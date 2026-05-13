Η επίσκεψη του Λευτέρη Τσελεγγίδη στο πλατό του Cash or Trash έφερε μαζί της άρωμα Θεσσαλονίκης και μια γερή δόση ρετρό αισθητικής. Ο τριαντάχρονος πωλητής, γνωστός και από τη δράση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως μέλος των Tsele twins, παρουσίασε ένα αντικείμενο που υπόσχεται... βιταμίνη C και νοσταλγία!

Πρόκειται για έναν vintage αυτόματο πωλητή χυμού της δεκαετίας του '70. Το μηχάνημα, με το χαρακτηριστικό κοραλί-πορτοκαλί χρώμα της εποχής, είχε μετατραπεί από τον προηγούμενο ιδιοκτήτη του σε διακοσμητικό φωτιστικό, διατηρώντας όμως την επιβλητική του παρουσία και τις αυθεντικές οδηγίες χρήσεως στην καθαρεύουσα.

Κατά τη διάρκεια της εκτίμησης, ο Θάνος Λούδος υπογράμμισε την πρωτοποριακή φύση του αντικειμένου για την εποχή του, σημειώνοντας πως τέτοια μηχανήματα αποτελούσαν σπάνιο θέαμα σε ξενοδοχεία και πρατήρια καυσίμων πριν από πέντε δεκαετίες. Παρά την ιστορική του αξία, η μετατροπή του σε φωτιστικό κι η έλλειψη λειτουργικότητας ως διανεμητής υγρών επηρέασαν την αρχική εκτίμηση, η οποία ορίστηκε στα 270 ευρώ. Ο Λευτέρης, ωστόσο, επιστράτευσε τις δεξιότητές του στις πωλήσεις, δηλώνοντας αισιόδοξος πως η αισθητική υπερέχει της λειτουργικότητας και στοχεύοντας σε ένα σημαντικά υψηλότερο ποσό.

«Θάνο, επειδή δε λειτουργεί, δε σημαίνει ότι πρέπει η τιμή του να κατέβει τόσο χαμηλά. Εγώ ποντάρω στο κομμάτι της διακόσμησης και της αισθητικής», είπε ο πωλητής στο cue του.

Η είσοδος του αντικειμένου στην αίθουσα των αγοραστών προκάλεσε άμεσο ενδιαφέρον, ξυπνώντας παιδικές αναμνήσεις, ιδιαίτερα στον Θεσσαλονικιό έμπορο Θανάση Μαυρομάτη, ο οποίος ανακάλεσε εικόνες από παρόμοια μηχανήματα στην περιοχή του Βαρδαρίου. Αν κι ορισμένοι αγοραστές στάθηκαν στις εξωτερικές φθορές και την «αποτυχημένη» εσωτερική παρέμβαση με τη λάμπα, η αποκάλυψη πως ο μηχανισμός στο εσωτερικό παραμένει ανέπαφος άλλαξε τα δεδομένα. Η πιθανότητα πλήρους αποκατάστασης αναθέρμανε το κλίμα και οδήγησε σε μια έντονη διαπραγμάτευση.

Παρά τις αρχικά χαμηλές προσφορές που απογοήτευσαν τον πωλητή, η Άντα και η Άννα Μαρία ανέβασαν τον πήχη, «Ήθελα να δώσω μια προσφορά γιατί μου αρέσει πάρα πολύ κι ο νεαρός και ήθελα να του δώσω μια προσφορά» είπε η Άννα Μαρία Ρογδάκη, προσφέροντας 340 ευρώ. Αυτό οδήγησε τον Θανάση Μαυρομάτη σε μια τελική αντεπίθεση.

Η κοινή καταγωγή, η οπαδική ταύτιση κι η συναισθηματική σύνδεση με το αντικείμενο έπαιξαν καθοριστικό ρόλο. Η συμφωνία «κλείδωσε» τελικά στα 410 ευρώ, ένα ποσό που ικανοποίησε τον Λευτέρη, ξεπερνώντας κατά πολύ την αρχική εκτίμηση του ειδικού. Έτσι, το vintage μηχάνημα πήρε τον δρόμο της επιστροφής για τη Θεσσαλονίκη, βρίσκοντας τη νέα του θέση σε ένα junk shop της Καλαμαριάς.

