Οι δηλώσεις του Akyla στο star.gr μετά την πρόκριση της Ελλάδας στον τελικό της Eurovision 2026

Στιγμές μεγάλης συγκίνησης επικράτησαν στη Βιέννη μετά την πρόκριση της Ελλάδας στον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026, που θα γίνει το ερχόμενο Σάββατο 16/5, με τον Akyla να μιλά στους δημοσιογράφους και το star.gr και την Αθανασία Βογιάρη, λίγα λεπτά μετά το τέλος του Α’ Ημιτελικού.

Οι δηλώσεις του Akyla

Ο Έλληνας εκπρόσωπος, φανερά συγκινημένος και γεμάτος ενέργεια, είπε:

«Πολύ χαρούμενος παιδιά, πολύ χαρούμενος. Ευχαριστώ πάρα πολύ παιδιά! Ακόμη η καρδιά μου χτυπάει δυνατά. Ακόμη η καρδιά μου χτυπάει δυνατά γιατί δεν μπορώ να πιστέψω ότι έζησα αρχικά αυτή την εμπειρία. Tο πίστευα πολύ ότι θα τα καταφέρουμε να προκριθούμε, αλλά παιδιά είναι απίστευτο!» είπε τρισευτυχισμένος ο Akylas.

«Είναι τόσο μαγικό να είσαι πάνω σε αυτό το stage. Υπήρχε τόσος κόσμος από κάτω που τσίριζε. Είδα ανθρώπους που φορούσαν σκουφάκια τέτοια και παιδιά ήτανε τρελό και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος!» πρόσθεσε.

Μην μπορώντας να σταθεί σε ένα σημείο από την ένταση που ακόμα είχε, ο Akylas χόρευε και πήγαινε δεξιά και αριστερά στους δημοσιογράφους.

«Πάμε το Σάββατο να τους δείξουμε πώς γίνεται μωρά μου. Let's go! Ναι!» φώναξε!

Ο ίδιος δεν ξέχασε να ευχαριστήσει φυσικά όσους τον στήριξαν, λέγοντας:

«Σίγουρα αφιερώνω τη νίκη τώρα στους φίλους μου, στην οικογένειά μου, στη μαμά μου, σε όλους αυτούς που με πίστεψαν, στην ΕΡΤ που μου έδωσε αυτή την ευκαιρία έξι μήνες και εννοείται στον εαυτό μου πάνω απ' όλα που δεν τα παράτησα ποτέ. Τα καλύτερα σίγουρα έρχονται και το Σάββατο πάμε να τους δείξουμε πώς γίνεται».

Για το τι έγινε αμέσως μετά την εμφάνιση, είπε:

«Αγκαλιαζόμασταν, ήμασταν συγκινημένοι. Ήταν απίστευτο το πράγμα. Δουλεύουμε πάρα πολύ σκληρά τους τελευταίους τρεις μήνες. Δεν καταλαβαίνετε παιδιά τι δουλειά έχουμε ρίξει γι' αυτό το αποτέλεσμα που είδατε και είμαστε πάρα πάρα πολύ χαρούμενοι και ανυπόμονοι για το Σάββατο. Ανυπόμονος. Δεν ξέρω πώς θα περάσουν αυτές οι μέρες τώρα δεν ξέρω πώς θα περάσω».

Η Ελλάδα πλέον στρέφει το βλέμμα στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου, με τον Akyla έτοιμο να το Ferei!

H Ελλάδα προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026/ AP

O Akylas στη σκηνή της Eurovision 2026/ AP

O Akylas με το πατίνι του στη σκηνή της Eurovision 2026 - Θα τo... ferei; /AP