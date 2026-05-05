Κηφισιά: Παράνομα στη χώρα από το 2023 ο διανομέας που πετούσε πέτρες

Δεν είχε ούτε δίπλωμα οδήγησης - Ο απίστευτος ισχυρισμός του

Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR / Ρεπορτάζ του Βαγγέλη Γκούμα (5/5/2026)
  • Συνελήφθη Πακιστανός ντελιβεράς στην Κηφισιά για επιθέσεις με πέτρες σε περαστικούς, κυρίως γυναίκες.
  • Δεν έχει άσυλο από το 2023 και έπρεπε να είχε απελαθεί, αλλά εργάζονταν παράνομα.
  • Η γυναίκα που δέχθηκε την επίθεση υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς, συμπεριλαμβανομένων σπασμένων δοντιών.
  • Ο ντελιβεράς αντιμετωπίζει κατηγορίες για τουλάχιστον έξι επιθέσεις και βαριά σωματική βλάβη.
  • Η αστυνομία έχει ταυτοποιήσει τον δράστη και έχει ασκήσει ποινική δίωξη για επικίνδυνες πράξεις.

Συνελήφθη από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς Πακιστανός ντελιβεράς, ο οποίος σε κατάσταση αμόκ πετούσε πέτρες και τραυμάτιζε διερχόμενους – κυρίως γυναίκες – στα Βόρεια Προάστια

Ρεπορτάζ της Κατερίνας Ρίστα για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star (5/5/2026)

Ο συγκεκριμένος Πακιστανός δεν έχει άσυλο από το 2023. Θα έπρεπε να είχε απελαθεί, αλλά το σουβλατζίδικο της Κηφισιάς που τον προσέλαβε, δεν ζήτησε καν τα νόμιμα χαρτιά του. Το 2018 μπήκε στην Ελλάδα και απορρίφθηκε πρώτη φορά το άσυλό του. Προσέφυγε στη δικαιοσύνη, αλλά απορρίφθηκε οριστικά το 2023. Σε 30 μέρες όφειλε να φύγει. Έχει δηλώσει ψεύτικη διεύθυνση στην Άνοιξη, ώστε να μην μπορούν να τον βρουν.

Τρόμος στην Κηφισιά: Ντελιβεράς πετούσε πέτρες σε γυναίκες

Πετούσε πέτρες γιατί εκνευριζόταν, ενώ δεν είχε καν δίπλωμα οδήγησης. 

Την Παρασκευή θα πάει στον ανακριτή. Είτε προφυλακιστεί, είτε όχι έχει μπροστά του δικαστήριο άρα δε μπορεί να απελαθεί. Τους τελευταίους μήνες αυτό που έχει αλλάξει από τον αρμόδιο υπουργό Θάνο Πλεύρη, γι' αυτές τις περιπτώσεις είναι πως όταν κρίνονται ύποπτοι για απόρριψη ασύλου κρατούνται μέχρι την απόφαση.

Κηφισιά: Συγκλονίζει ο σύζυγος γυναίκας που δέχθηκε επίθεση με πέτρα από τον ντελιβερά 

Κηφισιά: Γυναίκα δέχθηκε επίθεση με πέτρα από τον ντελιβερά 

Εργαζόταν ως διανομέας φαγητού. Φορούσε κράνος για να κρύβει τα χαρακτηριστικά του τη στιγμή που πετούσε πέτρες σε ανυποψίαστους περαστικούς. Στο νέο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε η Κατερίνα Μαστραντωνάκη, η άτυχη γυναίκα περπατά με το σκυλάκι της αμέριμνη στον δρόμο. Δεν περίμενε ότι λίγα δευτερόλεπτα αργότερα θα δεχόταν μια μεγάλη πέτρα στο πρόσωπο από τον ντελιβερά.

«Η σύζυγός μου γυρνούσε σπίτι με το σκυλάκι και την προσεγγίζει ενώ πήγαινε στη μέση του δρόμου, κάνει δεξιά, τη φτάνει στο ένα μέτρο, βγάζει και της πετάει την πέτρα στο πρόσωπο», λέει σε τηλεφωνική επικοινωνία ο σύζυγος της γυναίκας. 

Πρόκειται για μια καταδρομική επίθεση που έγινε σε έναν από τους πιο κεντρικούς δρόμους στη Νέα Ερυθραία, στην Τατοΐου. Ο διανομέας, αφού χτύπησε τη γυναίκα, στη συνέχεια έφυγε με τη μοτοσυκλέτα του.

Κηφισιά: «Ο ντελιβεράς της έσπασε πέντε δόντια και της έκανε αιμάτωμα»

Η γυναίκα, αιμόφυρτη, έπεσε στο έδαφος.

«Η σύζυγός μου είναι σε πολύ κακή σωματική και ψυχολογική κατάσταση. Έχει σπασμένα πέντε δόντια, έχει θλαστικά τραύματα στο άνω και κάτω χείλος, έχει αιμάτωμα στο σαγόνι, οίδημα», προσθέτει ο σύζυγός της. 

Η μητέρα του θύματος είπε με τη σειρά της «Ήταν κλαμμένη, φοβισμένη και μου λέει «μαμά τρέξε γρήγορα, σταμάτησε ένα μηχανάκι και μου έριξε μια πέτρα. Τη χτύπησε στον θώρακα. Μετά πήγαμε γρήγορα στο σημείο, την είδαμε χτυπημένη, έβγαζε αίματα».

Κηφισιά: Συνελήφθη ο ντελίβερας - Βαρύ το κατηγορητήριο 

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Κηφισιάς που τον συνέλαβαν έχουν ταυτοποιήσει τον αλλοδαπό ως τον δράστη έξι, τουλάχιστον, επιθέσεων.

Στον κατηγορούμενο ασκήθηκε ποινική δίωξη για συνολικά έξι αδικήματα, εκ των οποίων το ένα είναι κακούργημα, αυτό της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης. Αντιμετωπίζει κατηγορίες, μεταξύ άλλων, για επικίνδυνη βλάβη αδύναμου ανθρώπου, ακόμα και για φθορά ξένης περιουσίας.
 

