Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα στη Γαστούνη. Άγνωστοι πυρπόλησαν το νέο κατάστημα περιπτερά, τον οποίο είχαν ξυλοκοπήσει άγρια πριν από λίγους μήνες 20 Ρομά.

Ο ιδιοκτήτης σοκαρισμένος μίλησε στο Star και τον Κώστα Γκελντή, την ώρα που κάτοικοι καταγγέλλουν πως η κατάσταση στην περιοχή έχει ξεφύγει.

Ο κύριος Χρήστος Σαμψώνης λέει στην κάμερα: «Σπάσανε τη τζαμαρία εδώ, βάλανε αυτή την παλέτα και βάλανε φωτιά και άναψε όλο. Έκανα ένα καινούργιο ξεκίνημα και ήμασταν πέντε ημέρες πριν ανοίξουμε. Και μας πήραν τηλέφωνο το πρωί ότι το μαγαζί καίγεται».

Τον περασμένο Φεβρουάριο, 20 Ρομά επιτέθηκαν στον περιπτερά, προκαλώντας φθορές στο παλιό του περίπτερο γιατί είχε πιάσει ανήλικο να τον κλέβει.

Γαστούνη: «Στάχτη» το νέο ξεκίνημα του περιπτερά

Ήταν περασμένες 4:00 τα ξημερώματα όταν οι δράστες έσπασαν την γυάλινη είσοδο του καταστήματος, μπήκαν μέσα, τοποθέτησαν μία παλέτα, της έβαλαν φωτιά και όλα λαμπάδιασαν.

«Υπάρχει το συμβάν το προηγούμενο. Μπορεί να συνδέεται, μπορεί να μη συνδέεται. Πόσο πιο ξεκάθαρο να μου το κάνουν δηλαδή ότι δεν με θέλουν εδώ πέρα; Σε πέντε ημέρες άνοιγα κι ακόμα χρωστάω», προσθέτει ο κ. Σαμψώνης.

Όλα έγιναν στάχτη και αποκαΐδια. Στις αποκλειστικές εικόνες που εξασφάλισε το Star καταγράφηκαν πυκνοί μαύροι καπνοί να βγαίνουν από το μαγαζί.

Εκτός ελέγχου οι Ρομά στη Γαστούνη: «Δεν τολμάμε να βγούμε από τα σπίτια μας», λένε οι κάτοικοι

Ληστείες, κλοπές και επιθέσεις έχουν γίνει καθημερινότητα για τους κατοίκους της Γαστούνης οι οποίοι φοβούνται πια να βγουν από τα σπίτια τους.