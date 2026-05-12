Θρήνος στο NBA: Πέθανε σε ηλικία 29 ετών ο Μπράντον Κλαρκ

Θρήνος στο NBA από τον ξαφνικό θάνατο του Μπράντον Κλαρκ, μπασκετμπολίστα των Μέμφις Γκρίζλις, σε ηλικία μόλις 29 ετών.

«Είμαστε συντετριμμένοι από την τραγική απώλεια του Μπράντον Κλαρκ. Ο Μπράντον ήταν ένας εξαιρετικός συμπαίκτης και ακόμη καλύτερος άνθρωπος, του οποίου η επιρροή στην ομάδα και στην κοινότητα του Μέμφις δεν θα ξεχαστεί ποτέ», αναφέρεται στην ανακοίνωση των Γκρίζλις, χωρίς να γίνονται γνωστά τα αίτια θανάτου του.

Γεννημένος στο Βανκούβερ, ο Κλαρκ επιλέχθηκε στο ντραφτ του 2019 από τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και στη συνέχεια παραχωρήθηκε απευθείας στους Γκρίζλις, με τους οποίους αγωνίστηκε για επτά σεζόν.

Τα τελευταία χρόνια είχε ταλαιπωρηθεί από τραυματισμούς, έχοντας συμμετάσχει μόλις σε δύο αγώνες τη σεζόν 2025-2026. Στην πρώτη του χρονιά στο NBA (2019-2020) είχε μέσο όρο 12,1 πόντους και 5,9 ριμπάουντ ανά παιχνίδι, επίδοση που αποτελεί και την καλύτερη της καριέρας του σε στατιστικό επίπεδο.