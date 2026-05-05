Λασκαράκη - Σουλτάτος: Το φωτογραφικό άλμπουμ του ταξιδιού στο Μαϊάμι

Μαϊάμι, ταχύτητα και αγάπη για το ζευγάρι

05.05.26 , 13:44 Λασκαράκη - Σουλτάτος: Το φωτογραφικό άλμπουμ του ταξιδιού στο Μαϊάμι
Απόσπασμα από τη συνέντευξη του Σουλτάτου στο The 2Night Show
Το Μαϊάμι βρίσκεται αυτές τις ημέρες στο απόλυτο επίκεντρο του lifestyle, καθώς εκεί ταξίδεψαν η Βάσω Λασκαράκη και ο Λευτέρης Σουλτάτος, συνδυάζοντας έναν προορισμό γεμάτο λάμψη, το Grand Prix της Formula 1 και ιδιαίτερα προσωπικές στιγμές επετείου.

H τρυφερή αφιέρωση του Σουλτάτου στη Λασκαράκη για την επέτειό τους!

Η Φλόριντα και ειδικά το Μαϊάμι, ένας από τους πιο δημοφιλείς και κοσμοπολίτικους προορισμούς παγκοσμίως, αποτέλεσε το ιδανικό σκηνικό για το ζευγάρι, που βρέθηκε εκεί με αφορμή το 4ο Grand Prix της σεζόν, που διεξήχθη την Κυριακή 3 Μαΐου.

Λευτέρης Σουλτάτος: «Όταν μας είδα πρώτη φορά πρωτοσέλιδο έπαθα σοκ»

Η πόλη, γνωστή για τον έντονο ρυθμό της, την πολυτέλεια και την παγκόσμια ενέργεια που αποπνέει, φιλοξένησε ένα ακόμη εντυπωσιακό event της Formula 1, στο οποίο το ζευγάρι είχε την ευκαιρία να ζήσει από κοντά την εμπειρία.

 

Από τις πίστες μέχρι τους ειδικά διαμορφωμένους χώρους του αγώνα, το Μαϊάμι μετατράπηκε σε ένα τεράστιο σκηνικό ταχύτητας, θεάματος και VIP παρουσιών, με τη Βάσω Λασκαράκη και τον Λευτέρη Σουλτάτο να απολαμβάνουν κάθε στιγμή. Η ενέργεια της πόλης, σε συνδυασμό με τη λάμψη της διοργάνωσης, έδωσε στο ταξίδι τους έναν ξεχωριστό χαρακτήρα.

Πέρα όμως από τη Formula 1, το Μαϊάμι έγινε και το φόντο μιας πολύ προσωπικής και τρυφερής στιγμής για το ζευγάρι, καθώς η απόδραση συνέπεσε με την επέτειό τους. Ο Λευτέρης Σουλτάτος προχώρησε σε μια συγκινητική ανάρτηση, γράφοντας μεταξύ άλλων:
«Ένας χρόνος ακόμα… Σαν σήμερα σε σήκωσα στα χέρια μου… και από τότε δεν σε άφησα ποτέ από την καρδιά μου… Χρόνια πολλά στη γυναίκα που έγινε το σπίτι μου, η δύναμή μου, η ηρεμία μου και το πιο όμορφο “μαζί”».

Η Βάσω Λασκαράκη απάντησε με τη δική της ανάρτηση, δίνοντας μια πιο προσωπική και συναισθηματική διάσταση στο ίδιο ταξίδι στο Μαϊάμι:
«Κάποιοι άνθρωποι εμφανίζονται στη ζωή σου και γίνονται η ζωή σου… Μαζί σου ο χρόνος δεν μετριέται σε χρόνια, αλλά σε στιγμές, βλέμματα και μικρές καθημερινές αγάπες… Χρόνια μας πολλά».

 

Το Μαϊάμι, πέρα από την αγωνιστική του ταυτότητα, αναδείχθηκε για ακόμη μία φορά σε απόλυτο προορισμό εμπειριών, όπου η πολυτέλεια, ο έρωτας και το lifestyle συνυπάρχουν αρμονικά.

Το ζευγάρι, μέσα από stories και αναρτήσεις, μοιράστηκε στιγμές από βόλτες στον ήλιο, χαλαρές εικόνες στην πόλη και γευστικές εμπειρίες, αποτυπώνοντας τη μαγεία ενός ταξιδιού που συνδυάζει τα πάντα ενέργεια, συναίσθημα και εικόνες που μένουν.

