Αυτοτραυματισμοί νέων: Η σκληρή πραγματικότητα σε αριθμούς

Το Υπουργείο Υγείας έχει αναπτύξει το τελευταίο διάστημα Εθνική Δράση Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας με κεντρικό σύνθημα τη λέξη «Ρισπέκτ».
Στόχος του προγράμματος είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, των νέων και των οικογενειών τους γύρω από το ζήτημα των αυτοτραυματιστικών συμπεριφορών, και η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών πρόληψης, θεραπείας και ψυχοκοινωνικής στήριξης σε άτομα που εμφανίζουν επεισόδια αυτοτραυματισμών, προσφέροντας έγκαιρη, εξειδικευμένη και ολοκληρωμένη υποστήριξη μέσα στην κοινότητα.
Δείτε ΕΔΩ περισσότερα για το Πρόγραμμα Αντιμετώπισης του Αυτοτραυματισμού στους Νέους «Ρισπέκτ στη δύναμή σου».
Σύμφωνα με έρευνα της MARC (2025) παρατηρείται μια αυξητική τάση των περιστατικών αυτοτραυματισμού μεταξύ εφήβων και νέων.
- το 17.6 % των νέων από 17 έως 24 ετών έχουν αυτοτραυματιστεί
- το 20.3% των κοριτσιών αυτοτραυματίζονται (θεωρούνται πιο ευάλωτα)
- το 67,2% έχουν αρνητική αυτοεικόνα
- το 68,6% αποκαλύπτουν στους φίλους τους ότι έχουν αυτοτραυματιστεί
- 1 στους 5 γονείς γνωρίζει ότι το παιδί του αυτοτραμαυτίζεται
Υπενθυμίζεται, εξάλλου, ότι η Εθνική Γραμμή SOS 1056 λειτουργεί δωρεάν, ανώνυμα, όλο το 24ωρο για παιδιά και εφήβους που χρειάζονται υποστήριξη.