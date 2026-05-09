Λευκάδα: Το θαλάσσιο drone ήταν φορτωμένο με 100 κιλά εκρηκτικά

Καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση φαίνεται πως παίζουν δύο Βούλγαροι ψαράδες

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.05.26 , 21:08 Λευκάδα: Το θαλάσσιο drone ήταν φορτωμένο με 100 κιλά εκρηκτικά
09.05.26 , 19:45 Lingο: Η Τατιάνα δεν είπε καμία λέξη αλλά μετά πήρε φόρα!
09.05.26 , 19:00 8 φράσεις που συχνά λέγονται ή ακούγονται σε μια δυσλειτουργική σχέση
09.05.26 , 19:00 Pirelli: Οι δυο φωτογράφοι του ημερολογίου 2027
09.05.26 , 17:56 Συναυλία Metallica: Ουρές από νωρίς στο ΟΑΚΑ - Όλα τα έκτακτα μέτρα
09.05.26 , 17:38 Θανάσης Κουρλαμπάς: Οι σειρές, οι μεταγλωτίσσεις και τα δύο παιδιά
09.05.26 , 17:07 Ποια τραγουδίστρια έκανε τατουάζ τις ζωγραφιές των παιδιών της;
09.05.26 , 17:00 Κως: Αγρότης καταπλακώθηκε και τραυματίστηκε θανάσιμα από το τρακτέρ του
09.05.26 , 16:34 Καθησυχαστικοί οι επιστήμονες για τον χανταϊό στη χώρα μας
09.05.26 , 16:02 Δολοφονία 20χρονου Νικήτα: Εξετάζεται ενέδρα και προμελέτη
09.05.26 , 16:00 Ηλεία: Νέος εμπρησμός στη Γαστούνη - Ρήμαξαν και έκαψαν στάβλο
09.05.26 , 16:00 Η καλύτερη self-love routine για την Ημέρα της Μητέρας
09.05.26 , 15:43 Drone στη Λευκάδα: Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο στόχος να ήταν ο Σκορπιός
09.05.26 , 14:40 BMW Group: Οι πωλήσεις και τα έσοδα που τους κάνουν να χαμογελούν
09.05.26 , 14:28 Νέα μέτρα ασφαλείας στα Δικαστήρια - Έλεγχος με X‑ray και δύο πύλες
ΠΑΟ: «Εκτέλεσαν εντολή που δόθηκε από τα κεντρικά - Από την αρχή της σεζόν»
Μουζουράκης-Κόζαρη: Νονά του γιου τους η Παπαρίζου - Συγκίνηση για το όνομα
Η Άννα Μαρία Βέλλη ανέβηκε τα σκαλιά του Δημαρχείου με τον Άκη Σβολάκη
Τσιμτσιλή: «Η Τίνα είναι εκεί, δυνατή, βράχος για τους ανθρώπους της»
Αλεξάνδρα Νίκα: Το minimal look και η luxury τσάντα χιλιάδων ευρώ
Τα πέντε ζώδια που δίνουν πάντα μία δεύτερη ευκαιρία στον έρωτα
Τάκης Ζαχαράτος: «Δεν έχω οικογένεια. Το παιδί μου είναι αυτό»
Kωνσταντινίδης: «Έχω κάνει θυσία για την Ξένια»
Γιώργος Χρανιώτης: Χέρι χέρι με τον γιο του στους δρόμους της πόλης
«Η Σία Κοσιώνη αποχωρεί από τον ΣΚΑΪ» - Με νέα παρουσιάστρια το δελτίο
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Συναγερμός έχει σημάνει στις ελληνικές Αρχές μετά τον εντοπισμό στρατιωτικού θαλάσσιου drone στη Λευκάδα, το οποίο έφερε μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις θα μπορούσε να προκαλέσει καταστροφικές ζημιές σε πλοίο ή ακόμη και να οδηγήσει σε ανθρώπινες απώλειες.

Drone στη Λευκάδα: Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο στόχος να ήταν ο Σκορπιός

Όπως αποκάλυψε πρώτο το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, πρόκειται για μη επανδρωμένο σκάφος τύπου «MAGURA V5», με ΓΕΕΘΑ και ΕΥΠ να συνεργάζονται στενά για να διαπιστώσουν τόσο την προέλευση όσο και τον ακριβή σκοπό της αποστολής του.

Σύμφωνα με τις αποκλειστικές πληροφορίες που μετέφερε ο διευθυντής σύνταξης του Star, Ηλίας Παπανικολάου, το θαλάσσιο drone είχε μήκος περίπου 5,5 μέτρα και έφερε εκρηκτική γόμωση που υπολογίζεται στα 100 κιλά. Όπως εξήγησε, η ισχύς της έκρηξης θα μπορούσε να είναι καταστροφική, ακόμη και να «κόψει ένα πλοίο στα δύο».

Στις φωτογραφίες που εξετάζουν οι Αρχές διακρίνεται ο πυροκροτητής του μηχανισμού, στοιχείο που ενισχύει το σενάριο ότι το drone είχε σχεδιαστεί αποκλειστικά για πρόσκρουση και έκρηξη πάνω σε στόχο.

«Κλειδί» οι κάμερες της πλώρης

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι τρεις κάμερες που βρίσκονται στην πλώρη του drone. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Star, οι κάμερες αυτές χρησιμοποιούνται συνήθως για την καταγραφή της επίθεσης και την παραγωγή προπαγανδιστικού υλικού, δηλαδή εικόνων της πρόσκρουσης και της έκρηξης.

Ωστόσο, το συγκεκριμένο drone δεν διαθέτει καταγραφικό σύστημα ή «μαύρο κουτί», καθώς, όπως εκτιμούν οι ειδικοί, η αποστολή του ήταν αυτοκτονική: να προσκρούσει στον στόχο και να διαλυθεί ολοκληρωτικά.

Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν αποθηκευμένα δεδομένα για τη διαδρομή του, ούτε ναυτιλιακά στοιχεία τύπου marine traffic που να δείχνουν από πού πέρασε ή ποιον στόχο είχε.

Μόνο στο Star: O ψαράς που εντόπισε το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα

Οι Αρχές στρέφουν πλέον την προσοχή τους στις συχνότητες εκπομπής του drone, επιχειρώντας μέσω ειδικής τεχνολογίας να εντοπίσουν το σημείο απ’ όπου ξεκίνησε.

Το μυστήριο με τους δύο Βούλγαρους ψαράδες

Καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση φαίνεται πως παίζουν δύο Βούλγαροι ψαράδες, οι οποίοι εντόπισαν το drone εγκλωβισμένο σε σπηλιά στη Λευκάδα και ειδοποίησαν Έλληνες ψαράδες και τις Αρχές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι δύο άνδρες φώναζαν «police, police» και έκαναν νοήματα στους υπόλοιπους ψαράδες, ενώ φέρονται να βοήθησαν στο δέσιμο του σκάφους πριν αυτό μεταφερθεί.

Οι καταθέσεις τους θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες για τη δικογραφία που σχηματίζεται, καθώς οι Αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν αν πρόκειται για τυχαίο εντοπισμό ή αν υπάρχουν περισσότερα στοιχεία γύρω από τη διαδρομή του drone.

Τα δύο σενάρια για την προέλευση

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Star, οι έρευνες επικεντρώνονται σε δύο πιθανά σημεία εκκίνησης του θαλάσσιου drone: τη δυτική Λιβύη και τον Αυλώνα της Αλβανίας.

Το σενάριο του Αυλώνα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς στην περιοχή λειτουργεί τουρκική βάση, ενώ η απόσταση από τη Λευκάδα θεωρείται επιχειρησιακά εφικτή για ένα τέτοιο drone. Οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι το σκάφος ίσως έχασε τον προσανατολισμό του λόγω βλάβης στους αισθητήρες και κατέληξε στη σπηλιά όπου εντοπίστηκε.

Αντίστοιχα, εξετάζεται και το ενδεχόμενο να ξεκίνησε από τη δυτική Λιβύη, με τα θαλάσσια ρεύματα να το οδηγούν μέχρι τις ελληνικές ακτές.

Τα ερωτήματα που προκαλούν ανησυχία

Ένα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα είναι το πώς το drone, παρά τους σπασμένους αισθητήρες του, δεν εξερράγη κατά την πρόσκρουσή του στα βράχια ή σε άλλο σημείο.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι από τύχη αποφεύχθηκε μια τραγωδία, καθώς το συγκεκριμένο τηλεκατευθυνόμενο σκάφος είχε σχεδιαστεί αποκλειστικά για να σκοτώνει και να προκαλεί μεγάλες καταστροφές.

Την ίδια ώρα, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να υπάρχουν και άλλα αντίστοιχα θαλάσσια drones στην περιοχή, γεγονός που εντείνει την ανησυχία των Αρχών και οδηγεί σε αυξημένη επιτήρηση στο Ιόνιο και τις γύρω θαλάσσιες ζώνες.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
DRONE
 |
ΛΕΥΚΑΔΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top