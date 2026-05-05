Μία ολόσωμη φωτογραφία της έβαλε η Κατερίνα Καινούργιου έναν μήνα μετά τη γέννηση της κόρης της, Ξένιας. Η παρουσιάστρια η οποία όπως είχε πει μέχρι τον ένατο μήνα είχε πάρει 17 κιλά, όπως και εσείς μπορείτε να διαπιστώσετε τα έχει ήδη χάσει.

Η παρουσιάστρια πριν από λίγες μέρες και πιο συγκεκριμένα 1 Μαΐου γιόρτασε για πρώτη φορά τα γενέθλιά της ως μαμά κρατώντας στην αγκαλιά της την κορούλα της γράφοντας στη λεζάντα:

"Δεν είναι απλά γενέθλια, είναι ένα ολόκληρο νέο κεφάλαιο"

Τόσο η Κατερίνα Καινούργιου όσο και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής είναι πολύ ευτυχισμένοι με την έλευση της μονάκριβης κορούλας τους την οποία η παρουσιάστρια λαχταρούσε καιρό.

Άλλωστε όπως είχε δηλώσει ο γυναικολόγος της Αλέξανδρος Τζεφεράκος είχε πει πως η παρουσιάστρια δεν σταμάταγε να κλαίει.

“Η Κατερίνα έχει τέλεια σύνδεση με το μωρό της. Ήταν σε όλη την εγκυμοσύνη ήρεμα και φοβερά συνεργάσιμη, μελετημένη. Ήταν σε συνεχή παρακολούθηση και η ίδια αντιλήφθηκε ότι δεν είχε δραστηριότητα το μωρό και αυτό μας οδήγησε να κάνουμε ιδικές εξετάσεις. Εγώ ης είπα να γεννήσει φυσιολογικά αλλά ούτε που το συζήτησε. Το μωρό είναι υγιέστατο, έχει περάσει από όλα τα τεστ. Ο σκληρός και σοβαρός Παναγιώτης ήταν συγκινημένος» είχε πει χαρακτηριστικά στην εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου.

Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής έκαναν σχέση το καλοκαίρι του 2024 και το Μάιο του 2025 ο επιχειρηματίας έκανε πρόταση γάμου στην παρουσιάστρια σε ταξίδι τους. Έκτοτε το ζευγάρι είναι αχώριστο και πολύ αγαπημένο.