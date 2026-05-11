Delta Goodrem: “Έχω κάποια συναρπαστικά πράγματα μπροστά μου”

Eurovision 2026: Μία από τις παρουσίες που ξεχώρισαν στο σημερινό Τιρκουάζ Χαλί ήταν η Delta Goodrem η εκπρόσωπος της Αυστραλίας που θα διαγωνιστεί “στην Eurovision 2026 με το «Eclipse».Η τραγουδίστρια είπε πως έχει κάνει συναρπαστικά πράγματα μπροστά της.



“Εργαζόμενη χωρίς σταματημο. Έχω κάποια συναρπαστικά πράγματα μπροστά μου που με κράτησαν απασχολημένη οπότε απλά θα πρέπει να συνεχίσω” δήλωσε χαρακτηριστικά.

Tο star.gr βρίσκεται στην "καρδιά της Eurovision" στη Βιέννη και η απεσταλμένη του star.gr Αθανασία Βογιάρη μας μεταδίδει όλες τις εξελίξεις.

Σας θυμίζουμε πως η Ελλάδα και ο Akylas με το τραγούδι "Ferto" θα διαγωνιστεί την Τρίτη 12 Μαΐου για μία θέση στον Τελικό του Σαββάτου 16 Μαϊου.