Γαστούνη: Έκαψαν το νέο μαγαζί περιπτερά - Είχε δεχθεί επίθεση από 20 άτομα

Τι λέει ο ίδιος στην κάμερα του Star- «Ήμασταν πέντε ημέρες πριν ανοίξουμε»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.05.26 , 22:22 Κλήρωση Τζόκερ 5/5/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 8.600.000 ευρώ
05.05.26 , 22:12 Ισχυρή αναπτυξιακή πορεία για την Optima Bank: Αυξημένο μέρισμα κατά 21%
05.05.26 , 22:06 Eισηγήσεις για εκλογές στο τέλος Σεπτεμβρίου δέχεται ο Μητσοτάκης
05.05.26 , 21:44 Κλήρωση Eurojackpot 5/5: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 64.000.000 ευρώ
05.05.26 , 21:35 Γαστούνη: Έκαψαν το νέο μαγαζί περιπτερά - Είχε δεχθεί επίθεση από 20 άτομα
05.05.26 , 21:35 MasterChef: Ο Τάσος ξέχασε το βασικό του υλικό στην αποθήκη τροφίμων
05.05.26 , 21:30 MasterChef: Οι μπριγάδες δημιουργούν πάνω στα πιο πρωτότυπα σκεύη!
05.05.26 , 21:25 Μήνυμα Δένδια στην Τουρκία μέσω…  ΗΑΕ: «Έχουμε σκληρό πετσί»
05.05.26 , 21:10 Kia Βελμάρ: Έφερε το νέο KIA Stonic για να το οδηγήσετε
05.05.26 , 21:02 Δύσκολες ώρες για τον Τόνυ Μαυρίδη- Πέθανε η αδερφή του
05.05.26 , 21:00 Star Tech: Ο Ειδικός Γραμματέας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού μαζί μας
05.05.26 , 20:56 Κηφισιά: Παράνομα στη χώρα από το 2023 ο διανομέας που πετούσε πέτρες
05.05.26 , 20:55 Σενάριο επίσκεψης Τραμπ στην Αθήνα τον Ιούλιο!
05.05.26 , 20:37 Μέση Ανατολή ώρα 0: Eπικίνδυνη κλιμάκωση από τον Περσικό μέχρι τον Λίβανο
05.05.26 , 19:52 Τακτική «μαστίγιο και καρότο» από τις ΗΠΑ στην Τεχεράνη
Παραλύει το Δημόσιο με την πανελλαδική απεργία την επόμενη εβδομάδα
Μαρίνα Βερνίκου: Λαμπερές παρουσίες στα εγκαίνια του νέου της καταστήματος
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Αυτή είναι η επιθυμία της οικογένειας του Γ. Μυλωνάκη
Λασκαράκη - Σουλτάτος: Το φωτογραφικό άλμπουμ του ταξιδιού στο Μαϊάμι
Αντιγόνη Μακρή: Το τσιφτετέλι με τον Νίκο Γκέλια στον Κώστα Καραφώτη
Ηράκλειο: Δολοφόνησε τον οδηγό που είχε σκοτώσει σε τροχαίο τον γιο του
Eπίδομα έως 1.600 ευρώ σε δημοσίους υπαλλήλους - Ποιους αφορά
«Η Σία Κοσιώνη αποχωρεί από τον ΣΚΑΪ» - Με νέα παρουσιάστρια το δελτίο
Δημήτρης Μαχαίρας: Ο «Διονυσάκης» 23 χρόνια μετά το Καφέ της Χαράς
Δύσκολες ώρες για τον Τόνυ Μαυρίδη- Πέθανε η αδερφή του
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR / Ρεπορτάζ του Κώστα Γκελντή (5/5/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στη Γαστούνη, άγνωστοι πυρπόλησαν νέο κατάστημα περιπτερά, μόλις πέντε ημέρες πριν την επίσημη έναρξή του.
  • Ο ιδιοκτήτης είχε προηγουμένως δεχθεί επίθεση από 20 Ρομά, οι οποίοι προκάλεσαν φθορές στο παλιό του περίπτερο.
  • Οι δράστες έσπασαν τη γυάλινη είσοδο και έβαλαν φωτιά με παλέτα, προκαλώντας ολοσχερή καταστροφή.
  • Οι κάτοικοι της περιοχής καταγγέλλουν ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει, με καθημερινές ληστείες και επιθέσεις.
  • Ο ιδιοκτήτης εκφράζει φόβο και απογοήτευση, αναφέροντας ότι δεν νιώθει ασφαλής στην περιοχή.

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα στη Γαστούνη. Άγνωστοι πυρπόλησαν το νέο κατάστημα περιπτερά, τον οποίο είχαν ξυλοκοπήσει άγρια πριν από λίγους μήνες 20 Ρομά. 

Ο ιδιοκτήτης σοκαρισμένος μίλησε στο Star και τον Κώστα Γκελντή, την ώρα που κάτοικοι καταγγέλλουν πως η κατάσταση στην περιοχή έχει ξεφύγει. 

Άγριος ξυλοδαρμός σε περίπτερο στη Γαστούνη- Είχαν πιάσει ανήλικο να κλέβει

Ο κύριος Χρήστος Σαμψώνης λέει στην κάμερα: «Σπάσανε τη τζαμαρία εδώ, βάλανε αυτή την παλέτα και βάλανε φωτιά και άναψε όλο. Έκανα ένα καινούργιο ξεκίνημα και ήμασταν πέντε ημέρες πριν ανοίξουμε. Και μας πήραν τηλέφωνο το πρωί ότι το μαγαζί καίγεται».

Τον περασμένο Φεβρουάριο, 20 Ρομά επιτέθηκαν στον περιπτερά, προκαλώντας φθορές στο παλιό του περίπτερο γιατί είχε πιάσει ανήλικο να τον κλέβει. 

Γαστούνη: «Στάχτη» το νέο ξεκίνημα του περιπτερά 

Γαστούνη: «Στάχτη» το νέο ξεκίνημα του περιπτερά 

Ήταν περασμένες 4:00 τα ξημερώματα όταν οι δράστες έσπασαν την γυάλινη είσοδο του καταστήματος, μπήκαν μέσα, τοποθέτησαν μία παλέτα, της έβαλαν φωτιά και όλα λαμπάδιασαν.

«Υπάρχει το συμβάν το προηγούμενο. Μπορεί να συνδέεται, μπορεί να μη συνδέεται. Πόσο πιο ξεκάθαρο να μου το κάνουν δηλαδή ότι δεν με θέλουν εδώ πέρα;  Σε πέντε ημέρες άνοιγα κι ακόμα χρωστάω», προσθέτει ο κ. Σαμψώνης. 

 Όλα έγιναν στάχτη και αποκαΐδια. Στις αποκλειστικές εικόνες που εξασφάλισε το Star καταγράφηκαν πυκνοί μαύροι καπνοί να βγαίνουν από το μαγαζί. 

Εκτός ελέγχου οι Ρομά στη Γαστούνη: «Δεν τολμάμε να βγούμε από τα σπίτια μας», λένε οι κάτοικοι

Εκτός ελέγχου οι Ρομά στη Γαστούνη: «Δεν τολμάμε να βγούμε από τα σπίτια μας», λένε οι κάτοικοι

Ληστείες, κλοπές και επιθέσεις έχουν γίνει καθημερινότητα για τους κατοίκους της Γαστούνης οι οποίοι φοβούνται πια να βγουν από τα σπίτια τους.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΑΣΤΟΥΝΗ
 |
ΡΟΜΑ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΠΕΡΙΠΤΕΡΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top