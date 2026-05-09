Οι σχέσεις δεν είναι ποτέ απόλυτα «καλές» ή «κακές». Βρίσκονται κάπου ανάμεσα, με στιγμές χαράς και σύνδεσης αλλά και περιόδους έντασης, απογοήτευσης ή συναισθηματικής απόστασης.

Το θέμα δεν είναι ότι προκύπτουν δυσκολίες — αυτό είναι φυσιολογικό — αλλά το πότε η σχέση σταματά να λειτουργεί ουσιαστικά και οι σύντροφοι μένουν παγιδευμένοι σε μια διαρκή δυσαρέσκεια. Συχνά, μικρές φράσεις που επαναλαμβάνονται στην καθημερινότητα μπορούν να αποκαλύψουν ότι η ισορροπία έχει χαθεί.

«Είμαι εντάξει, όλα είναι μια χαρά»

Όταν τα συναισθήματα δεν εκφράζονται ανοιχτά και καταπιέζονται, η επικοινωνία γίνεται ρηχή και απομακρυσμένη. Με τον καιρό, το άτομο σταματά να είναι ειλικρινές όχι μόνο με τους άλλους, αλλά και με τον εαυτό του. Το επαναλαμβανόμενο «είμαι καλά» μπορεί να κρύβει θυμό, λύπη ή απογοήτευση που δεν βρήκαν ποτέ διέξοδο

«Εσύ φταις για όλα»

Η τάση να ρίχνουμε την ευθύνη στον άλλον σε έναν καβγά λειτουργεί συχνά ως τρόπος αποφυγής της προσωπικής ευθύνης. Αυτό δυσκολεύει την επίλυση των προβλημάτων και ενισχύει τις εντάσεις, καθώς παραβλέπονται τα συναισθήματα και των δύο πλευρών.

