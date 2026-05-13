Κατερίνα Καινούργιου: Η πρώτη βόλτα με την κόρη της

Τρισευτυχισμένη είναι η Κατερίνα Καινούργιου, καθώς εδώ και ένα περίπου μήνα, έχει έρθει στη ζωή της, το πρώτο της παιδί, καρπός του έρωτά της με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή. Η γνωστή παρουσιάστρια - όπως έχει δηλώσει πολλές φορές - από μικρή ονειρευόταν να γίνει μανούλα.

Σε νέα της ανάρτηση, λοιπόν, η Κατερίνα Καινούργιου, ποζάρει χαμογελαστή, κάνοντας τις πρώτες της βόλτες με την κορούλα της, η οποία θα πάρει το όνομα Ξένια - Αλεξάνδρα. Η ίδια στη λεζάντα γράφει συγκεκριμένα: «Η εποχή της μητέρας, στην Αθήνα μαζί σου…»

Η Κατερίνα Καινούριου, στη χθεσινή της εκπομπή Super Kατερόνα, ανέφερε γενικά ότι το μωρό της ήταν ανήσυχο κατά τη διάρκεια του ύπνου, αλλά τόνισε ότι η κούραση μοιάζει να χάνει τη σημασία της μπροστά στη χαρά και την πληρότητα που βιώνει αυτή την περίοδο χάρη της μικρής της. Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Το βράδυ δεν κοιμήθηκα κιόλας, γιατί δεν ήθελε να κοιμηθεί καθόλου. Όση κούραση κι αν έχεις, το κοιτάς το πλασματάκι και νιώθεις τέτοια ευτυχία που ξαφνικά είσαι με ενέργεια. Είναι απίστευτο. Ενώ υπό άλλες συνθήκες, αν δεν κοιμόσουνα, πτώμα θα ’σουνα».