MasterChef: Ανακοινώθηκαν αλλαγές στον διαγωνισμό!

Σε σοκ οι παίκτες του διαγωνισμού

Αλλαγές ανακοινώθηκαν στον διαγωνισμό του MasterChef, στο αποψινό επεισόδιο. «Εφτά μέλη αριθμεί η κόκκινη μπριγάδα και πέντε η μπλε. Δύο αποχωρήσεις μάς χωρίζουν από τη δεκάδα» είπε αρχικά ο Σωτήρης Κοντιζάς και προετοίμασε τους μάγειρες για όσα έρχονται!

«Και γιατί τόνισα τον αριθμό πέντε; Πέντε μέλη αριθμεί αυτή τη στιγμή η μπλε μπριγάδα. Γιατί αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο θα ανακοινώσουμε κάποιες πάρα πολύ σημαντικές αλλαγές», ακούγεται να λέει στη συνέχεια ο σεφ, με κάποιους από τους παίκτες να αντιδρούν έντονα: «Έρχεται. Είμαι σίγουρος ότι θα ακούσω κάτι που δεν θα μ’ αρέσει», ενώ άλλοι προσπαθούν να κρατήσουν ψυχραιμία λέγοντας «Κάτσε ακόμα δεν είπανε κάτι. Περίμενε. Ακόμα δεν ανακοινώθηκε τίποτα».

Οι κριτές ανακοινώνουν ότι όπως μέχρι τώρα υπήρχε μία νικήτρια και μία ηττημένη μπριγάδα, πλέον η νικήτρια αποκτά ακόμη μεγαλύτερη δύναμη και αυτό γιατί σε κάθε δοκιμασία αυτή και μόνο αυτή θα ψηφίζει τον υποψήφιο προς αποχώρηση της ημέρας! «Προσοχή!Καθολική ψηφοφορία. Ψηφίζουν μόνο οι νικητές, αλλά ψηφίζεστε όλοι. Όλοι εκτεθειμένοι σε αρνητική ψήφο, ανεξαρτήτως μπριγάδας!» εξηγούν οι κριτές.

Η αντίδραση των παικτών είναι έντονη και εδώ που τα λέμε... με το δίκιο τους. «Ώπα ρε. Μας έχουν τεντώσει ρε φίλε», «Τσίτα πάλι όλα. Δεν μπορώ άλλο», «Αυτό δεν το περιμέναμε», «Τρελό» είναι μερικά από τα λόγια τους.

Παράλληλα, δίνεται και νέο πλεονέκτημα - υποχρέωση στον αρχηγό της νικήτριας ομάδας, ο οποίος μπορεί να εξαιρέσει έναν παίκτη.

Η ένταση μεγαλώνει, με τους παίκτες να συνειδητοποιούν τη νέα πραγματικότητα: «Nobody is safe. Nobody is safe. Take off your aprons» λέει η Wsan. Μάλιστα, επιβεβαιώνεται ότι πλέον η ασυλία των αρχηγών δεν ισχύει. Όλοι επί ίσοις όροις! «Εννοείται όμως ότι παίρνουν τις στρατηγικές αποφάσεις οι αρχηγοί» τονίζει ο Σωτήρης Κοντιζάς.

Οι αντιδράσεις συνεχίζονται με τους παίκτες να λένε πως πλέον δεν υπάρχει κανένας λόγος να είσαι αρχηγός: «Τι θέλω προβλήματα στο κεφάλι μου; Θα κάτσω πίσω εγώ να κρύβομαι μπας και πάω στον τελικό».

Ο σεφ - κριτής Σωτήρης Κοντιζάς εξηγεί με παράδειγμα τη νέα διαδικασία τριών δοκιμασιών και καθολικών ψηφοφοριών που οδηγούν σε τρεις υποψήφιους προς αποχώρηση, με τελικό στόχο την αποχώρηση του πιο αδύναμου από όλους.

«Πρέπει να καταλάβετε πόσο μεγάλη σημασία έχει κάθε πόντος, κάθε νίκη», λέει. «Μόνοι ασφαλείς από την ψηφοφορία της ημέρας, είναι όσοι βρίσκονται στον εξώστη. Όχι όμως από τη μετακίνηση από μπριγάδα σε μπριγάδα. Ακόμα και οι αρχηγοί μπορεί να μετακινηθούν, αν έτσι αποφασίσει η νικήτρια μπριγάδα» προσθέτει ο Σωτήρης Κοντιζας.

