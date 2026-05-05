Νέο Ηράκλειο: Ανήλικοι Έκλεβαν Δέματα Από Θυρίδες Παραλαβής

Στη σύλληψη δύο νεαρών που άνοιγαν θυρίδες παραλαβής δεμάτων στο Νέο Ηράκλειο και έκλεβαν το περιεχόμενο προχώρησαν οι αστυνομικοί.
Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 11 το βράδυ, στη συμβολή της οδού Καλαβρύτων με τη Λεωφόρο Κύμης, όταν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισαν δύο 17χρονους, να παραβιάζουν τις εξωτερικές θυρίδες παραλαβής και να αφαιρούν πακέτα πολιτών.
Μόλις αντιλήφθηκαν την παρουσία των αστυνομικών, οι δύο ανήλικοι επιχείρησαν να τραπούν σε φυγή, με τους αστυνομικούς να τους καταδιώκουν και τελικά να τους ακινητοποιούν λίγα μέτρα πιο μακριά, επί της Λεωφόρου Κύμης.
Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, στην κατοχή τους εντοπίστηκαν διαρρηκτικά εργαλεία, μεταξύ των οποίων ένα καλέμι και μια ματσόλα, καθώς και τα δέματα που φέρονται να είχαν αφαιρέσει από τις θυρίδες.
Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη.