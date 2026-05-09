Συναγερμός έχει σημάνει στις ελληνικές Αρχές μετά τον εντοπισμό στρατιωτικού θαλάσσιου drone στη Λευκάδα, το οποίο έφερε μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις θα μπορούσε να προκαλέσει καταστροφικές ζημιές σε πλοίο ή ακόμη και να οδηγήσει σε ανθρώπινες απώλειες.

Όπως αποκάλυψε πρώτο το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, πρόκειται για μη επανδρωμένο σκάφος τύπου «MAGURA V5», με ΓΕΕΘΑ και ΕΥΠ να συνεργάζονται στενά για να διαπιστώσουν τόσο την προέλευση όσο και τον ακριβή σκοπό της αποστολής του.

Σύμφωνα με τις αποκλειστικές πληροφορίες που μετέφερε ο διευθυντής σύνταξης του Star, Ηλίας Παπανικολάου, το θαλάσσιο drone είχε μήκος περίπου 5,5 μέτρα και έφερε εκρηκτική γόμωση που υπολογίζεται στα 100 κιλά. Όπως εξήγησε, η ισχύς της έκρηξης θα μπορούσε να είναι καταστροφική, ακόμη και να «κόψει ένα πλοίο στα δύο».

Στις φωτογραφίες που εξετάζουν οι Αρχές διακρίνεται ο πυροκροτητής του μηχανισμού, στοιχείο που ενισχύει το σενάριο ότι το drone είχε σχεδιαστεί αποκλειστικά για πρόσκρουση και έκρηξη πάνω σε στόχο.

«Κλειδί» οι κάμερες της πλώρης

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι τρεις κάμερες που βρίσκονται στην πλώρη του drone. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Star, οι κάμερες αυτές χρησιμοποιούνται συνήθως για την καταγραφή της επίθεσης και την παραγωγή προπαγανδιστικού υλικού, δηλαδή εικόνων της πρόσκρουσης και της έκρηξης.

Ωστόσο, το συγκεκριμένο drone δεν διαθέτει καταγραφικό σύστημα ή «μαύρο κουτί», καθώς, όπως εκτιμούν οι ειδικοί, η αποστολή του ήταν αυτοκτονική: να προσκρούσει στον στόχο και να διαλυθεί ολοκληρωτικά.

Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν αποθηκευμένα δεδομένα για τη διαδρομή του, ούτε ναυτιλιακά στοιχεία τύπου marine traffic που να δείχνουν από πού πέρασε ή ποιον στόχο είχε.

Οι Αρχές στρέφουν πλέον την προσοχή τους στις συχνότητες εκπομπής του drone, επιχειρώντας μέσω ειδικής τεχνολογίας να εντοπίσουν το σημείο απ’ όπου ξεκίνησε.

Το μυστήριο με τους δύο Βούλγαρους ψαράδες

Καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση φαίνεται πως παίζουν δύο Βούλγαροι ψαράδες, οι οποίοι εντόπισαν το drone εγκλωβισμένο σε σπηλιά στη Λευκάδα και ειδοποίησαν Έλληνες ψαράδες και τις Αρχές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι δύο άνδρες φώναζαν «police, police» και έκαναν νοήματα στους υπόλοιπους ψαράδες, ενώ φέρονται να βοήθησαν στο δέσιμο του σκάφους πριν αυτό μεταφερθεί.

Οι καταθέσεις τους θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες για τη δικογραφία που σχηματίζεται, καθώς οι Αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν αν πρόκειται για τυχαίο εντοπισμό ή αν υπάρχουν περισσότερα στοιχεία γύρω από τη διαδρομή του drone.

Τα δύο σενάρια για την προέλευση

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Star, οι έρευνες επικεντρώνονται σε δύο πιθανά σημεία εκκίνησης του θαλάσσιου drone: τη δυτική Λιβύη και τον Αυλώνα της Αλβανίας.

Το σενάριο του Αυλώνα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς στην περιοχή λειτουργεί τουρκική βάση, ενώ η απόσταση από τη Λευκάδα θεωρείται επιχειρησιακά εφικτή για ένα τέτοιο drone. Οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι το σκάφος ίσως έχασε τον προσανατολισμό του λόγω βλάβης στους αισθητήρες και κατέληξε στη σπηλιά όπου εντοπίστηκε.

Αντίστοιχα, εξετάζεται και το ενδεχόμενο να ξεκίνησε από τη δυτική Λιβύη, με τα θαλάσσια ρεύματα να το οδηγούν μέχρι τις ελληνικές ακτές.

Τα ερωτήματα που προκαλούν ανησυχία

Ένα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα είναι το πώς το drone, παρά τους σπασμένους αισθητήρες του, δεν εξερράγη κατά την πρόσκρουσή του στα βράχια ή σε άλλο σημείο.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι από τύχη αποφεύχθηκε μια τραγωδία, καθώς το συγκεκριμένο τηλεκατευθυνόμενο σκάφος είχε σχεδιαστεί αποκλειστικά για να σκοτώνει και να προκαλεί μεγάλες καταστροφές.

Την ίδια ώρα, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να υπάρχουν και άλλα αντίστοιχα θαλάσσια drones στην περιοχή, γεγονός που εντείνει την ανησυχία των Αρχών και οδηγεί σε αυξημένη επιτήρηση στο Ιόνιο και τις γύρω θαλάσσιες ζώνες.