Τζέιμς Χέτφιλντ: Στην Αθήνα ο frontman των Metallica - Φωτογραφίες

Έφτασε στο Βενιζέλος συνοδευόμενος από την αρραβωνιαστικιά του

Στην Ελλάδα «πάτησε» ο Τζέιμς Χέτφιλντ, με αφορμή την προγραμματισμένη sold-out συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ το Σάββατο 9 Μαΐου.

Τζέιμς Χέτφιλντ: Χέρι - χέρι με την αρραβωνιαστικιά του στο Ελευθέριος Βενιζέλος

Πιασμένος χέρι-χέρι με την αρραβωνιαστικιά του, ο frontman του θρυλικού συγκροτήματος έφτασε το απόγευμα της Πέμπτης (7/5) στο αεροδρόμιο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος». Οι δυο τους κρατούσαν τις αποσκευές τους και ήταν ιδιαίτερα φιλικοί με τον κόσμο που τους αναγνώριζε.

Οι φωτογράφοι περίμεναν καρτερικά τη στιγμή της αποβίβασης του ζευγαριού από το αεροπλάνο που τους μετέφερε στην Αθήνα, προκειμένου να εξασφαλίσουν όσο το δυνατόν περισσότερα στιγμιότυπα.

Τζέιμς Χέτφιλντ και Αντριάνα Γκλίλετ

Τον περασμένο Μάρτιο, ο Τζέιμς Χέτφιλντ έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του, Αντριάνα Γκλίλετ, κατά τη διάρκεια κατάδυσής τους με καρχαρίες.

Οι τυχεροί που πρόλαβαν να προμηθευτούν εγκαίρως το εισιτήριό τους θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα αντάξιο του ονόματος και της ιστορίας της αμερικανικής heavy metal μπάντας.

Λίγα 24ωρα πριν από τη μεγαλειώδη συναυλία, το σκηνικό έξω από το ΟΑΚΑ θυμίζει κινηματογραφική παραγωγή. Δεκάδες νταλίκες, λεωφορεία της παραγωγής και πανύψηλοι γερανοί έχουν δημιουργήσει ένα πραγματικό «φρούριο» γύρω από το στάδιο, προκειμένου να στηθεί η θρυλική 360° (“in-the-round”) σκηνή της περιοδείας M72 World Tour, η οποία έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Υπενθυμίζεται ότι το line-up της μεγάλης βραδιάς συμπληρώνουν οι Gojira και οι Knocked Loose.

Μετά από μια περιοδεία που έχει σπάσει κάθε ρεκόρ παγκοσμίως, οι Metallica επέλεξαν την Αθήνα για να ξεκινήσουν το νέο ευρωπαϊκό τους ταξίδι, το οποίο περιλαμβάνει συνολικά 16 εμφανίσεις. 

