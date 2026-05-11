Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Δευτέρα 11 Μαΐου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίου Αρμοδίου μάρτυρος, Αγίων Κυρίλλου και Μεθόδιου, Αγίου Αργυρίου εξ Επανωμής, Αγίας Ολυμπίας οσιομάρτυρος και Αγίου Διοσκόρου του νέου.
Μάρτυρας της χριστιανικής εκκλησίας, η μνήμη του οποίου τιμάται στις 11 Μαΐου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Αρμόδιος.
O Άγιος Αρμόδιος
Ο Άγιος είναι άγνωστος στους Συναξαριστές και τα Μηναία. Η μνήμη του αναφέρεται σε Κώδικα του 11ου αιώνα της μονής Κρυπτοφέρρης.
Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:
- Αρμόδιος, Αρμόδης
- Μεθόδιος *
- Αργύρης, Αργύριος
- Αργυρή, Αργυρούλα, Ρούλα, Αργυρώ, Ασημίνα
- Ολυμπιάς *
- Ολυμπία, Ολυμπιάδα, Ολύμπω, Ολύμπη, Όλια, Ολυμπούλα*
- Διοσκουρίδης, Διοσκορίδης, Διόσκορος *
* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:18 και θα δύσει στις 20:24. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 14 ώρες 07 λεπτά.
Σελήνη 23.6 ημερών