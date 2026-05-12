Hyundai: Θρίαμβος στο Ράλι Πορτογαλίας

Μια σημαντική νίκη σε έναν σκληρό αγώνα

Οι Thierry Neuville και Martijn Wydaeghe της Hyundai Shell Mobis World Rally Team κατέκτησαν τη νίκη έπειτα από ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό αγώνα στο Rally de Portugal, κατακτώντας την κορυφή στην προτελευταία ειδική διαδρομή του αγώνα. Πρόκειται για την 35η νίκη της Hyundai Motorsport στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι της FIA (WRC).Το αποτέλεσμα αυτό αποτελεί δικαίωση για τους Thierry Neuville και Martijn Wydaeghe, έπειτα από την οριακή απώλεια της νίκης στην Κροατία πριν από τέσσερις εβδομάδες, όπου το πλήρωμα έχασε μια απολύτως άξια νίκη στην τελευταία ειδική.

Το πλήρωμα των Βέλγων T. Neuville και M. Wydaeghe βρέθηκε πολύ κοντά στο βάθρο μετά τις τρεις ειδικές της Πέμπτης. Παρότι το πρωί της Παρασκευής υποχώρησαν προσωρινά στην έκτη θέση, ανέκαμψαν γρήγορα και ολοκλήρωσαν την ημέρα στη δεύτερη θέση. Παρέμειναν σε επαφή με τους πρωτοπόρους στις λασπώδεις και ολισθηρές ειδικές του Σαββάτου και ξεκίνησαν την Κυριακή 21,9 δευτερόλεπτα πίσω από την κορυφή. Η προσεκτική τους προσέγγιση ανταμείφθηκε όταν ο επικεφαλής του αγώνα Sébastien Ogier υπέστη κλατάρισμα στην SS22, επιτρέποντας στους Βέλγους να ανέβουν στην πρώτη θέση. Οι Thierry Neuville και Martijn Wydaeghe έκλεισαν εντυπωσιακά το Σαββατοκύριακο στην Power Stage, χάνοντας οριακά τον ταχύτερο χρόνο από τον ομόσταβλό τους Adrien Fourmaux.

Οι Adrien Fourmaux και Alexandre Coria ξεκίνησαν δυναμικά τον αγώνα, κερδίζοντας την πρώτη ειδική και ολοκληρώνοντας την Πέμπτη στη δεύτερη θέση της γενικής κατάταξης. Την Παρασκευή πέρασαν επικεφαλής του αγώνα, όμως ένα διπλό κλατάρισμα στην SS8 (Góis) έβαλε τέλος στις ελπίδες τους για νίκη. Οι Γάλλοι δούλεψαν σκληρά το Σάββατο για να διατηρήσουν την έκτη θέση, σημειώνοντας δύο νίκες σε ειδικές διαδρομές. Η Super Sunday τους έφερε ακόμη μία νίκη στην επεισοδιακή SS22, όπου κατέκτησαν στην τέταρτη θέση και η εξαιρετική τους απόδοση στην Power Stage επιβεβαίωσε την πέμπτη νίκη τους σε ειδική και την τρίτη θέση στη κατάταξη της Super Sunday.

Παράλληλα, το Iσπανικό πλήρωμα της Hyundai Motorsport των Dani Sordo και Cándido Carrera, είχε έναν δύσκολο αγώνα στην Πορτογαλία. Παρά το ενθαρρυντικό ξεκίνημα στην SS1, όπου βρέθηκαν στην πρώτη τετράδα, έπεσαν στην όγδοη θέση έως το τέλος της Πέμπτης. Δυσκολεύτηκαν να βρουν ρυθμό με το Hyundai i20 N Rally1 στις υπόλοιπες ειδικές. Παρ’ όλα αυτά, έκαναν ό,τι απαιτούνταν, στήριξαν την ομάδα και διαχειρίστηκαν τις συνθήκες για να τερματίσουν με ασφάλεια την Κυριακή.

