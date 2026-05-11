Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Δευτέρα 11 Μαΐου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίου Αρμοδίου μάρτυρος, Αγίων Κυρίλλου και Μεθόδιου, Αγίου Αργυρίου εξ Επανωμής, Αγίας Ολυμπίας οσιομάρτυρος και Αγίου Διοσκόρου του νέου.

Μάρτυρας της χριστιανικής εκκλησίας, η μνήμη του οποίου τιμάται στις 11 Μαΐου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Αρμόδιος.

O Άγιος Αρμόδιος

Ο Άγιος είναι άγνωστος στους Συναξαριστές και τα Μηναία. Η μνήμη του αναφέρεται σε Κώδικα του 11ου αιώνα της μονής Κρυπτοφέρρης.





Αρμόδιος, Αρμόδης

Μεθόδιος *

Αργύρης, Αργύριος

Αργυρή, Αργυρούλα, Ρούλα, Αργυρώ, Ασημίνα

Ολυμπιάς *

Ολυμπία, Ολυμπιάδα, Ολύμπω, Ολύμπη, Όλια, Ολυμπούλα*

Διοσκουρίδης, Διοσκορίδης, Διόσκορος *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:18 και θα δύσει στις 20:24. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 14 ώρες 07 λεπτά.

Σελήνη 23.6 ημερών