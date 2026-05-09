Μετρό και λεωφορεία σε ειδικό πρόγραμμα για τη συναυλία των Metallica

Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Μετρό - Λεωφορεία Σε Ειδικό Πρόγραμμα Για Τους Metallica
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Παράταση ωραρίου της Γραμμής 1 του Μετρό για τη συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ, με επιπλέον συρμούς.
  • 24ωρη λειτουργία των Γραμμών 2 και 3 του Μετρό και του Τραμ για τους θεατές.
  • Τροποποιήσεις δρομολογίων λεωφορείων από τις 17:00 του Σαββάτου μέχρι τη λήξη της κυκλοφορίας.
  • Η γραμμή Α8 θα εκτελεί κυκλικές διαδρομές από Πολυτεχνείο μέχρι Κηφισιά.
  • Προσωρινές αφετηρίες για τις γραμμές 444 και 410 λόγω της συναυλίας.

Σε παράταση του ωραρίου της γραμμής 1 του Μετρό θα προχωρήσει η ΣΤΑΣΥ, σήμερα Σάββατο 9 Μαΐου 2026 για την εξυπηρέτηση του κοινού της συναυλίας των Metallica στο ΟΑΚΑ.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ανακοίνωση της εταιρείας, ανάλογα με τη ροή αποχώρησης των θεατών, θα υπάρξει παράταση κυκλοφορίας στη Γραμμή 1 Μετρό (ΗΣΑΠ) ως τη λήξη της συναυλίας και ενίσχυση της κυκλοφορίας με επιπλέον συρμούς.

Επιπλέον, κάθε Σάββατο υφίσταται 24ωρη λειτουργία των Γραμμών 2 και 3 του Μετρό και του Τραμ και οι θεατές- επιβάτες μπορούν να κάνουν χρήση και αυτών.

Τροποποιήσεις δρομολογίων λεωφορειακών γραμμών

Λόγω της συναυλίας, θα βρίσκονται σε ισχύ οι παρακάτω τροποποιήσεις στα δρομολόγια λεωφορειακών γραμμών από τις 17:00 του Σαββάτου, ως τη λήξη της κυκλοφορίας:

Τα δρομολόγια της λεωφ. γραμμής Α8 (Πολυτεχνείο – Ν. Ιωνία – Μαρούσι) θα πραγματοποιούνται κυκλικά από την αφετηρία (Πολυτεχνείο) μέχρι τον κόμβο Κηφισιάς (δαχτυλίδι). Διαδρομή από αφετηρία: από Λ. Κηφισιάς, κυκλικά στο δαχτυλίδι με κατεύθυνση προς Κηφισιά.

Η γραμμή 444 (Στ. Ειρήνη – Γαλάτσι – Στ. Άνω Πατήσια) θα έχει προσωρινή αφετηρία επί της οδού Μηδείας (αφετηρία των λεωφ. γραμμών 054, 605). Διαδρομή από αφετηρία: από Μηδείας (προσωρινή αφετηρία), αναστροφή στην Πλ. Φλέμιγκ, αριστερά Μηδείας, αριστερά Αναγεννήσεως. Διαδρομή προς αφετηρία: από Γιάννα, δεξιά Μηδείας (προσωρινή αφετηρία).

Η γραμμή 410 (ΟΑΚΑ – Άνω Μελίσσια) θα έχει προσωρινή αφετηρία επί της οδού Αυτοκρ. Ηρακλείου (αφετηρία της λεωφ. γραμμής 446). Διαδρομή από αφετηρία: από Αυτοκρ. Ηρακλείου, αριστερά Θεμιστοκλέους, Θησέως, δεξιά Πλαταιών, αριστερά Χατζηαντωνίου, Παπαφλέσσα, αριστερά Λ. Κηφισίας. Διαδρομή από τέρμα: από Πεντέλης, δεξιά Λ. Κηφισίας, αριστερά Αριστοτέλους, αριστερά Βασ. Όλγας, δεξιά Οθωνος, αριστερά Περικλέους, αριστερά Αυτοκρ. Ηρακλείου (προσωρινή αφετηρία).

