Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 11 Μαΐου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 11 Μαΐου
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Δευτέρα 11 Μαΐου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίου Αρμοδίου μάρτυρος, Αγίων Κυρίλλου και Μεθόδιου, Αγίου Αργυρίου εξ Επανωμής, Αγίας Ολυμπίας οσιομάρτυρος και Αγίου Διοσκόρου του νέου.

Μάρτυρας της χριστιανικής εκκλησίας, η μνήμη του οποίου τιμάται στις 11 Μαΐου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Αρμόδιος.

O Άγιος Αρμόδιος

Ο Άγιος είναι άγνωστος στους Συναξαριστές και τα Μηναία. Η μνήμη του αναφέρεται σε Κώδικα του 11ου αιώνα της μονής Κρυπτοφέρρης.


 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Αρμόδιος, Αρμόδης
  • Μεθόδιος *
  • Αργύρης, Αργύριος
  • Αργυρή, Αργυρούλα, Ρούλα, Αργυρώ, Ασημίνα
  • Ολυμπιάς *
  • Ολυμπία, Ολυμπιάδα, Ολύμπω, Ολύμπη, Όλια, Ολυμπούλα*
  • Διοσκουρίδης, Διοσκορίδης, Διόσκορος *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:18 και θα δύσει στις 20:24. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 14 ώρες 07 λεπτά.

Σελήνη 23.6 ημερών

