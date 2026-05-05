Νέο Ηράκλειο: Ανήλικοι άνοιγαν θυρίδες δεμάτων και έκλεβαν το περιεχόμενο

Τους εντόπισαν και τους συνέλαβαν άνδρες της ΔΙΑΣ

05.05.26 , 12:04 Νέο Ηράκλειο: Ανήλικοι άνοιγαν θυρίδες δεμάτων και έκλεβαν το περιεχόμενο
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Γιάννης Παναγόπουλος)
Νέο Ηράκλειο: Ανήλικοι Έκλεβαν Δέματα Από Θυρίδες Παραλαβής
  • Σύλληψη δύο 17χρονων στο Νέο Ηράκλειο για κλοπή περιεχομένου από θυρίδες δεμάτων.
  • Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν τις 11 το βράδυ στη συμβολή οδών Καλαβρύτων και Λεωφόρου Κύμης.
  • Οι ανήλικοι παραβίασαν τις θυρίδες και αφαιρούσαν πακέτα πολιτών όταν εντοπίστηκαν από την αστυνομία.
  • Προσπάθησαν να διαφύγουν, αλλά ακινητοποιήθηκαν από τους αστυνομικούς λίγα μέτρα μακριά.
  • Κατά τον έλεγχο βρέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία και τα κλεμμένα δέματα στην κατοχή τους.

Στη σύλληψη δύο νεαρών που άνοιγαν θυρίδες παραλαβής δεμάτων στο Νέο Ηράκλειο και έκλεβαν το περιεχόμενο προχώρησαν οι αστυνομικοί.  

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 11 το βράδυ, στη συμβολή της οδού Καλαβρύτων με τη Λεωφόρο Κύμης, όταν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισαν δύο 17χρονους, να παραβιάζουν τις εξωτερικές θυρίδες παραλαβής και να αφαιρούν πακέτα πολιτών. 

Μόλις αντιλήφθηκαν την παρουσία των αστυνομικών, οι δύο ανήλικοι επιχείρησαν να τραπούν σε φυγή, με τους αστυνομικούς να τους καταδιώκουν και τελικά να τους ακινητοποιούν λίγα μέτρα πιο μακριά, επί της Λεωφόρου Κύμης. 

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, στην κατοχή τους εντοπίστηκαν διαρρηκτικά εργαλεία, μεταξύ των οποίων ένα καλέμι και μια ματσόλα, καθώς και τα δέματα που φέρονται να είχαν αφαιρέσει από τις θυρίδες. 

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη. 

