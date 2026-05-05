Η εβδομάδα εξελίσσεται ιδανικά για την κόκκινη μπριγάδα, η οποία μετά το Mystery Box κέρδισε και το Τεστ Δημιουργικότητας, συνεχίζοντας το νικηφόρο της σερί.

Η αυριανή ομαδική δοκιμασία θα πραγματοποιηθεί στις κουζίνες του MasterChef 10, με τους διαγωνιζόμενους να έχουν στο πλευρό τους έναν απρόσμενο «βοηθό»: την τεχνητή νοημοσύνη (AI).

Στο trailer ακούγεται μια φωνή να λέει: «Παρακαλώ πείτε μου πώς μπορώ να βοηθήσω», με έναν παίκτη να απαντά: «Θέλω το ζητούμενο της δοκιμασίας».

Στη συνέχεια, ο Πάνος Ιωαννίδης μοιράζει στους αρχηγούς από ένα tablet, ενώ ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος σχολιάζει με χιούμορ: «Θα μπούμε στο ιστορικό, πρόσεξε τι κοιτάς».

MasterChef: Το AI δίνει άλλη διάσταση στην ομαδική δοκιμασία

Σε ερώτηση των κριτών για το αν χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη στην καθημερινότητά τους, ο Γιώργος απαντά: «Κάνει θαύματα». Από την πλευρά του, ο Σαμ απαντά με χιούμορ για λογαριασμό του Μιχάλη: «Ο Μιχάλης, παιδιά, γεννήθηκε με βιντεοκασέτες και ραδιόφωνο. Τι AI μου λέτε;».

Ο Σωτήρης Κοντιζάς και ο Πάνος Ιωαννίδης φαίνεται να έχουν καταλήξει ως προς το ποια μπριγάδα θα επικρατήσει, ενώ ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος δείχνει να αμφιταλαντεύεται μέχρι και την τελευταία στιγμή.

Θα καταφέρουν οι «κόκκινοι» να κάνουν το 3/3 στις δοκιμασίες ή οι «μπλε» θα τους πάρουν τη νίκη μέσα από τα χέρια;

