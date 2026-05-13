Victoria Swarovski: Ποια είναι η εντυπωσιακή παρουσιάστρια της Eurovision

Michael Ostrowski: «Είναι πραγματικά ένας μαραθώνιος»

Oι παρουσιαστές Victoria Swarovski και Michael Ostrowski πραγματοποίησαν συνέντευξη Τύπου στο press center της Eurovision/ Βίντεο star.gr

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Victoria Swarovski και ο Michael Ostrowski παρουσίασαν τον Α' Ημιτελικό της Eurovision 2026, εκφράζοντας την ενθουσιασμό τους για την εμπειρία.
  • Η Swarovski περιέγραψε την αδρεναλίνη της πρώτης της εμφάνισης στη σκηνή, ενώ ο Ostrowski τόνισε την πίεση των live shows.
  • Οι παρουσιαστές συμμετείχαν και σε μουσικά acts, προσθέτοντας χιούμορ στη βραδιά.
  • Η Victoria Swarovski έχει δημιουργήσει τη δική της καριέρα, αν και προέρχεται από τη γνωστή οικογένεια Swarovski.
  • Ο Michael Ostrowski είναι γνωστός Αυστριακός ηθοποιός με θεατρική παρουσία, που πρόσφερε χαλαρό τόνο στην παρουσίαση.

Η Eurovision 2026 συνεχίζει να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον του κοινού όχι μόνο για τις εμφανίσεις των χωρών, αλλά και για τα πρόσωπα που βρίσκονται στη σκηνή της παρουσίασης. Μετά τον Α’ Ημιτελικό, οι παρουσιαστές Victoria Swarovski και Michael Ostrowski πραγματοποίησαν συνέντευξη Τύπου στο press center της διοργάνωσης, μιλώντας για την εμπειρία τους, το άγχος των live shows και τη μοναδική ενέργεια που ένιωσαν πάνω στη σκηνή.

To star.gr και η απεσταλμένη μας Αθανασία Βογιάρη μεταφέρουν όσα είπαν.

Η Victoria Swarovski, η οποία έκλεψε τις εντυπώσεις με την κατακόκκινη glam εμφάνισή της, περιέγραψε το συναίσθημα της πρώτης της εμφάνισης στη σκηνή της Eurovision στη Βιέννη λέγοντας: «Όταν βλέπεις τη χορωδία, το κοινό και όλον τον κόσμο να παραληρεί, είναι δύσκολο να το εξηγήσεις αν δεν έχεις βρεθεί πάνω στη σκηνή. Αυτή η αδρεναλίνη, ο παλμός στο αίμα… ήταν απλά απίστευτο. Ήταν μια μαγική στιγμή».

Από την πλευρά του, ο Michael Ostrowski τόνισε ότι προσπαθεί να απολαμβάνει κάθε στιγμή αυτής της εμπειρίας, παρά την πίεση της διοργάνωσης: «Κάνουμε κάθε show τέσσερις φορές μέσα σε μία εβδομάδα. Είναι πραγματικά ένας μαραθώνιος. Αλλά ξεκίνησε πολύ καλά και το κοινό ήταν φανταστικό. Κατάλαβα πραγματικά τι σημαίνει η Eurovision για τον κόσμο».

Η Victoria Swarovski παραδέχθηκε ότι της αρέσει ιδιαίτερα η αίσθηση του live: «Ξέρεις γιατί κάνεις όλες αυτές τις πρόβες. Όταν βρίσκεσαι πάνω στη σκηνή και ξέρεις ότι σε παρακολουθούν εκατομμύρια άνθρωποι, είναι ένα υπέροχο συναίσθημα. Χαρήκαμε αληθινά το show και νομίζω ότι ήταν φανταστικό».

Οι δύο παρουσιαστές μίλησαν και για τα μουσικά acts στα οποία συμμετέχουν οι ίδιοι στη σκηνή. Με χιούμορ, ο Michael Ostrowski ανέφερε: «Μάλλον σκέφτηκαν να μας δώσουν κάτι να κάνουμε για να μη μιλάμε πολύ, οπότε μας έβαλαν να τραγουδήσουμε δύο τραγούδια και να χορέψουμε κιόλας». Η Victoria Swarovski συμπλήρωσε: «Νομίζω ότι απλώς θα περάσουμε υπέροχα. Είναι ένα φανταστικό show», ενώ αποκάλυψε ότι ανυπομονεί ιδιαίτερα για τον αυριανό ημιτελικό αλλά και τον μεγάλο τελικό.

 

Ποια είναι η Victoria Swarovski

Η Victoria Swarovski σχολιάστηκε έντονα στα social media μετά την εμφάνισή της, με πολλούς να αναζητούν πληροφορίες για την πορεία της. Παρότι προέρχεται από τη γνωστή οικογένεια Swarovski, έχει καταφέρει να δημιουργήσει τη δική της καριέρα ως τραγουδίστρια και παρουσιάστρια. Γεννημένη στο Ίνσμπρουκ της Αυστρίας, υπέγραψε συμβόλαιο με τη Sony Music σε ηλικία 16 ετών και στη συνέχεια ακολούθησε πορεία στη μουσική, την τηλεόραση και τη μόδα.

Ποιος είναι ο Michael Ostrowski

Ο Michael Ostrowski, από την άλλη, είναι γνωστός Αυστριακός ηθοποιός και παρουσιαστής με ιδιαίτερο χιούμορ και θεατρική παρουσία, στοιχεία που έδωσαν πιο χαλαρό τόνο στη βραδιά. Οι δυο τους χαρακτηρίστηκαν από πολλούς ως ένα «φρέσκο» τηλεοπτικό δίδυμο που κατάφερε να ισορροπήσει τη λάμψη με το χιούμορ και να κρατήσει ζωντανό τον ρυθμό της μεγάλης live παραγωγής.

 

 

