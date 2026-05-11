Κατερίνα Καινούργιου: Όσα έγραψε μετά την επιστροφή στη Super Κατερίνα

«Πίσω εκεί που αγαπώ… με την καρδιά μου πιο γεμάτη από ποτέ!»

Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Δείτε το βίντεο από την επιστροφή της που πόσταρε η Κατερίνα Καινούργιου

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κατερίνα Καινούργιου επέστρεψε στην εκπομπή Super Κατερίνα μετά από ένα μήνα απουσίας λόγω της γέννησης της κόρης της.
  • Η επιστροφή της συνοδεύτηκε από θερμό καλωσόρισμα με χειροκροτήματα, ροζ μπαλόνια και γλυκά από τους συνεργάτες της.
  • Η παρουσιάστρια μοιράστηκε τη συγκίνησή της μέσω ανάρτησης στο Instagram, ευχαριστώντας τους συνεργάτες και τους τηλεθεατές.
  • Η εμπειρία της μητρότητας την έχει συγκινήσει βαθιά, αναφέροντας την εκπομπή ως 'σπίτι' της.
  • Η εκπομπή θα συνεχιστεί κανονικά με την Καινούργιου, που δήλωσε ότι θα είναι ξανά μαζί τους αύριο στις 10:00.

Η Κατερίνα Καινούργιου επέστρεψε το πρωί της Δευτέρας 11 Μαΐου στο πλατό της εκπομπής Super Κατερίνα στον Alpha, περίπου έναν μήνα μετά τη γέννηση της κόρης της Ξένιας, και λίγες ώρες αργότερα έκανε την πρώτη της ανάρτηση στο Instagram. 

Κατερίνα Καινούργιου: «Είχα φτάσει 84 κιλά. Θα με βλέπετε με μίντι»

Η παρουσιάστρια είχε απομακρυνθεί από την τηλεόραση για να φέρει στον κόσμο το πρώτο της παιδί με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή. Η επιστροφή της συνοδεύτηκε από θερμό καλωσόρισμα από τους συνεργάτες της, με χειροκροτήματα, ροζ μπαλόνια, διακοσμημένο καμαρίνι, γλυκά και μπλουζάκια με το μήνυμα: «Welcome back super mama».

Κατερίνα Καινούργιου: Η ανάρτηση στο Instagram

Η Κατερίνα Καινούργιου δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο από το πλατό και το backstage της εκπομπής, θέλοντας να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους τη συγκίνησή της για την επιστροφή στην καθημερινότητά της. Η ανάρτηση συγκέντρωσε αμέσως πολλά θετικά σχόλια και ευχές από φίλους, συνεργάτες και τηλεθεατές. 

Η Κατερίνα Καινούργιου επέστρεψε: Δεν έχω λόγια να περιγράψω αυτά που νιώθω

Στη λεζάντα έγραψε: «Πίσω εκεί που αγαπώ… με την καρδιά μου πιο γεμάτη από ποτέ. Σήμερα επέστρεψα στην εκπομπή μετά από την πιο όμορφη και συγκλονιστική εμπειρία της ζωής μου… Και η αγάπη που πήρα από τους ανθρώπους μου, τους συνεργάτες μου και όλους εσάς, με έκανε να συγκινηθώ απίστευτα !Σας ευχαριστώ για τις υπέροχες εκπλήξεις, τις αγκαλιές, τα λόγια και την αγάπη σας. Τίποτα δεν είναι πιο όμορφο από το να επιστρέφεις “σπίτι” και να νιώθεις τόσο αγαπημένη. Τα λέμε ξανά αύριο στις 10:00».

Κατερίνα Καινούργιου: Η επιστροφή στο πλατό

Η επιστροφή της Καινούργιου έγινε μέσα σε φορτισμένο κλίμα, καθώς η ομάδα της είχε ετοιμάσει ειδική υποδοχή για εκείνη. Σύμφωνα με όσα καταγράφηκαν στην εκπομπή, η παρουσιάστρια βρήκε στο στούντιο συναδέλφους που την περίμεναν με χαμόγελα και χειροκροτήματα, ενώ η παρουσία των ροζ μπαλονιών και της ξεχωριστής διακόσμησης στο καμαρίνι ανέδειξε το κλίμα της ημέρας. 

Κατερίνα Καινούργιου: Η φωτογραφία λίγο μετά τον τοκετό

Η ίδια η παρουσιάστρια δήλωσε με την ανάρτησή της ότι η εμπειρία της μητρότητας και η επιστροφή στην εκπομπή την συγκίνησαν βαθιά. Η αναφορά της στο «σπίτι» συνδέθηκε με την επιστροφή της στην εκπομπή Super Κατερίνα, την οποία παρουσίαζε και πριν από την άδεια που πήρε για τη γέννηση της κόρης της.

KΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
ΞΕΝΙΑ
SUPER ΚΑΤΕΡΙΝΑ
