Σείστηκε το ΟΑΚΑ με τους Metallica:Έπαιξαν το συρτάκι του Ζορμπά και Τρύπες

Το θρυλικό συγκρότημα έκανε την εμφάνισή του στη σκηνή των 360 μοιρών

09.05.26 , 22:39 Σείστηκε το ΟΑΚΑ με τους Metallica:Έπαιξαν το συρτάκι του Ζορμπά και Τρύπες
Πηγή: Φωτογραφίες: ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΤΡΑ Toklik / EUROKINISSI
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι Metallica πραγματοποίησαν συναυλία στο ΟΑΚΑ, με χιλιάδες θεατές να τους αποθεώνουν.
  • Η συναυλία ξεκίνησε με το «The Ecstasy of Gold» και περιλάμβανε το συρτάκι του «Ζορμπά» και το «Δεν χωράς πουθενά» από τις Τρύπες.
  • Οι Knocked Loose και Gojira άνοιξαν τη βραδιά, προετοιμάζοντας το κοινό για τους Metallica.
  • Οι πύλες του σταδίου άνοιξαν στις 16:00, με πλήθος κόσμου να περιμένει για ώρες.
  • Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο ίδρυμα «All Within My Hands» των Metallica.

Λίγο μετά τις 20:30 και μέσα σε αποθέωση από δεκάδες χιλιάδες θεατές, οι Metallica ανέβηκαν στη σκηνή του ΟΑΚΑ για τη μεγάλη συναυλία που περίμεναν οι fans τους εδώ και μήνες.

Το θρυλικό συγκρότημα έκανε την εμφάνισή του στη σκηνή των 360 μοιρών, με το εντυπωσιακό Snake Pit στο κέντρο της αρένας, υπό τους ήχους του εμβληματικού «The Ecstasy of Gold» του Ennio Morricone, προκαλώντας πανδαιμόνιο στο κατάμεστο Ολυμπιακό Στάδιο.

Μία από τις στιγμές που ξεχώρισαν στη βραδιά ήταν όταν οι Metallica έπαιξαν το συρτάκι του «Ζορμπά», με το κοινό να ξεσπά σε χειροκροτήματα και επευφημίες.

Λίγο αργότερα, η έκπληξη συνεχίστηκε με το συγκρότημα να παίζει και το «Δεν χωράς πουθενά» από τις Τρύπες, δημιουργώντας μία από τις πιο δυνατές στιγμές της συναυλίας.

Η βραδιά στο ΟΑΚΑ ξεκίνησε από νωρίς, καθώς ακριβώς στις 18:00 ανέβηκαν στη σκηνή οι Knocked Loose, ανοίγοντας το πρόγραμμα της μεγάλης μουσικής διοργάνωσης. Στις 19:00 τη σκυτάλη πήραν οι Gojira, προετοιμάζοντας το κοινό για την εμφάνιση των Metallica περίπου στις 20:45.

 

Από το απόγευμα, ο περιβάλλων χώρος του ΟΑΚΑ είχε γεμίσει από fans κάθε ηλικίας. Έφηβοι, νέοι αλλά και μεγαλύτεροι σε ηλικία φίλοι του συγκροτήματος περίμεναν υπομονετικά για ώρες κάτω από τον ήλιο, προκειμένου να εξασφαλίσουν μια καλή θέση στην αρένα.

Οι πύλες του σταδίου άνοιξαν λίγο μετά τις 16:00, με τον κόσμο να μπαίνει τρέχοντας στον συναυλιακό χώρο, ενώ η ατμόσφαιρα παρέπεμπε σε μία από τις μεγαλύτερες rock βραδιές που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στην Αθήνα.

Μέρος των εσόδων της συναυλίας θα διατεθεί στο ίδρυμα των Metallica, «All Within My Hands», το οποίο στηρίζει δράσεις κοινωνικής προσφοράς και φιλανθρωπίας σε όλο τον κόσμο.

