Ένα από τα πιο ευγενικά βλέμματα και χαμόγελα σίγουρα ανήκουν στον Δημήτρη Μαχαίρα. Κι αν πιστεύετε ότι έχει κάποια σχέση με τον «Διονυσάκη» από το Καφέ της Χαράς που τον έκανε γνωστό πριν από περίπου δύο δεκαετίες, πλανάσθε πλάνην οικτράν.

Ο Δημήτρης Μαχαίρας με τον Χάρη Ρώμα και τον Αντώνη Καλομοιράκη /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Με αφορμή τη συμμετοχή του στην παράσταση Astoria του Κωνσταντίνου Σαμαρά και σκηνοθεσία του Βασίλη Μαυρογεωργίου στο θέατρο Παλλάς (μέχρι τις 17 Μαΐου), κάναμε μία πολύ όμορφη κουβέντα στο φουαγιέ του θεάτρου. Δε γινόταν, αρχικά να μην τον ρωτήσω για την τεράστια επιτυχία της κωμικής σειράς του Χάρη Ρώμα και της Άννας Χατζησοφιά και τον χαρακτηριστικό ρόλο του «Διονυσάκη», ο οποίος τον ακολουθεί μέχρι σήμερα, 23 χρόνια μετά το τέλος του πρώτου κύκλου.

Ο Δημήτρης Μαχαίρας έγινε γνωστός με τον ρόλο του «Διονυσάκη» στο Καφέ της Χαράς /Φωτογραφία Instagram

Παρά το γεγονός ότι ο κόσμος τον ταυτίζει ακόμα με αυτόν τον ήρωα, δηλώνει πως δεν ενοχλείται καθόλου. Αντιθέτως, θεωρεί την ταύτιση αυτή παράσημο, καθώς σημαίνει πως ερμήνευσε τον ρόλο με μεγάλη επιτυχία. Μάλιστα, αντιμετωπίζει με πολύ χιούμορ τα άρθρα που σχολιάζουν την αλλαγή στην εμφάνισή του, ενώ θυμάται με γέλιο περιστατικά όπου περαστικοί στον δρόμο τον αντιμετωπίζουν σαν να ζει ακόμα στο «Κολοκοτρωνίτσι». «Το πιο ακραίο που έχει συμβεί είναι ένας παππούς στην Ομόνοια που με σταμάτησε και μου λέει Διονυσάκη, τι θες εδώ στην Ομόνοια; Άντε τώρα τρέχα γύρευε να εξηγήσω ότι δεν υπάρχω. Ήρθα βόλτα», αποκάλυψε γελώντας.

Όσον αφορά την επαγγελματική του πορεία, ο ηθοποιός εξήγησε με ειλικρίνεια πως η απουσία του από την τηλεόραση τα τελευταία χρόνια δεν οφείλεται σε δική του άρνηση, αλλά στην έλλειψη συγκεκριμένων προτάσεων. Παραδέχτηκε πως δεν είναι ο τύπος του ηθοποιού που θα κυνηγήσει δουλειές χτυπώντας πόρτες, αλλά παραμένει ενεργός στο θέατρο και ανοιχτός σε νέες προκλήσεις. Η στάση του απέναντι στην εργασία είναι ιδιαίτερα προσγειωμένη, αφού αποκάλυψε πως όταν δεν έχει υποχρεώσεις στο θέατρο, δε διστάζει να εργαστεί ως σερβιτόρος στο εστιατόριο ενός φίλου του στην Τζιά, τονίζοντας ότι η δουλειά δεν τον φοβίζει σε καμία μορφή της.

Παράλληλα, μοιράστηκε την εμπειρία του από την Κύπρο, όπου για μία δεκαετία παρουσίαζε με επιτυχία μια παιδική εκπομπή στο ΡΙΚ: «Έκανα δέκα χρόνια παρακαλώ παιδική εκπομπή στο κρατικό κανάλι. Ποπ κορν, παίζω και μαθαίνω στο ΡΙΚ δύο. Ένα μαγκαζίνο για παιδιά. Πολύ ωραία ήταν».

Στα προσωπικά του, ο Δημήτρης ήταν εξίσου αποκαλυπτικός, αναφέροντας πως είναι μόνος του τα τελευταία οκτώ χρόνια. Αν κι αναγνώρισε πως η δικαιολογία «δεν προλαβαίνω» είναι συχνά ένα ψέμα, παραδέχτηκε πως έχει πλέον συνηθίσει τη μοναχικότητά του και περιμένει να έρθει κάτι νέο στη ζωή του οργανικά, χωρίς να το πιέζει.

Ο Δημήτρης Μαχαίρας στη σκηνή του Παλλάς /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Τέλος, η συζήτηση στράφηκε στην τρέχουσα θεατρική του δραστηριότητα στην παράσταση Astoria στο Παλλάς. Εκεί, υπό τις οδηγίες του Βασίλη Μαυρογεωργίου, καλείται να φέρει εις πέρας έναν απαιτητικό τριπλό ρόλο, ενσαρκώνοντας έναν άρρωστο μετανάστη, έναν βιοπαλαιστή οικοδόμο και έναν γκάνγκστερ της εποχής του '30. «Με τον Βασίλη αγαπηθήκαμε πέρυσι στα Τα πήρες όλα και έφυγες που έπαιζα στη ζωή του Στράτου. Έκανα τον Μάτσα, τον διευθυντή της Minos ΕΜΙ. Mε τον Βασίλη δέσαμε. Ναι, είναι πολύ άψογη η συνεργασία μας. Δηλαδή όταν με πήρε τηλέφωνο μου λέει: "Θέλω να είσαι στη δουλειά"», είπε.

Ο Δημήτρης Μαχαίρας με την Έβελυν Ασουάντ στην παράσταση Astoria

Παρά τη δημιουργική αυτή περίοδο, ο ίδιος δεν έκρυψε την αγωνία που συνοδεύει το επάγγελμά του, καθώς με την ολοκλήρωση της παράστασης τον Μάιο, θα βρεθεί και πάλι στην αναζήτηση της επόμενης δουλειάς, βιώνοντας την κλασική αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει τη ζωή των ηθοποιών.

Ο Δημήτρης Μαχαίρας συμμετέχει στην παράσταση Astoria στο θέατρο Παλλας (Βουκουρεστίου 5, Αθήνα).

Πρωταγωνιστούν οι: Έβελυν Ασουάντ/Θεοδoσία Σαββάκη, Χρήστος Στέργιογλου, Μπέσσυ Μάλφα, Μαρία Κεχαγιόγλου, Μιχάλης Αλικάκος, Γιάννης Τσουμαράκης, Αριάδνη Καβαλιέρου, Φωτεινή Παπαθεοδώρου, Δημήτρης Γαλανάκης, Θεανώ Κλάδη, Γιάννης Μπισμπικόπουλος, Νίκος Δερτιλής, Μιχάλης Κουτσκουδής, Λεωνίδας Μπακάλης, Ανατολή Τσελαρίδου και Ελένη Τσιναρέλη.

Ο Βασίλης Μαυρογεωργίου υπογράφει τη σκηνοθεσία, ο Κωνσταντίνος Σαμαράς το κείμενο, ο Νίκος Στρατηγός τη μουσική, ο Μανόλης Παντελιδάκης τα σκηνικά και η Αλεξία Θεοδωράκη τα κοστούμια.

