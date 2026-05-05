Τακτική «μαστίγιο και καρότο» έχουν υιοθετήσει οι Αμερικανοί απέναντι στο Ιράν. Όπως μετέδωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star ο ανταποκριτής του Star στις ΗΠΑ Δημήτρης Σουλτογιάννης, ο οποίος παρακολούθησε την ενημέρωση του Πενταγώνου, αυτή την ώρα που μιλάμε η εκεχειρία βρίσκεται ακόμα σε ισχύ σύμφωνα με τον Αμερικανό Υπουργό Πολέμου Πιτ Χεγκσεθ.

Ο Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ διευκρίνισε επίσης ότι «το γεγονός πως βοηθάμε στο Ορμούζ δε σημαίνει ότι δεν έχουμε απαιτήσεις στα πυρηνικά».

O Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ για τις απαντήσεις που απαιτούνται για τα πυρηνικά

Όμως, οι Ιρανοί δε θα πρέπει να επαναπαύονται καθώς ανά πάσα ώρα και στιγμή ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να δώσει εντολή για την επανεκκίνηση των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Αυτό θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις επόμενες κινήσεις του Ιράν.

Αρχηγός ΓΕΣ ΗΠΑ: «Οι Ιρανοί έχουν παραβιάσει την εκεχειρία 21 φορές»

Σύμφωνα με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού των ΗΠΑ ναύαρχο Κέιν, από την αρχή της κατάπαυσης του πυρός οι Ιρανοί έχουν επιτεθεί σε 9 εμπορικά πλοία, έχουν κατασχέσει εμπορευματοκιβώτια από 2 πλοία και έχουν εξαπολύσει πάνω από 10 επιθέσεις σε αμερικανικά στρατεύματα. «Αυτό δεν το λες και ένδειξη καλής θέλησης για τη διατήρηση της εκεχειρίας» σχολίασε ο ανταποκριτής του Star.

Ο Δ. Σουλτογιάννης συμπλήρωσε ότι παρ’ όλα αυτά όμως οι ΗΠΑ για την ώρα δεν επιθυμούν περεταίρω σύγκρουση και στέλνουν μήνυμα αποκλιμάκωσης.

Ο Αρχηγός του Στρατού των ΗΠΑ για το Ιράν

Νέες απειλές Τραμπ κατά του Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε πάντως πριν από λίγο νέες απειλές κατά του Ιράν. «Πρέπει να κάνουμε ένα «ταξιδάκι» μέχρι το Ιράν να πάρουμε τα πυρηνικά όπλα» ανέφερε μεταξύ άλλων.





