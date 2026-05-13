Η Ελλάδα με εκπρόσωπο τον Akyla και το Ferto εξασφάλισε το εισιτήριο για τον τελικό της Eurovision 2026, ο οποίος θα διεξαχθεί το Σάββατο (16/5) στο Wiener Stadthalle.

Λίγο μετά την ολοκλήρωση του Α’ Ημιτελικού, οι χώρες που προκρίθηκαν έμαθαν αν θα εμφανιστούν στο πρώτο ή στο δεύτερο μισό της βραδιάς, ενώ αρκετές συμμετοχές πέρασαν στην κατηγορία «Producers’ Choice», αφήνοντας στους διοργανωτές την τελική απόφαση για τη θέση εμφάνισής τους στον τελικό.

Η Ελλάδα κληρώθηκε στο πρώτο μισό του τελικού, όπως και το Βέλγιο και η Σερβία. Στο δεύτερο μισό θα εμφανιστούν η Σουηδία, η Λιθουανία και η Πολωνία. Γερμανία, Ιταλία, Φινλανδία, Μολδαβία, Ισραήλ και Κροατία θα τοποθετηθούν αργότερα από τους παραγωγούς της διοργάνωσης ανάλογα με τη ροή του show.

Η τελική σειρά εμφάνισης όλων των χωρών αναμένεται να ανακοινωθεί μετά τον Β' Ημιτελικό της Eurovision.

Χθες βράδυ, ο Akylas έμαθε πρώτος απ' όλους ότι περνά στον τελικό. Μετά την άνετη πρόκριση, ο χαρισματικός καλλιτέχνης με καταγωγή από τις Σέρρες μίλησε στους δημοσιογράφους, εμφανώς συγκινημένος και ενθουσιασμένος από την ανταπόκριση του κοινού.

«Είναι τόσο μαγικό να είσαι πάνω σε αυτό το stage. Υπήρχε τόσος κόσμος από κάτω που τσίριζε. Είδα ανθρώπους που φορούσαν σκουφάκια τέτοια και παιδιά ήτανε τρελό και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος! Πάμε το Σάββατο να τους δείξουμε πώς γίνεται μωρά μου. Let's go! Ναι!» φώναξε!», δήλωσε μεταξύ άλλων ο νεαρός τραγουδιστής.