MasterChef: Παραίτηση Γιώργου - «Κοιτιόμαστε όλοι και λέμε τι κάνει;»

Ακυβέρνητο καράβι η κόκκινη μπριγάδα - Δείτε sneak preview

13.05.26 , 12:10
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Δημητριάδης παραιτείται από τη θέση του αρχηγού στο MasterChef 10 για να επικεντρωθεί στους προσωπικούς του στόχους.
  • Η απόφαση του Γιώργου προκαλεί έκπληξη στους συμπαίκτες του, οι οποίοι αντιδρούν με απορία.
  • Ο Γιώργος εξηγεί ότι χρειάζεται περισσότερο χρόνο και συγκέντρωση ενόψει της 'Μητέρας των Μαχών'.
  • Η κόκκινη μπριγάδα πρέπει να επιλέξει νέο αρχηγό μετά την παραίτηση του Γιώργου.
  • Ο Ανδρέας αναφέρει ότι η μπριγάδα είναι 'ακυβέρνητο καράβι' χωρίς αρχηγό.

Στο αποψινό επεισόδιο του MasterChef 10, ο Γιώργος Δημητριάδης ξαφνιάζει για ακόμη μία φορά την μπριγάδα του, παίρνοντας μια απόφαση που ανατρέπει τις ισορροπίες στο παιχνίδι.

Όπως βλέπουμε στο αποκλειστικό απόσπασμα που προβλήθηκε στην εκπομπή Breakfast@Star, ο διαγωνιζόμενος αποφασίζει να παραιτηθεί από τη θέση του αρχηγού, προκειμένου να αφοσιωθεί πλήρως στον προσωπικό του στόχο μέσα στον διαγωνισμό.

«Chef, έχω πάρει μια απόφαση και θέλω να αφήσω την κονκάρδα μου. Να παραιτηθώ από αρχηγός», αναφέρει χαρακτηριστικά μπροστά στους κριτές. 

Οι συμπαίκτες του φαίνεται πως δεν ήταν καθόλου προετοιμασμένοι για αυτή την εξέλιξη, κάτι που αποτυπώνεται ξεκάθαρα στις αντιδράσεις τους.

«Κοιταζόμαστε όλοι και λέμε: “Τι κάνει; Τι κάνει αυτός;”», αποκαλύπτει ο Ανδρέας στην κάμερα, δείχνοντας την έκπληξη που επικράτησε στην ομάδα μετά την ανακοίνωση της παραίτησης.

Στο άκουσμα της απόφασης, ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος σχολιάζει με εμφανή έκπληξη: «Α, περίμενε τώρα, γιατί αυτό είναι σοβαρό. Περίμενε…».

MasterChef: Ποιος θα είναι ο νέος αρχηγός της κόκκινης μπριγάδας;

Στη συνέχεια, ο Γιώργος εξηγεί τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτή την απόφαση, λέγοντας στην κάμερα: «Επειδή, όπως είπαν και οι κριτές, πλησιάζει η “Μητέρα των Μαχών”, θέλω να είμαι λίγο πιο συγκεντρωμένος και να πάρω τον χρόνο μου».

Μάλιστα, απευθυνόμενος στους κριτές, υπογραμμίζει: «Κατανάλωσα πάρα πολλή προσωπική ενέργεια. Πρέπει να κάνω λίγο focus και στον εαυτό μου».

Πλέον, τα μέλη της κόκκινης μπριγάδας καλούνται να επιλέξουν νέο αρχηγό, ο οποίος θα αναλάβει να τους οδηγήσει στη Μητέρα των Μαχών.

«Ακυβέρνητο καράβι η μπριγάδα μας. Ποιος θα έχει το τιμόνι τώρα; Πάμε να μιλήσουμε», δηλώνει ο Ανδρέας. 

