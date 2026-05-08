Αλλαγές στα δρομολόγια του ΗΣΑΠ το Σάββατο λόγω της συναυλίας των Metallica

Παράταση στη λειτουργία του ηλεκτρικού και επιπλέον συρμοί

  • Η συναυλία των Metallica θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
  • Η λειτουργία του ΗΣΑΠ θα παραταθεί για την εξυπηρέτηση των θεατών της συναυλίας.
  • Η κυκλοφορία στη Γραμμή 1 του Μετρό θα ενισχυθεί με επιπλέον συρμούς ανάλογα με τη ροή αποχώρησης.
  • Οι Γραμμές 2 και 3 του Μετρό και το Τραμ θα λειτουργούν 24ωρες το Σάββατο.
  • Οι επιβάτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν και τις άλλες γραμμές του Μετρό για τη μεταφορά τους.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την πολυαναμενόμενη συναυλία των Metallica το βράδυ του Σαββάτου (9/5) στο ΟΑΚΑ. Η συναυλία φέρνει και αλλαγές στα δρομολόγια του ΗΣΑΠ. Συγκεκριμένα, παρατείνεται η λειτουργία του, προς εξυπηρέτηση του κοινού.

Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ με τις αλλαγές στη Γραμμή 1 του Μετρό:

«Σας ενημερώνουμε, πως το βράδυ του Σαββάτου 9 Μαΐου, για την εξυπηρέτηση των θεατών της συναυλίας Metallica στο ΟΑΚΑ, θα υπάρξει, ανάλογα με τη ροή αποχώρησης των θεατών, παράταση κυκλοφορίας στη Γραμμή 1 Μετρό (ΗΣΑΠ) ως τη λήξη της συναυλίας και ενίσχυση της κυκλοφορίας με επιπλέον συρμούς.

Υπενθυμίζουμε, πως το Σάββατο υφίσταται 24ωρη λειτουργία των Γραμμών 2 και 3 του Μετρό και του Τραμ και οι θεατές- επιβάτες μπορούν να κάνουν χρήση και αυτών».

 

