Η Σάρον Στόουν γνωστοποίησε ότι ο μεγαλύτερος αδελφός της, Μάικ Στόουν, πέθανε σε ηλικία 74 ετών, ύστερα από παρατεταμένη ασθένεια. Τη δυσάρεστη είδηση έκανε η ίδια γνωστή μέσω Instagram την Τετάρτη 13 Μαΐου 2026.

Η ηθοποιός δημοσίευσε φωτογραφία του αδελφού της στον λογαριασμό της στο Instagram και έγραψε στη λεζάντα «Ο Μάικ Στόουν, ο μεγαλύτερος αδελφός μου, έφυγε από τη ζωή. Έπειτα από μακρά ασθένεια. Του ευχόμαστε γαλήνη. Σάρον, Ρόαν, Λερντ & Κουίν».

Με την ανάρτησή της, η πρωταγωνίστρια του Βασικού Ενστίκτου ανέφερε και τα ονόματα των τριών γιων της, Ρόαν, Λερντ και Κουίν. Η είδηση προκάλεσε συγκίνηση στους διαδικτυακούς της ακολούθους, καθώς η απώλεια αφορά έναν ακόμη στενό συγγενή της μέσα σε λίγα χρόνια.

Η ανάρτηση της Σάρον Στόουν

Ποιος ήταν ο Μάικ Στόουν

Ειχε ακολουθήσει κι εκείνος την υποκριτική, αν και παρέμεινε μακριά από τη δημοσιότητα για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του. Το ντεμπούτο του έγινε στην ταινία End of the Night το 1990, ενώ το 1995 συμπρωταγωνίστησε με τη Σάρον Στόουν στην ταινία The Quick and the Dead.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έγιναν γνωστά, δεν παντρεύτηκε ποτέ, ενώ είχε υπάρξει αρραβωνιασμένος με την Ταμάρα Μπέκγουιθ την περίοδο 1994 έως 1995.

Σάρον Στόουν: Η οικογενειακή απώλεια μέσα σε τρία χρόνια

Η Σάρον Στόουν είχε χάσει και τον μικρότερο αδελφό της, Πάτρικ Στόουν, το 2023, σε ηλικία 57 ετών. Τότε είχε ανακοινώσει η ίδια ότι ο θάνατός του οφειλόταν σε καρδιακή προσβολή.

Η Σάρον Στόουν σε gala στη Νέα Υόρκη το 2025 /Φωτογραφία AP Images/Evan Agostini

Σε βίντεο που είχε αναρτήσει στο Instagram είχε πει «Χάσαμε τον αδερφό μου Πάτρικ Τζόζεφ Στόουν χθες από καρδιακή προσβολή». Είχε προσθέσει επίσης «Όπως κάθε οικογένεια, σας ευχαριστούμε για την αγάπη και την υποστήριξή σας σε αυτή τη στιγμή ανυπολόγιστης θλίψης και εκτιμούμε όλα τα συλλυπητήριά σας».

Η Σάρον Στόουν έχει ακόμη μία αδελφή, την Κέλι, η οποία είναι η μικρότερη από τα τέσσερα αδέλφια. Τα αδέλφια μεγάλωσαν στην Πενσυλβάνια και, σύμφωνα με όσα έχει γράψει η ίδια, διατηρούσαν στενό δεσμό. Η ίδια είχε αναφερθεί σε αυτό και στα απομνημονεύματά της του 2021, με τίτλο Η ομορφιά του να ζεις δύο φορές.