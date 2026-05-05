Κέρδισε το μεγάλο τελικό του Melodifestivalen και εξασφάλισε το «χρυσό» εισιτήριο για τη Βιέννη της Αυστρίας... Ο λόγος για την ταλαντούχα καλλιτέχνιδα, Felicia, η οποία θα εκπροσωπήσει τη Σουηδία στον 70ό διαγωνισμό της Eurovision με το τραγούδι «My System».

Η ίδια έχει αναφέρει σε δηλώσεις της για το τραγούδι που θα ερμηνεύσει στη φετινή Eurovision, ότι: «Είναι πολύ συναισθηματικό. Αφορά κάποιον που έχει κολλήσει στο μυαλό ή την καρδιά σου και δεν μπορείς να τον αποβάλεις», με τα προγνωστικά αυτή τη στιγμή να την κατατάσσουν στην 7η θέση του μουσικού διαγωνισμού.

Ανήκει στη νέα γενιά Σουηδών pop καλλιτεχνών και υπόσχεται να κερδίσει το τηλεοπτικό κοινό με την ερμηνεία της και τη δυναμική σκηνική παρουσία της, σε ένα σύγχρονο pop κομμάτι, που φέρει τον τίτλο «My System».

Γνωρίζοντας τη Felicia - Το βιογραφικό της τραγουδίστριας της Σουηδίας

Η Felicia (Felicia Agneta Eriksson), γεννήθηκε στις 5 Οκτωβρίου του 2001, στο Tullinge της Σουηδίας, το ζώδιό της είναι Ζυγός, ενώ ο προσωπικός της λογαριασμός στο Instagram είναι @f.officiiall, τον οποίο ακολουθούν πάνω από 187.000 χρήστες των social media

Το κοινό τη γνώρισε στην αρχή της καριέρας της ως Fröken Snusk και συμμετείχε στο Melodifestivalen 2024 με το τραγούδι «Unga och Fria», το οποίο σημείωσε τεράστια επιτυχία στο streaming

Φέτος, η καλλιτέχνιδα αποφάσισε να επιστρέψει στο μουσικό διαγωνισμό με το δικό της όνομα, με μια καλλιτεχνική πρόταση που δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης

Χαρακτηριστικό γνώρισμα της καλλιτεχνικής ταυτότητας της Felicia, είναι η μάσκα που έχει επιλέξει να φοράει πάνω στη σκηνή. Όπως έχει δηλώσει, φοράει τη μάσκα όταν ερμηνεύει, διότι τη βοηθά να διαχειριστεί το κοινωνικό άγχος που αντιμετωπίζει από την παιδική της ηλικία. Όταν εμφανίζεται με τη μάσκα νιώθει πιο δυνατή, ασφαλής, ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται το καλλιτεχνικό της μυστήριο

Η Felicia Eriksson έχει στο ενεργητικό της ήδη πάνω από 300 εμφανίσεις σε συναυλίες, έχει φτάσει στην κορυφή του επίσημου chart singles και έχει κερδίσει το βραβείο «The Masked Singer»

Το φθινόπωρο του 2025, κυκλοφόρησε ως Felicia το πρώτο της single, «Black Widow», το οποίο έγινε μεγάλη επιτυχία, ενώ τον Φεβρουάριο του 2026 κυκλοφόρησε το πρώτο της EP, με τον τίτλο «Serve»

Φέτος, με το τραγούδι «My System», η Felicia στοχεύει σε μία θέση στο βάθρο, με τη Σουηδία να κατέχει ήδη 7 νίκες στον διαγωνισμό της Eurovision, ισοβαθμώντας με την Ιρλανδία.

Η εμφάνιση της Felicia θα πραγματοποιηθεί στο δεύτερο ημιτελικό της φετινής Eurovision, με στόχο την πρόκρισή της στο μεγάλο τελικό της 16ης Μαΐου στη Βιέννη της Αυστρίας.

Ακούστε το τραγούδι της Σουηδίας «My System», το οποίο ερμηνεύει η Felicia:

Πρόκειται για ένα σύγχρονο techno-pop κομμάτι που ξεχωρίζει για τον γρήγορο ρυθμό και την έντονη συναισθηματική του φόρτιση. Όσον αφορά στους στίχους του «My System», έχουν γραφτεί από την ίδια τη Felicia, σε συνεργασία με μία ομάδα έμπειρων δημιουργών (τους Audun Agnar Guldbrandsen, Emily Harbakk, Julie Bergan και Theresa Rex), μιλούν για τον έρωτα που γίνεται εμμονή και την αδυναμία του να βγάλεις κάποιον από το «σύστημά» σου.

Τι λένε οι στίχοι του «My System»

Δε σε θέλω καν (Θέλω καν)

Όχι, δεν πιάνεις χώρο

Σε οποιαδήποτε Δευτέρα (Δευτέρα)

Ξεχνώ τι γεύση έχεις

Σκότωσα ολόκληρη την ιδέα σου

Χόρευα πάνω στον τάφο σου

Γιατί δε σε θέλω καν

Και μετά η Παρασκευή ουρλιάζει το όνομά σου

Γιατί τώρα είσαι στο νου μου

Στην καρδιά μου, στα μέλη μου

Πάντα επιστρέφεις τα Σαββατοκύριακα

Είσαι σε κάθε άγγιγμα

Και σκέψη και κάθε βολή

Όχι, δεν μπορώ να σε βγάλω απ' το σύστημά μου

(Απ' το σύστημά μου)

Όχι, δεν μπορώ να σε βγάλω απ' το σύστημά μου

Μισώ το επόμενο πρωί

Μισώ το πώς με κάνεις να νιώθω

Είμαι μια καταστροφή

Πρέπει απλά να διορθωθώ για τα καλά

Γιατί τώρα είσαι στο νου μου

Στην καρδιά μου, στα μέλη μου

Πάντα επιστρέφεις τα Σαββατοκύριακα

Είσαι σε κάθε άγγιγμα

Και σκέψη και κάθε βολή

Όχι, δεν μπορώ να σε βγάλω απ' το σύστημά μου

(Απ' το σύστημά μου)

Όχι, δεν μπορώ να σε βγάλω απ' το σύστημά μου

Όχι, δεν μπορώ να σε βγάλω απ' το σύστημά μου

Αν διέγραφα όλες τις αναμνήσεις με σένα και μένα

Και έφραζα τους τοίχους μου

Αν κωδικοποιούσα όλα τα αισθήματά μου για ασφάλεια

Δε θα είχε καμία σημασία

ιατί τώρα είσαι στο νου μου

Στην καρδιά μου, στα μέλη μου

Πάντα επιστρέφεις τα Σαββατοκύριακα

Είσαι σε κάθε άγγιγμα

Και σκέψη και κάθε βολή

Όχι, δεν μπορώ να σε βγάλω απ' το σύστημά μου