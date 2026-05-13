Lordi: «Είναι Γ@@τα Υπέροχο Που Εμπνεύσαμε»

Τους θρυλικούς Lordi συνάντησαν στο Press Center της Eurovision 2026 η Αθανασία Βογιάρη και το Star.gr, λίγες ώρες πριν τον Β’ Ημιτελικό της φετινής Eurovision, όπου αναμένεται να εμφανιστεί η Κύπρος.

Το φινλανδικό συγκρότημα που έγραψε ιστορία κερδίζοντας τη Eurovision πριν από ακριβώς 20 χρόνια στην Αθήνα με το εμβληματικό «Hard Rock Hallelujah», μίλησε για τη νέα μουσική που ετοιμάζει αλλά και για την επιρροή που είχε στον διαγωνισμό.

Τα μέλη των LORDI αποκάλυψαν πως αυτή την Παρασκευή θα κυκλοφορήσουν δύο νέες διασκευές παλιών νικητήριων τραγουδιών της Eurovision: «Θα έχουμε μία μικρή έκπληξη αυτή την εβδομάδα. Επαναδιασκευάσαμε και ηχογραφήσαμε ξανά δύο νικητήρια τραγούδια της Eurovision. Το πρώτο φυσικά είναι το «Hard Rock Hallelujah, αυτή τη φορά όμως με μία πολύ ιδιαίτερη συνεργασία. Το τραγούδι θα κυκλοφορήσει με τον Johnny Logan στα φωνητικά. Ο Johnny ουσιαστικά με αντικαθιστά ως frontman για αυτό το κομμάτι».

Παράλληλα, οι LORDI θα κυκλοφορήσουν και μια δική τους εκδοχή του «Hold Me Now» του Johnny Logan.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, δημοσιογράφος από τη Σερβία ρώτησε το συγκρότημα πώς αισθάνεται γνωρίζοντας πως αποτέλεσε έμπνευση για πολλές μεταγενέστερες rock και metal συμμετοχές της Eurovision.

Η απάντησή τους ήταν χαρακτηριστική: «Γ@@@τα υπέροχα, φυσικά!»

Στη συνέχεια εξήγησαν πως πριν από τη δική τους νίκη δεν υπήρχαν σχεδόν καθόλου hard rock και metal συμμετοχές στον διαγωνισμό: «Πριν από εμάς δεν υπήρχε σχεδόν καθόλου heavy metal στη Eurovision. Μετά από εμάς όμως, μέσα σε αυτά τα 20 χρόνια, υπήρξαν πάρα πολλές rock και metal συμμετοχές και αυτό είναι υπέροχο»

Μάλιστα αναφέρθηκαν σε συγκροτήματα και καλλιτέχνες που ακολούθησαν το ίδιο μονοπάτι, όπως οι Måneskin και οι Blind Channel.