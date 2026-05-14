Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Πέμπτη 14 Μαΐου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Αριστοτέλους και Λεάνδρου των μαρτύρων, Αγίου Θεράποντος επισκόπου Κύπρου και Αγίου Ισιδώρου μάρτυρος εν Χίω.

Οι Άγιοι Αριστοτέλης και Λέανδρος ήταν μάρτυρες της Χριστιανικής Εκκλησίας, η μνήμη των οποίων τιμάται στις 14 Μαΐου.

Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι και όσες φέρουν τα ονόματα Αριστοτέλης, Αριστοτελία, Λέανδρος και Λεάνδρα.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Αριστοτέλης, Τέλης

Λέανδρος

Λεάνδρα

Θεράπων *

Ισίδωρος, Σιδέρης*

Ισιδώρα, Δώρα*

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:15 και θα δύσει στις 20:27. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 14 ώρες 12 λεπτά.

Σελήνη 26.7 ημερών