Ένα βίντεο που έχει ήδη αρχίσει να κάνει τον γύρο των social media βάζει στο επίκεντρο μια φράση που έχει γίνει… στάση ζωής: το Ferto.

Ο Akylas, με τον δικό του χαρακτηριστικό και χιουμοριστικό τρόπο, ξεκαθαρίζει μέσα από το Instagram τι αξίζει να μένει και τι… επιστρέφεται χωρίς δεύτερη σκέψη, σύμφωνα πάντα με τον ίδιο.

Στο απόσπασμα, τον ακούμε να κάνει μια απολαυστική «λίστα προτιμήσεων». Από τη μία, πράγματα που τον ενθουσιάζουν όπως τα ακίνητα, τα Yachtmasters και τα αυτοκίνητα rally που μπαίνουν κατευθείαν στην κατηγορία «Ferto». Από την άλλη, επιλογές που δεν τον πείθουν, όπως το sashimi τόνου ή τα σαλιγγάρια, που καταλήγουν στο ξεκάθαρο «δώστο».

Ξεχωριστή θέση έχει και το δερμάτινο παλτό, που φαίνεται να είναι must για τον ίδιο, αφού το δηλώνει χωρίς περιστροφές: «Ferto, το χρειάζομαι».

Μέσα από αυτή την απλή αλλά απολαυστική προσέγγιση, ο Akylas δε μιλά απλώς για αντικείμενα, αλλά για μια ολόκληρη φιλοσοφία επιλογών… κράτα ό,τι σου ταιριάζει και απόρριψε χωρίς ενοχές ό,τι δε σε εκφράζει.

Δεν είναι τυχαίο ότι το απόσπασμα έχει γίνει viral.

«Έκλεψε» τις εντυπώσεις στην πρώτη πρόβα στη Βιέννη

Ο Akylas ανέβηκε για πρώτη φορά στη σκηνή του Stadthalle στη Βιέννη, το Σάββατο 2 Μαΐου, πραγματοποιώντας την πρώτη τεχνική πρόβα της ελληνικής συμμετοχής. Από τα πρώτα στιγμιότυπα γίνεται σαφές πως πρόκειται για μια εμφάνιση που δε βασίζεται μόνο στη μουσική, αλλά και στη θεατρικότητα, την αφήγηση και την έντονη οπτική ταυτότητα.

Το «Ferto» παρουσιάζεται μέσα από ένα ευρηματικό σκηνικό σύμπαν που θυμίζει video game, με τον καλλιτέχνη να κινείται ανάμεσα σε επίπεδα και «πίστες», συναντώντας τέσσερις ξεχωριστούς χαρακτήρες.

Τους ρόλους αυτούς ενσαρκώνουν οι Παρθένα Χοροζίδου, Χρίστος Νικολάου, Μιχάλης Μιχαηλίδης και Κωνσταντίνος Μακρυπίδης, προσθέτοντας χιούμορ και θεατρικότητα στην αφήγηση.

Η δεύτερη πρόβα είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη 6 Μαΐου 2026, όπου θα οριστικοποιηθούν οι γωνίες λήψης και τα τηλεοπτικά εφέ.

Ο Akylas θα αγωνιστεί στον Β' Ημιτελικό την Πέμπτη 14 Μαΐου, διεκδικώντας το εισιτήριο για τον Μεγάλο Τελικό του Σαββάτου.



