι σήμερα ελάχιστοι είχαν δει.

Στο τρυφερό αυτό στιγμιότυπο, ο μικρός τότε Πέτρος φαίνεται να παίζει με μουσικά όργανα και να προσπαθεί να δημιουργήσει ήχους, δείχνοντας από πολύ νωρίς τη μεγάλη του αγάπη για τη μουσική. Η αθωότητα, ο ενθουσιασμός και η ανεμελιά των παιδικών του χρόνων «μαρτυρούσαν» πως το ταλέντο και η σύνδεσή του με τη μουσική ήταν κάτι που υπήρχε βαθιά μέσα του από την πρώτη στιγμή.

Τη δημοσίευση συνόδευσε με τη λιτή αλλά γεμάτη νόημα φράση: «Κάπως έτσι ξεκίνησαν όλα», προσθέτοντας χιουμοριστικά emoji, δίνοντας έναν πιο αυθόρμητο και προσωπικό τόνο στην ανάρτηση. Όπως ήταν αναμενόμενο, οι followers του έσπευσαν να σχολιάσουν με λόγια αγάπης και θαυμασμού, ενώ πολλοί ανέφεραν πως «το μικρόβιο της μουσικής φαινόταν ήδη από τότε».

Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που ο δημοφιλής τραγουδιστής μιλά ανοιχτά για το πώς γεννήθηκε μέσα του η επιθυμία να ασχοληθεί επαγγελματικά με το τραγούδι. Σε συνέντευξή του τον Νοέμβριο του 2025, είχε αποκαλύψει ότι η μεγαλύτερη έμπνευσή του ήταν ο σπουδαίος Τόλης Βοσκόπουλος.

«Έγινα τραγουδιστής γιατί είδα σε ελληνική ταινία τον Τόλη Βοσκόπουλο. Τον είδα να λέει το “Γλυκά πονούσε το μαχαίρι” και είπα στη μητέρα μου πως θέλω να κάνω αυτό το πράγμα. Μετά άρχισα να ψάχνω ό,τι είχε κάνει. Ήταν πραγματικός πρίγκιπας», είχε εξομολογηθεί χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τη στιγμή που καθόρισε το μέλλον του.

Παράλληλα, ο Πέτρος Ιακωβίδης συνεχίζει δυναμικά την πορεία του στη μουσική σκηνή, αφού πριν από λίγες ημέρες κυκλοφόρησε το νέο του τραγούδι με τίτλο «Έτσι έχει μάθει», το οποίο ήδη έχει αρχίσει να συζητιέται έντονα και πολλοί εκτιμούν πως θα αποτελέσει ένα από τα πιο δυνατά hits του φετινού καλοκαιριού.