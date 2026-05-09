Νέα μέτρα ασφαλείας στα Δικαστήρια - Έλεγχος με X‑ray και δύο πύλες

Η απόφαση έρχεται μετά το πρόσφατο περιστατικό με τον 89χρονο

09.05.26 , 14:28 Νέα μέτρα ασφαλείας στα Δικαστήρια - Έλεγχος με X‑ray και δύο πύλες
To ρεπορτάζ της Κατερίνας Ρίστα στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star για το περιστατικό με τον 89χρονο
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Από τη Δευτέρα 11/5/2026, ενεργοποιούνται δύο φυλάκια ασφαλείας στο πρώην Ειρηνοδικείο Αθηνών.
  • Η είσοδος στο δικαστήριο θα γίνεται αποκλειστικά μέσω των φυλακίων της οδού Δέγλερη και Λουκάρεως.
  • Τα μέτρα αποσκοπούν στην αποτροπή περιστατικών που θέτουν σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα πολιτών και δικαστικών υπαλλήλων.
  • Το φυλάκιο της οδού Δέγλερη προορίζεται για δικηγόρους και δικαστικούς υπαλλήλους, ενώ οι δικηγόροι θα έχουν προτεραιότητα στην είσοδο από τη Λουκάρεως.
  • Συνιστάται στους δικηγόρους να προσέρχονται εγκαίρως για αποφυγή συμφόρησης.

Μετά την επίθεση του 89χρονου ενεργοποιούνται από τη Δευτέρα 11/5, τα φυλάκια στο χώρο που έγινε η επίθεση. Θα είναι δύο φυλάκια ένα από τη Δέγλερη και ένα από τη Λουκάρεως. Οι αλλαγές αφορούν τον τρόπο εισόδου του κοινού και των δικηγόρων, με στόχο την αποτροπή περιστατικών που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα πολιτών και δικαστικών υπαλλήλων.

Αυτός είναι ο 89χρονος που άνοιξε πυρ στον ΕΦΚΑ και το Πρωτοδικείο

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Προϊσταμένου:

Ενημερώνονται οι κ.κ. πληρεξούσιοι Δικηγόροι ότι από την προσεχή Δευτέρα, 11.5.2026, ο τρόπος εισόδου στο χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου Αθηνών αλλάζει, καθώς από την ανωτέρω ημερομηνία πρόκειται να ενεργοποιηθούν τόσο το φυλάκιο της οδού Λουκάρεως όσο και το φυλάκιο της οδού Δέγλερη, τα οποία θα επανδρωθούν με την απαραίτητη δύναμη. Αυτό σημαίνει ότι η προσέλευση στο πρώην Ειρηνοδικείο Αθηνών (όπως και η αποχώρηση από εκεί) θα γίνεται για όλους ανεξαιρέτως (Δικαστές, Δικηγόρους, Δικαστικούς Υπαλλήλους και πολίτες) αποκλειστικά μέσω των ανωτέρω φυλακίων, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης από άλλα σημεία εισόδου, τα οποία άμεσα καταργούνται. Επισημαίνεται ότι ειδική μέριμνα έχει ληφθεί για τη διευκόλυνση των Δικηγόρων στην άσκηση των καθηκόντων τους, καθώς το φυλάκιο της οδού Δέγλερη είναι προορισμένο για αποκλειστική χρήση εκείνων και των Δικαστικών Υπαλλήλων, ενώ στο φυλάκιο της οδού Λουκάρεως οι Δικηγόροι θα εισέρχονται κατά προτεραιότητα. Τέλος, προς αποφυγή συμφόρησης, ιδίως κατά τις πρώτες ημέρες εφαρμογής του μέτρου, παρακαλούνται οι κ.κ. πληρεξούσιοι Δικηγόροι να προσέρχονται εγκαίρως στο χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου Αθηνών.

