Κατερίνα Καινούργιου: Η φωτογραφία λίγο μετά τον τοκετό

«Μαζί σου γεννήθηκα ξανά κι εγώ»

Η συγκίνηση της Κατερίνας Καινούργιου στην τελευταία της εκπομπή / βίντεο από Alpha
Η Κατερίνα Καινούργιου συγκίνησε τους διαδικτυακούς της φίλους ανήμερα της Γιορτής της Μητέρας, δημοσιεύοντας στα social media μια ιδιαίτερα τρυφερή φωτογραφία μέσα από το μαιευτήριο, λίγα μόλις λεπτά μετά τη γέννηση της κόρης της.

Η παρουσιάστρια μοιράστηκε μία από τις πιο προσωπικές και δυνατές στιγμές της ζωής της, εκφράζοντας δημόσια τα πρωτόγνωρα συναισθήματα της μητρότητας.

Η KatKen στις 3 Απριλίου, έγινε για πρώτη φορά μητέρα, φέρνοντας στον κόσμο τη μικρή Ξένια και ανοίγοντας ένα νέο, ξεχωριστό κεφάλαιο στη ζωή της. Μέσα από την ανάρτησή της, η Κατερίνα Καινούργιου περιέγραψε με λόγια γεμάτα συναίσθημα τη στιγμή που κράτησε το μωρό της στην αγκαλιά της.

Κατερίνα Καινούργιου: Η ολόσωμη φωτογραφία μετά τη γέννηση της κόρης της

«Και τότε γεννήθηκες εσύ… Και μαζί σου γεννήθηκα ξανά κι εγώ… Η πιο δυνατή στιγμή της ζωής μου. Η πρώτη σου ανάσα… ο λόγος που θα παλεύω για πάντα με όλη μου την ψυχή… Τίποτα δεν συγκρίνεται με αυτό το βλέμμα, αυτό το άγγιγμα, αυτή την αγάπη», έγραψε χαρακτηριστικά, στέλνοντας παράλληλα τις ευχές της σε όλες τις μητέρες για τη ξεχωριστή αυτή ημέρα.

Η συγκινητική της ανάρτηση απέσπασε χιλιάδες likes και δεκάδες σχόλια αγάπης από φίλους, συνεργάτες και θαυμαστές, οι οποίοι της ευχήθηκαν για το νέο ταξίδι της μητρότητας και εξέφρασαν τη χαρά τους για την επιστροφή της στην τηλεόραση.

Παράλληλα, η παρουσιάστρια ετοιμάζεται να επιστρέψει δυναμικά στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις. Σήμερα, Δευτέρα 11 Μαΐου, η Κατερίνα Καινούργιου επιστρέφει στην εκπομπή «Super Κατερίνα», έτοιμη να καλημερίσει ξανά το τηλεοπτικό κοινό μέσα από τη συχνότητα του Alpha. Οι συνεργάτες της έχουν ήδη προετοιμάσει μια θερμή και ιδιαίτερα συγκινητική υποδοχή για την πρώτη της εμφάνιση μετά τη γέννηση της κόρης της.

Μέσα από stories στο Instagram, η παρουσιάστρια μοιράστηκε το trailer της επιστροφής της, γράφοντας: «Μου λείψατε. Τα λέμε λοιπόν ξανά τη Δευτέρα στις 10:00 στη Super Κατερίνα. Ανυπομονώ». Πρώτος καλεσμένος της εκπομπής θα είναι ο Αναστάσιος Ροϊλός.

 

