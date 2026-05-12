Η αφιέρωση του Γιώργου Καπουτζίδη και της Μαρίας Κοζάκου στη Μαρινέλλα

Ο Α’ Ημιτελικός της Eurovision 2026 ξεκίνησε πριν από λίγα λεπτά και οι διαγωνιζόμενοι προετοιμάζονται να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό για το εισιτήριο τους, στον Μεγάλο Τελικό.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης κι η Μαρία Κοζάκου καλωσόρισαν το τηλεοπτικό κοινό, στον 70ο μουσικό διαγωνισμό της Eurovision.

Ωστόσο, έγινε μία συγκινητική αφιέρωση σε αυτό τον διαγωνισμό. «Είμαστε χωρίς την πρώτη εκπρόσωπό μας, τη Μαρινέλλα», είπε η Μαρία Κοζάκου αφιερώνοτνας την αποψινή βραδιά σε εκείνη.

Λίγα λεπτά μετά, η Βίκυ Λέανδρος, εμφανίστηκε στη σκηνή και εντυπωσίασε το κοινό, καθώς ήταν μια μεγάλη έκπληξη για πολλούς. H καλλιτέχνιδα ερμήνευσε το L’ Amour est Blue.

Η Βίκυ Λέανδρος μετά από... δεκαετίες ξανά στη σκηνή της Eurovision /Φωτογραφία AP Images/Martin Meissner

Η επιλογή του συγκεκριμένου κομματιού δεν ήταν τυχαία. Το συγκεκριμένο τραγούδι που κέρδισε το 1967, αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια της ευρωπαϊκής ποπ μουσικής των δεκαετιών του ’60, με τη φωνή της Βίκυς Λέανδρος να έχει συνδεθεί άρρηκτα με τη διεθνή του απήχηση.

Η ερμηνεία της στη σκηνή του ημιτελικού συνδύασε νοσταλγία και διαχρονικότητα, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη συναισθηματική ατμόσφαιρα.

Οι παρουσιαστές του διαγωνισμού, Victoria Swarovski και Michael Ostrowski, ανέφεραν πως ήταν τεράστια τιμή, για τη Βίκυ Λέανδρος, να τραγουδήσει στη σκηνή του διαγωνισμού.

Να σημειώσουμε, πως φέτος, ο Γιώργος Καπουτζίδης κι η Μαρία Κοζάκου, κλείνουν 10 χρόνια σχολιαστικής κάλυψης της Eurovision.