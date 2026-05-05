Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@Star ξεκίνησαν με μουσική εισαγωγή της Adele, η οποία έχει σήμερα γενέθλια. «Ταυρίνα, οι Ταύροι έχουν ωραίες φωνές. Είναι τα ζώδια της Αφροδίτης», εξήγησε πριν περάσει στις πλανητικές όψεις της ημέρας.

Η Σελήνη σήμερα είναι στο ζώδιο του Τοξότη, σε φάση κενής πορείας, ήδη από τη νύχτα και θα είναι μέχρι τις 22:05 το βράδυ της Τρίτης 5/5, που θα περάσει στον Αιγόκερω. «Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι η σημερινή μέρα είναι από αυτές που καλό είναι να αφήσουμε πολύ σημαντικές αποφάσεις, δεσμεύσεις. Πάντα, όταν έχουμε Σελήνη κενής πορείας είναι τα πράγματα λίγο ανεξέλεγκτα, οπότε καλό είναι να μην παίρνουμε κι εμείς πάρα πολύ έτσι δεσμευτικές αποφάσεις», σημείωσε η αστρολόγος.

Η δεύτερη αστρολογική όψη σήμερα είναι το τετράγωνο του Άρη με τον Δία. «Αυτό το τετράγωνο γενικά έχει κάτι εκρηκτικό. Ελπίζω να είναι συμβολικό το εκρηκτικό, να μην είναι πραγματικότητα, γιατί πολλές φορές αυτή η όψη συνδέεται με κανονικές εκρήξεις, με πιο βίαιες εκδηλώσεις, τέτοιου είδους πράγματα», εξήγησε.

«Το σημαντικό για εμάς σε ατομικό επίπεδο είναι να προσπαθήσουμε να μην είμαστε βιαστικοί στις αποφάσεις που παίρνουμε, ούτως ή άλλως και γιατί έχουμε Σελήνη κενής πορείας, αλλά και γιατί αυτή η όψη είναι πολύ δυναμική και μας κάνει λίγο να βιαζόμαστε ή να ενθουσιαζόμαστε. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο ότι είναι κάτι κακό, μπορεί κάποιος να μας προτείνει κάτι και εκείνη τη στιγμή να ενθουσιαστούμε και να μην έχουμε δει σημαντικά πράγματα, να μην έχουμε όλα τα δεδομένα», συμπλήρωσε.

Κλείνοντας η Άση Μπήλιου τόνισε πως όσοι έχουν να υπογράψουν κάτι και δεν μπορούν να το αναβάλουν, να το κάνουν ή αργά το βράδυ ή από αύριο, ειδάλλως να έχουν συμβουλευτεί πάρα πολύ καλά και στην κάθε λεπτομέρεια έναν ειδικό.

