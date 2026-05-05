Καβάλα: Αστυνομικός αυτοπυροβολήθηκε μέσα στο τμήμα

Νεκρός μέσα στην αστυνομική διεύθυνση Καβάλας όπου υπηρετούσε βρέθηκε αστυνομικός το πρωί της Τρίτης.
Όπως αναφέρει η proininews.gr, ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε από συναδέλφους του, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι έβαλε τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό όπλο του.
Μέχρι στιγμής οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το περιστατικό παραμένουν αδιευκρίνιστες.
Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να διαπιστώσουν γιατί οδηγήθηκε στην αυτοχειρία.
