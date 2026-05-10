Λευκάδα: Πιθανός στόχος του θαλάσσιου drone η ρωσική νηοπομπή στη Μεσόγειο

Δορυφορικές εικόνες ντοκουμέντο - Αποκλειστικό Star

STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Ρεπορτάζ Γιάννης Σωτηρόπουλος, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Απόσπασμα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star (10/5/2026)
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Εντοπίστηκε θαλάσσιο drone ουκρανικού τύπου στη Λευκάδα, γεμάτο εκρηκτικά, πιθανώς στοχεύοντας ρωσική νηοπομπή στη Μεσόγειο.
  • Δορυφορικές εικόνες δείχνουν ρωσικά πλοία νότια της Κρήτης και της Μάλτας, με προορισμό το λιμάνι της Ταρτούς στη Συρία.
  • Το drone, τύπου MAGURA V5, είναι στρατιωτικό και μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ζημιές σε πλοία.
  • Δύο λιμάνια στην Αλβανία και τη Λιβύη ερευνώνται ως πιθανές βάσεις του drone.
  • Σε εξέλιξη η προανάκριση για τον εντοπισμό του drone από το Λιμεναρχείο Λευκάδας.

Σοβαρό προβληματισμό και έντονη ανησυχία έχουν προκαλέσει τα σενάρια σχετικά με το πώς βρέθηκε το ουκρανικού τύπου θαλάσσιο drone στη Λευκάδα, το οποίο ήταν γεμάτο εκρηκτικά. O Γιάννης Σωτηρόπουλος αποκαλύπτει στο STAR, με εικόνες ντοκουμέντο, τους πιθανούς στόχους του.

Λευκάδα: Το θαλάσσιο drone ήταν φορτωμένο με 100 κιλά εκρηκτικά

Δορυφορικές εικόνες-ντοκουμέντο που εξασφάλισε το STAR δείχνουν τη ρωσική νηοπομπή που έπλεε αυτές τις ημέρες στη Μεσόγειο. Συγκεκριμένα, έχουν αποτυπωθεί θέσεις των πλοίων, τόσο νότια της Κρήτης όσο και της Μάλτας.

Λευκάδα: Πιθανός στόχος του θαλάσσιου drone η ρωσική νηοπομπή στη Μεσόγειο

Διεθνή μέσα και ειδικοί αναλυτές θεωρούν πως αυτά τα ρωσικά πλοία ήταν ο πιθανός στόχος του θαλάσσιου drone, που εντοπίστηκε τυχαία από ψαράδες στη Λευκάδα.

Η ομάδα των τριών ρωσικών δεξαμενόπλοιων, συνοδευόμενα από τη φρεγάτα Kasatonov, είχε προορισμό το λιμάνι της Ταρτούς στη Συρία.

«Είναι μια τηλεκατευθυνόμενη "τορπίλη" επιφανείας»

«Αυτά πλέουν στις περιοχές της ανοιχτής θάλασσας στα διεθνή ύδατα, περιπολούν και έχουν την αντίστοιχη πληροφορία ότι κάποια στιγμή από εκει θα περάσει ένα ρωσικό σκάφος και τότε θα πάνε να το χτυπήσουν. Eίναι ουσιαστικά μια κατευθυνόμενη τορπίλη επιφανείας», λέει στο STAR ο κ. Βαγγέλης Ξανθάκης, ειδικός συστημάτων μη επανδρωμένων σκαφών.

Όπως πρώτο αποκάλυψε στο STAR, το μη επανδρωμένο πλωτό σκάφος που μετέφερε 100 κιλά εκρηκτικά, ικανά να κόψουν στη μέση ακόμη κι ένα τεράστο πλοίο, είναι καθαρά στρατιωτικό, ουκρανικού τύπου «MAGURA V5».

Μόνο στο Star: O ψαράς που εντόπισε το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα

Σε Αυλώνα Αλβανίας ή Δυτική Λιβύη η βάση του θαλάσσιου drone 

Δύο λιμάνια, ένα στην Αδριατική κι ένα στη Μεσόγειο, έχουν μπει στο «μικροσκόπιο» των ελληνικών αρχών ασφαλείας. Το πρώτο, στον Αυλώνα της Αλβανίας και το δεύτερο, στο λιμάνι της Μισράτα στη Δυτική Λιβύη. Εκεί μάλιστα, αποκαλύφθηκε πρόσφατα από έρευνα, ότι η Ουκρανία διατηρεί στρατιωτική παρουσία, με περισσότερους από 200 αξιωματικούς και ειδικούς στα drones.

Θα καταθέσουν οι δύο Βούλγαροι που εντόπισαν πρώτοι το θαλάσσιο drone;

Σε εξέλιξη βρίσκεται η προανάκριση για τον εντοπισμό του θαλάσσιου drone από το Λιμεναρχείο της Λευκάδας, υπό τις εντολές της Εισαγγελίας. Οι ψαράδες που ρυμούλκησαν το σκάφος στο λιμάνι της Βασιλικής έχουν καταθέσει ότι δύο Βούλγαροι ήταν αυτοί που το εντόπισαν πρώτοι, καθώς ψάρευαν με καλάμι στα βράχια στον κάβο Δουκάτο και μάλιστα τους βοήθησαν να το αποκολλήσουν. 

Ερώτημα παραμένει αν οι δύο αλλοδαποί έχουν κληθεί να καταθέσουν στις αρχές, αν έχει εξακριβωθεί πώς βρέθηκαν εκεί κι αν παραμένουν στο νησί.   

 

