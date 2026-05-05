Στο επεισόδιο της Δευτέρας, ο Φίλιπ, με το εκπληκτικό του γλυκό, έλυσε την ισοπαλία, χαρίζοντας στην κόκκινη μπριγάδα τη νίκη στο Mystery Box.

Απόψε, ο 43χρονος μάγειρας επανέλαβε τον χθεσινοβραδινό θρίαμβο, αυτή τη φορά στο Τεστ Δημιουργικότητας. Παρουσίασε ακόμη ένα άρτιο γλυκό, το οποίο ονόμασε «Θεία Κοινωνία». Οι τρεις κριτές το δοκίμασαν και το αντάμειψαν με έναν καθοριστικό πόντο, με τον οποίο οι κόκκινοι «κλείδωσαν» τη νίκη στη δοκιμασία.

MasterChef: Το εντυπωσιακό γλυκό που έφτιαξε ο Φίλιπ στο Τεστ Δημιουργικότητας

Ο Πάνος Ιωαννίδης έκανε ένα ιδιαίτερα κολακευτικό σχόλιο στον Φίλιπ, λέγοντας: «Φίλιπ, έχεις ένα μαγικό άγγιγμα στα γλυκά, γιατί το επίπεδο στη ζάχαρη που βγάζεις είναι πάντα η απόλυτη ισορροπία. Εδώ έχουμε ένα τέλειο παράδειγμα που βγάζει εντάσεις, προσφέρει γεύση και είναι πάρα πολύ δροσερό. Το concept το δικαιολογείς απόλυτα έτσι όπως το περιέγραψες και όπως το σκέφτηκες, ενώ όλα τα στοιχεία έχουν δέσει εξαιρετικά. Μπράβο, Φίλιπ».

MasterChef: Ο Πάνος Ιωαννίδης θαύμασε τις ικανότητες του Φίλιπ στη ζαχαροπλαστική

«Φοβερό pre-dessert», σχολίασε με τη σειρά του ο Σωτήρης Κοντιζάς.

Ο Φίλιπ παραδέχτηκε πως πρόκειται για το πιο όμορφο σχόλιο που έχει δεχτεί στον διαγωνισμό, ενώ για το αποτέλεσμα δήλωσε: «Είμαι πολύ χαρούμενος. Πήραμε τη νίκη για τους κόκκινους και συνεχίζουμε δυναμικά».

Παρά την ήττα, ο Πέτρος παρουσίασε μια αξιόλογη προσπάθεια, την οποία έστησε εντυπωσιακά πάνω στη ράχη ενός δελφινιού. Ο Πάνος Ιωαννίδης και ο Σωτήρης Κοντιζάς του έκαναν επισημάνσεις για το σκουμπρί, το οποίο, όπως ανέφεραν, επισκίαζε τα υπόλοιπα στοιχεία του πιάτου.

