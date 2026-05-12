Eurovision: Με Λέανδρος & αφιέρωση στη Μαρινέλλα η έναρξη του Α' Ημιτελικού

Η Βίκυ Λέανδρος άνοιξε τη μεγάλη βραδιά

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.05.26 , 23:28 Eurovision 2026 -Ισραήλ: Ο Noam Bettan τραγούδησε εν μέσω αποδοκιμασιών
12.05.26 , 23:00 Eurovision 2026 - Φινλανδία: Το μεγάλο φαβορί «έκαψε» το stage
12.05.26 , 22:28 Eurovision 2026: Η Ευρώπη «υποκλίθηκε» στον Akyla και το Ferto!
12.05.26 , 22:10 Eurovision: Με Λέανδρος & αφιέρωση στη Μαρινέλλα η έναρξη του Α' Ημιτελικού
12.05.26 , 22:07 Κλήρωση Tζόκερ 12/5/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 10.300.000 ευρώ
12.05.26 , 22:06 Δημοσκόπηση ALCO: Πιο πετυχημένος υπουργός ο Νίκος Δένδιας
12.05.26 , 22:06 Θρήνος στο NBA: Πέθανε σε ηλικία 29 ετών ο Μπράντον Κλαρκ
12.05.26 , 21:36 Hyundai: Θρίαμβος στο Ράλι Πορτογαλίας
12.05.26 , 21:35 Ουκρανία: Ζητά στήριξη από την Ελλάδα αλλά χωρίς συμμαχικό πνεύμα
12.05.26 , 21:29 Κλήρωση Eurojackpot 12/5/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 87.000.000 ευρώ
12.05.26 , 21:12 Eurovision: Η Τουρκάλα fan που έγινε viral με τη Σάττι στηρίζει τον Akyla!
12.05.26 , 21:06 Eurovision 2026 - Α' ημιτελικός: Τι ώρα βγαίνει ο Akylas και πώς ψηφίζουμε;
12.05.26 , 21:00 Star Tech: Η Άλκηστις Κυριακοπούλου συζητάει με την Νεφέλη Αγκυρίδου
12.05.26 , 20:49 Συναγερμός για φαινόμενα deepfakes με φωτογραφίες ενόψει εκλογών
12.05.26 , 20:33 Αση Μπήλιου: «Άρχισα να έχω ψυχοσωματικά από τα προβλήματα που άκουγα»
Τζένη Ζαχαροπούλου: Σπάνια εμφάνιση της ηθοποιού στα 85 της χρόνια
Έλαμψε με την παρουσία της στη γιορτή της ΑΕΚ, η Σοφία Μιλόσεβιτς
Eurovision 2026: Η Ευρώπη «υποκλίθηκε» στον Akyla και το Ferto!
Ηλιούπολη: Βίντεο από την πτώση των 17χρονων -«Άκουσα κραυγές και ένα μπαμ»
Ο Αναστάσης Ροϊλός εξηγεί τον λόγο που δεν έγινε πατέρας
«Ο ΣΚΑΪ δεν ήθελε να μιλήσει με τη Σία Κοσιώνη» - Οι συζητήσεις με τον ΑΝΤ1
Ρία Ελληνίδου σε Δημήτρη Αλεξάνδρου: «Πες μου ημερομηνία να ραφτώ»
Klavdia: Απαντά εμμέσως σε όσους την κατηγορούν ότι δε στηρίζει τον Akyla
Μάρα Ζαχαρέα για Κοσιώνη: «Με στεναχώρησε αυτό που συνέβη - Το θεωρώ άδικο»
Eurovision: Με Λέανδρος & αφιέρωση στη Μαρινέλλα η έναρξη του Α' Ημιτελικού
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Πηγή: Φωτογραφίες AP Images
Η αφιέρωση του Γιώργου Καπουτζίδη και της Μαρίας Κοζάκου στη Μαρινέλλα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Α' Ημιτελικός της Eurovision 2026 ξεκίνησε με παρουσιαστές τους Γιώργο Καπουτζίδη και Μαρία Κοζάκου.
  • Η Μαρία Κοζάκου αφιέρωσε τη βραδιά στη Μαρινέλλα, την πρώτη εκπρόσωπο της Ελλάδας.
  • Η Βίκυ Λέανδρος έκανε έκπληξη με την ερμηνεία του L’ Amour est Blue, ένα κλασικό κομμάτι του 1967.
  • Η ερμηνεία της Λέανδρος δημιούργησε νοσταλγική ατμόσφαιρα και αναγνώριση της διεθνούς καριέρας της.
  • Φέτος, οι Καπουτζίδης και Κοζάκου γιορτάζουν 10 χρόνια σχολιαστικής κάλυψης της Eurovision.

Ο Α’ Ημιτελικός της Eurovision 2026 ξεκίνησε πριν από λίγα λεπτά και οι διαγωνιζόμενοι προετοιμάζονται να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό για το εισιτήριο τους, στον Μεγάλο Τελικό.

Eurovision 2026: Η Ευρώπη «υποκλίθηκε» στον Akyla και το Ferto!

Ο Γιώργος Καπουτζίδης κι η Μαρία Κοζάκου καλωσόρισαν το τηλεοπτικό κοινό, στον 70ο μουσικό διαγωνισμό της Eurovision.

Eurovision: Με Λέανδρος & αφιέρωση στη Μαρινέλλα η έναρξη του Α' Ημιτελικού

Ωστόσο, έγινε μία συγκινητική αφιέρωση σε αυτό τον διαγωνισμό. «Είμαστε χωρίς την πρώτη εκπρόσωπό μας, τη Μαρινέλλα», είπε η Μαρία Κοζάκου αφιερώνοτνας την αποψινή βραδιά σε εκείνη.

Eurovision: Δείτε την πρώτη συμμετοχή της Ελλάδας με τη Μαρινέλλα

Λίγα λεπτά μετά, η Βίκυ Λέανδρος, εμφανίστηκε στη σκηνή και εντυπωσίασε το κοινό, καθώς ήταν μια μεγάλη έκπληξη για πολλούς. H καλλιτέχνιδα ερμήνευσε το L’ Amour est Blue.

Η Βίκυ Λέανδρος μετά από... δεκαετίες ξανά στη σκηνή της Eurovision

 

Η Βίκυ Λέανδρος μετά από... δεκαετίες ξανά στη σκηνή της Eurovision /Φωτογραφία AP Images/Martin Meissner

Η επιλογή του συγκεκριμένου κομματιού δεν ήταν τυχαία. Το συγκεκριμένο τραγούδι που κέρδισε το 1967, αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια της ευρωπαϊκής ποπ μουσικής των δεκαετιών του ’60, με τη φωνή της Βίκυς Λέανδρος να έχει συνδεθεί άρρηκτα με τη διεθνή του απήχηση.

Eurovision 2026 - Φινλανδία: Το μεγάλο φαβορί «έκαψε» το stage

Η ερμηνεία της στη σκηνή του ημιτελικού συνδύασε νοσταλγία και διαχρονικότητα, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη συναισθηματική ατμόσφαιρα.

Οι παρουσιαστές του διαγωνισμού, Victoria Swarovski και Michael Ostrowski, ανέφεραν πως ήταν τεράστια τιμή, για τη Βίκυ Λέανδρος, να τραγουδήσει στη σκηνή του διαγωνισμού.

Να σημειώσουμε, πως φέτος, ο Γιώργος Καπουτζίδης κι η Μαρία Κοζάκου, κλείνουν 10 χρόνια σχολιαστικής κάλυψης της Eurovision.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
EUROVISION 2026
 |
EUROVISION
 |
ΜΑΡΙΝΕΛΛΑ
 |
ΒΙΚΥ ΛΕΑΝΔΡΟΣ
 |
FERTO
 |
AKYLAS
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΟΥΤΖΙΔΗΣ
 |
ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΑΚΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top