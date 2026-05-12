Θρήνος στο NBA: Πέθανε σε ηλικία 29 ετών ο Μπράντον Κλαρκ

Άγνωστα τα αίτια θανάτου του παίκτη των Μέμφις Γκρίζλις

12.05.26 , 22:06 Θρήνος στο NBA: Πέθανε σε ηλικία 29 ετών ο Μπράντον Κλαρκ
Θρήνος στο NBA από τον ξαφνικό θάνατο του Μπράντον Κλαρκ, μπασκετμπολίστα των Μέμφις Γκρίζλις, σε ηλικία μόλις 29 ετών. 

«Είμαστε συντετριμμένοι από την τραγική απώλεια του Μπράντον Κλαρκ. Ο Μπράντον ήταν ένας εξαιρετικός συμπαίκτης και ακόμη καλύτερος άνθρωπος, του οποίου η επιρροή στην ομάδα και στην κοινότητα του Μέμφις δεν θα ξεχαστεί ποτέ», αναφέρεται στην ανακοίνωση των Γκρίζλις, χωρίς να γίνονται γνωστά τα αίτια θανάτου του. 

Γεννημένος στο Βανκούβερ, ο Κλαρκ επιλέχθηκε στο ντραφτ του 2019 από τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και στη συνέχεια παραχωρήθηκε απευθείας στους Γκρίζλις, με τους οποίους αγωνίστηκε για επτά σεζόν.

Μπράντον Κλαρκ / Φωτογραφία αρχείου AP (Brandon Dill)

Τα τελευταία χρόνια είχε ταλαιπωρηθεί από τραυματισμούς, έχοντας συμμετάσχει μόλις σε δύο αγώνες τη σεζόν 2025-2026. Στην πρώτη του χρονιά στο NBA (2019-2020) είχε μέσο όρο 12,1 πόντους και 5,9 ριμπάουντ ανά παιχνίδι, επίδοση που αποτελεί και την καλύτερη της καριέρας του σε στατιστικό επίπεδο.

