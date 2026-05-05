Τακτική «μαστίγιο και καρότο» από τις ΗΠΑ στην Τεχεράνη

Ισχύει η εκεχειρία λέει ο Χέγκσκεθ αλλά απείλησε ξανά ο Τραμπ το Ιράν

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Μαστίγιο και καρότο από τις ΗΠΑ στο Ιράν (βίντεο Star)
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι ΗΠΑ υιοθετούν τακτική «μαστίγιο και καρότο» απέναντι στο Ιράν, με εκεχειρία σε ισχύ.
  • Ο Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ επισημαίνει ότι οι απαιτήσεις για τα πυρηνικά παραμένουν, παρά τη βοήθεια στο Ορμούζ.
  • Οι Ιρανοί έχουν παραβιάσει την εκεχειρία 21 φορές, επιτιθέμενοι σε εμπορικά πλοία και αμερικανικά στρατεύματα.
  • Οι ΗΠΑ επιθυμούν αποκλιμάκωση, αλλά ο Τραμπ απειλεί με στρατιωτική δράση αν χρειαστεί.
  • Ο Τραμπ προειδοποιεί ότι θα μπορούσαν να γίνουν ενέργειες κατά των πυρηνικών του Ιράν.

Τακτική «μαστίγιο και καρότο»  έχουν υιοθετήσει οι Αμερικανοί απέναντι στο Ιράν. Όπως μετέδωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star ο ανταποκριτής του Star στις ΗΠΑ Δημήτρης Σουλτογιάννης, ο οποίος παρακολούθησε την ενημέρωση του Πενταγώνου, αυτή την ώρα που μιλάμε η εκεχειρία βρίσκεται ακόμα σε ισχύ σύμφωνα με τον Αμερικανό Υπουργό Πολέμου Πιτ Χεγκσεθ

Ο Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ διευκρίνισε επίσης ότι «το γεγονός πως βοηθάμε στο Ορμούζ δε σημαίνει ότι δεν έχουμε απαιτήσεις στα πυρηνικά». 

O Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ για τις απαντήσεις που απαιτούνται για τα πυρηνικά 

Όμως, οι Ιρανοί δε θα πρέπει να επαναπαύονται καθώς ανά πάσα ώρα και στιγμή ο Αμερικανός πρόεδρος  Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να δώσει εντολή για την επανεκκίνηση των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Αυτό θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις επόμενες κινήσεις του Ιράν. 

Σύμφωνα με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού των ΗΠΑ ναύαρχο Κέιν, από την αρχή της κατάπαυσης του πυρός οι Ιρανοί έχουν επιτεθεί σε 9 εμπορικά πλοία, έχουν κατασχέσει εμπορευματοκιβώτια από 2 πλοία και έχουν εξαπολύσει πάνω από 10 επιθέσεις σε αμερικανικά στρατεύματα. «Αυτό δεν το λες και ένδειξη καλής θέλησης για τη διατήρηση της εκεχειρίας» σχολίασε ο ανταποκριτής του Star. 

Ο Δ. Σουλτογιάννης συμπλήρωσε ότι παρ’ όλα αυτά όμως οι ΗΠΑ για την ώρα δεν επιθυμούν περεταίρω σύγκρουση και  στέλνουν μήνυμα αποκλιμάκωσης. 

Ο Αρχηγός του Στρατού των ΗΠΑ για το Ιράν   

Νέες απειλές Τραμπ κατά του Ιράν  

 

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε πάντως πριν από λίγο νέες απειλές κατά του Ιράν. «Πρέπει να κάνουμε ένα «ταξιδάκι» μέχρι το Ιράν να πάρουμε τα πυρηνικά όπλα» ανέφερε μεταξύ άλλων.   


  
 

