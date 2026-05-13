Eurovision 2026: Αυτή είναι η σειρά εμφάνισης της Ελλάδας στον τελικό

Στο πρώτο ή στο δεύτερο μισό κληρώθηκε ο Akylas;

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.05.26 , 11:14 Renault 4 JP4x4 Concept: Πρωταγωνιστεί στο τουρνουά τένις του Roland-Garros
13.05.26 , 11:08 Ηλιούπολη: Η 17χρονη υποβλήθηκε σε επέμβαση για εγκεφαλικό οίδημα
13.05.26 , 10:45 Μάικλ Τζάκσον: Σοκαριστικές καταγγελίες από τη «δεύτερη οικογένεια» του
13.05.26 , 10:39 Eurovision 2026: Γιατί «έπεσε» στα στοιχήματα ο Akylas μετά τον Ημιτελικό
13.05.26 , 10:38 Eurovision 2026: Αυτή είναι η σειρά εμφάνισης της Ελλάδας στον τελικό
13.05.26 , 10:35 Alfa Romeo Junior Ibrida: Με 27.990 ευρώ και 8 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση
13.05.26 , 10:27 Μάιος με διπλή πανσέληνο: Πότε θα δούμε το «Μπλε Φεγγάρι»
13.05.26 , 10:26 Απόστολος Γκλέτσος: Δημόσια εμφάνιση με τη σύντροφό του, Ιζαμπέλα
13.05.26 , 10:23 Τα 4 ζώδια που θα ευνοηθούν πάρα πολύ από την τυχερή Νέα Σελήνη στον Ταύρο
13.05.26 , 09:39 Κρήτη: Νεκρό βρέφος επτά μηνών από βρογχίτιδα
13.05.26 , 09:30 Ανθή Βούλγαρη για την εμφάνιση του Akyla: «Δεν ξέρω αν τελικά μου αρέσει»
13.05.26 , 09:29 Τζένη Θεωνά- Δήμος Αναστασιάδης: Matchy-matchy looks σε βραδινή έξοδο
13.05.26 , 09:11 Καιρός: Έρχεται βροχερό 10ήμερο - Πότε ξεκινά
13.05.26 , 09:04 Τζένη Ζαχαροπούλου: Σπάνια εμφάνιση της ηθοποιού στα 85 της χρόνια
13.05.26 , 09:02 Αγία Γλυκερία: Η μάρτυρας του χριστιανισμού που ρίχτηκε στα λιοντάρια
Τζένη Ζαχαροπούλου: Σπάνια εμφάνιση της ηθοποιού στα 85 της χρόνια
Eurovision: Η αντίδραση δημοσιογράφων στη Βιέννη στην ανακοίνωση «Greece!»
Eurovision 2026: Γιατί «έπεσε» στα στοιχήματα ο Akylas μετά τον Ημιτελικό
Ηλιούπολη: Οι δύο 17χρονες σχεδίαζαν καιρό τη «βουτιά» στο κενό
Eurovision 2026: Αυτή είναι η σειρά εμφάνισης της Ελλάδας στον τελικό
Έλαμψε με την παρουσία της στη γιορτή της ΑΕΚ, η Σοφία Μιλόσεβιτς
Survivor: «Ο αδελφός μου βρήκε δύναμη και κράτησε στη ζωή τον Σταύρο»
Τζένη Θεωνά- Δήμος Αναστασιάδης: Matchy-matchy looks σε βραδινή έξοδο
«Ο ΣΚΑΪ δεν ήθελε να μιλήσει με τη Σία Κοσιώνη» - Οι συζητήσεις με τον ΑΝΤ1
Eurovision 2026 – Α΄ Ημιτελικός: Οι 10 χώρες που πέρασαν στον Μεγάλο Τελικό
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Πηγή: Φωτογραφία AP IMAGES / Martin Meissner
Δείτε απόσπασμα από την εμφάνιση του Akyla στο Α' Ημιτελικό

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελλάδα εκπροσωπείται από τον Akyla με το τραγούδι Ferto στον τελικό της Eurovision 2026.
  • Ο τελικός θα διεξαχθεί το Σάββατο 16 Μαΐου στο Wiener Stadthalle.
  • Η Ελλάδα κληρώθηκε να εμφανιστεί στο πρώτο μισό του τελικού, μαζί με το Βέλγιο και τη Σερβία.
  • Η τελική σειρά εμφάνισης θα ανακοινωθεί μετά τον Β' Ημιτελικό.
  • Ο Akyla εξέφρασε τη χαρά του για την πρόκριση και την υποστήριξη του κοινού.

Η Ελλάδα με εκπρόσωπο τον Akyla και το Ferto εξασφάλισε το εισιτήριο για τον τελικό της Eurovision 2026, ο οποίος θα διεξαχθεί το Σάββατο (16/5) στο Wiener Stadthalle. 

Λίγο μετά την ολοκλήρωση του Α’ Ημιτελικού, οι χώρες που προκρίθηκαν έμαθαν αν θα εμφανιστούν στο πρώτο ή στο δεύτερο μισό της βραδιάς, ενώ αρκετές συμμετοχές πέρασαν στην κατηγορία «Producers’ Choice», αφήνοντας στους διοργανωτές την τελική απόφαση για τη θέση εμφάνισής τους στον τελικό.

Eurovision: Η αντίδραση δημοσιογράφων στη Βιέννη στην ανακοίνωση «Greece!»

Η Ελλάδα κληρώθηκε στο πρώτο μισό του τελικού, όπως και το Βέλγιο και η Σερβία. Στο δεύτερο μισό θα εμφανιστούν η Σουηδία, η Λιθουανία και η Πολωνία. Γερμανία, Ιταλία, Φινλανδία, Μολδαβία, Ισραήλ και Κροατία θα τοποθετηθούν αργότερα από τους παραγωγούς της διοργάνωσης ανάλογα με τη ροή του show.

Η τελική σειρά εμφάνισης όλων των χωρών αναμένεται να ανακοινωθεί μετά τον Β' Ημιτελικό της Eurovision. 

 

Eurovision 2026 - Τελικός: Η Ελλάδα θα εμφανιστεί στο πρώτο μισό της βραδιάς

Χθες βράδυ, ο Akylas έμαθε πρώτος απ' όλους ότι περνά στον τελικό. Μετά την άνετη πρόκριση, ο χαρισματικός καλλιτέχνης με καταγωγή από τις Σέρρες μίλησε στους δημοσιογράφους, εμφανώς συγκινημένος και ενθουσιασμένος από την ανταπόκριση του κοινού.

Akylas: «Πάμε το Σάββατο να τους δείξουμε πώς γίνεται, μωρά μου! Let's go!»

«Είναι τόσο μαγικό να είσαι πάνω σε αυτό το stage. Υπήρχε τόσος κόσμος από κάτω που τσίριζε. Είδα ανθρώπους που φορούσαν σκουφάκια τέτοια και παιδιά ήτανε τρελό και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος! Πάμε το Σάββατο να τους δείξουμε πώς γίνεται μωρά μου. Let's go! Ναι!» φώναξε!», δήλωσε μεταξύ άλλων ο νεαρός τραγουδιστής. 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
AKYLAS
 |
EUROVISION 2026
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top