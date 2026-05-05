Felicia: Ο λόγος που φορά μάσκα πάνω στη σκηνή, το Instagram & η Eurovision

Aκούστε το τραγούδι της Σουηδίας «My System» - Τι λένε οι στίχοι

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.05.26 , 10:46 Ελένη Μενεγάκη: Casual chic με κόκκινο jacket και…βόλτες στη φύση!
05.05.26 , 10:45 Αποκάλυψη Θεοφάνους: «Δεν ήταν η διαφήμιση ο λόγος διαφωνίας με τη Νατάσα»
05.05.26 , 10:45 Opel Corsa: Στην κορυφή της κατηγορίας του
05.05.26 , 10:45 Σία Κοσιώνη: Οριστικό διαζύγιο - Μέχρι την Παρασκευή στο δελτίο του ΣΚΑΪ
05.05.26 , 10:18 Δημήτρης Μαχαίρας: Ο «Διονυσάκης» 23 χρόνια μετά το Καφέ της Χαράς
05.05.26 , 10:17 Καβάλα: Αστυνομικός αυτοπυροβολήθηκε μέσα στο τμήμα
05.05.26 , 10:01 Felicia: Ο λόγος που φορά μάσκα πάνω στη σκηνή, το Instagram & η Eurovision
05.05.26 , 10:00 «Μήνας Καλλιτεχνικής Δημιουργίας και Έκφρασης» στις γειτονιές της Αθήνας
05.05.26 , 09:47 «Θέλουμε να πάμε σπίτι μας» - Θρίλερ στο κρουαζιερόπλοιο με τον χανταϊό
05.05.26 , 09:45 Bad Bunny: Εμφανίστηκε 50 χρόνια μεγαλύτερος στο Met Gala 2026
05.05.26 , 09:32 Ιορδανίδης: «Τους τελευταίους 3 μήνες περάσαμε δύσκολα λόγω θέματος υγείας»
05.05.26 , 09:30 Ελένη Καρακάση: «Η αναδοχή έχει τα... σκαμπανεβάσματα της εγκυμοσύνης»
05.05.26 , 09:11 Νέα Φιλαδέλφεια: 25χρονος έσπασε το σαγόνι 17χρονου με αυτισμό
05.05.26 , 09:08 Citroen Saxo VTS: Έβαζε τα... γυαλιά σε υπεραυτοκίνητα
05.05.26 , 09:03 Βασιλικοί γάμοι που άφησαν εποχή!
«Η Σία Κοσιώνη αποχωρεί από τον ΣΚΑΪ» - Με νέα παρουσιάστρια το δελτίο
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Αυτή είναι η επιθυμία της οικογένειας του Γ. Μυλωνάκη
MasterChef: Ντέρμπι στο Mystery Box - Ποιο πιάτο «έλυσε» την ισοπαλία;
MasterChef: «Είναι ο ορισμός του "εσείς φταίτε για όλα"» - Δείτε το trailer
Αντιγόνη Μακρή: Το τσιφτετέλι με τον Νίκο Γκέλια στον Κώστα Καραφώτη
MasterChef: Οι κριτές αποθέωσαν το πιάτο του Φίλιπ - «Είναι εθιστικό»
MasterChef - Μενεξιά: «Ναι, ήρθαμε πιο κοντά με τον Τάσο. Αυτό θα πω μόνο»
Κοινωνικός τουρισμός 2026: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τους συνταξιούχους
Νέος Κόσμος: 15χρονος μαχαιρώθηκε από ομάδα 10 ατόμων
Φάνης Μπότσης: Ποιος είναι ο σύντροφος & μελλοντικός σύζυγος της Δ. Μπάρκα
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Instagram.com
Φωτογραφίες: Instagram.com
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Felicia θα εκπροσωπήσει τη Σουηδία στη Eurovision 2024 με το τραγούδι "My System".
  • Το τραγούδι είναι συναισθηματικό και μιλά για την εμμονή στον έρωτα.
  • Η Felicia φορά μάσκα στη σκηνή για να διαχειρίζεται το κοινωνικό άγχος και να ενισχύει το μυστήριο της.
  • Έχει ήδη πάνω από 300 εμφανίσεις και έχει κερδίσει το βραβείο "The Masked Singer".
  • Στοχεύει σε θέση στο βάθρο, καθώς η Σουηδία έχει 7 νίκες στη Eurovision.

Κέρδισε το μεγάλο τελικό του Melodifestivalen και εξασφάλισε το «χρυσό» εισιτήριο για τη Βιέννη της Αυστρίας... Ο λόγος για την ταλαντούχα καλλιτέχνιδα, Felicia, η οποία θα εκπροσωπήσει τη Σουηδία στον 70ό διαγωνισμό της Eurovision με το τραγούδι «My System».

Noam Bettan: Η διπλή καταγωγή, το βιογραφικό και η Eurovision

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by FELICIA (@f.officiiall)

 

Η ίδια έχει αναφέρει σε δηλώσεις της για το τραγούδι που θα ερμηνεύσει στη φετινή Eurovision, ότι: «Είναι πολύ συναισθηματικό. Αφορά κάποιον που έχει κολλήσει στο μυαλό ή την καρδιά σου και δεν μπορείς να τον αποβάλεις», με τα προγνωστικά αυτή τη στιγμή να την κατατάσσουν στην 7η θέση του μουσικού διαγωνισμού.

 

 

Ανήκει στη νέα γενιά Σουηδών pop καλλιτεχνών και υπόσχεται να κερδίσει το τηλεοπτικό κοινό με την ερμηνεία της και τη δυναμική σκηνική παρουσία της, σε ένα σύγχρονο pop κομμάτι, που φέρει τον τίτλο «My System».

Γνωρίζοντας τη Felicia - Το βιογραφικό της τραγουδίστριας της Σουηδίας

  • Η Felicia (Felicia Agneta Eriksson), γεννήθηκε στις 5 Οκτωβρίου του 2001, στο Tullinge της Σουηδίας, το ζώδιό της είναι Ζυγός, ενώ ο προσωπικός της λογαριασμός στο Instagram είναι @f.officiiall, τον οποίο ακολουθούν πάνω από 187.000 χρήστες των social media

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by FELICIA (@f.officiiall)

 

  • Το κοινό τη γνώρισε στην αρχή της καριέρας της ως Fröken Snusk και συμμετείχε στο Melodifestivalen 2024 με το τραγούδι «Unga och Fria», το οποίο σημείωσε τεράστια επιτυχία στο streaming
  • Φέτος, η καλλιτέχνιδα αποφάσισε να επιστρέψει στο μουσικό διαγωνισμό με το δικό της όνομα, με μια καλλιτεχνική πρόταση που δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης
  • Χαρακτηριστικό γνώρισμα της καλλιτεχνικής ταυτότητας της Felicia, είναι η μάσκα που έχει επιλέξει να φοράει πάνω στη σκηνή. Όπως έχει δηλώσει, φοράει τη μάσκα όταν ερμηνεύει, διότι τη βοηθά να διαχειριστεί το κοινωνικό άγχος που αντιμετωπίζει από την παιδική της ηλικία. Όταν εμφανίζεται με τη μάσκα νιώθει πιο δυνατή, ασφαλής, ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται το καλλιτεχνικό της μυστήριο

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by FELICIA (@f.officiiall)

 

  • Η Felicia Eriksson έχει στο ενεργητικό της ήδη πάνω από 300 εμφανίσεις σε συναυλίες, έχει φτάσει στην κορυφή του επίσημου chart singles και έχει κερδίσει το βραβείο «The Masked Singer»
  • Το φθινόπωρο του 2025, κυκλοφόρησε ως Felicia το πρώτο της single, «Black Widow», το οποίο έγινε μεγάλη επιτυχία, ενώ τον Φεβρουάριο του 2026 κυκλοφόρησε το πρώτο της EP, με τον τίτλο «Serve»
  • Φέτος, με το τραγούδι «My System», η Felicia στοχεύει σε μία θέση στο βάθρο, με τη Σουηδία να κατέχει ήδη 7 νίκες στον διαγωνισμό της Eurovision, ισοβαθμώντας με την Ιρλανδία.

Antigoni: Το Love Island, η παρουσιάστρια μαμά και η Eurovision

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by FELICIA (@f.officiiall)

 

Η εμφάνιση της Felicia θα πραγματοποιηθεί στο δεύτερο ημιτελικό της φετινής Eurovision, με στόχο την πρόκρισή της στο μεγάλο τελικό της 16ης Μαΐου στη Βιέννη της Αυστρίας.

Ακούστε το τραγούδι της Σουηδίας «My System», το οποίο ερμηνεύει η Felicia:

Πρόκειται για ένα σύγχρονο techno-pop κομμάτι που ξεχωρίζει για τον γρήγορο ρυθμό και την έντονη συναισθηματική του φόρτιση. Όσον αφορά στους στίχους του «My System», έχουν γραφτεί από την ίδια τη Felicia, σε συνεργασία με μία ομάδα έμπειρων δημιουργών (τους Audun Agnar Guldbrandsen, Emily Harbakk, Julie Bergan και Theresa Rex), μιλούν για τον έρωτα που γίνεται εμμονή και την αδυναμία του να βγάλεις κάποιον από το «σύστημά» σου.

Τι λένε οι στίχοι του «My System»

Δε σε θέλω καν (Θέλω καν)
Όχι, δεν πιάνεις χώρο
Σε οποιαδήποτε Δευτέρα (Δευτέρα)
Ξεχνώ τι γεύση έχεις
Σκότωσα ολόκληρη την ιδέα σου
Χόρευα πάνω στον τάφο σου
Γιατί δε σε θέλω καν
Και μετά η Παρασκευή ουρλιάζει το όνομά σου

Γιατί τώρα είσαι στο νου μου
Στην καρδιά μου, στα μέλη μου
Πάντα επιστρέφεις τα Σαββατοκύριακα
Είσαι σε κάθε άγγιγμα
Και σκέψη και κάθε βολή
Όχι, δεν μπορώ να σε βγάλω απ' το σύστημά μου
(Απ' το σύστημά μου)

Όχι, δεν μπορώ να σε βγάλω απ' το σύστημά μου

Μισώ το επόμενο πρωί
Μισώ το πώς με κάνεις να νιώθω
Είμαι μια καταστροφή
Πρέπει απλά να διορθωθώ για τα καλά

Γιατί τώρα είσαι στο νου μου
Στην καρδιά μου, στα μέλη μου
Πάντα επιστρέφεις τα Σαββατοκύριακα
Είσαι σε κάθε άγγιγμα
Και σκέψη και κάθε βολή
Όχι, δεν μπορώ να σε βγάλω απ' το σύστημά μου
(Απ' το σύστημά μου)

Όχι, δεν μπορώ να σε βγάλω απ' το σύστημά μου
Όχι, δεν μπορώ να σε βγάλω απ' το σύστημά μου

Αν διέγραφα όλες τις αναμνήσεις με σένα και μένα
Και έφραζα τους τοίχους μου
Αν κωδικοποιούσα όλα τα αισθήματά μου για ασφάλεια
Δε θα είχε καμία σημασία

ιατί τώρα είσαι στο νου μου
Στην καρδιά μου, στα μέλη μου
Πάντα επιστρέφεις τα Σαββατοκύριακα
Είσαι σε κάθε άγγιγμα
Και σκέψη και κάθε βολή
Όχι, δεν μπορώ να σε βγάλω απ' το σύστημά μου

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
EUROVISION
 |
EUROVISION 2026
 |
ΣΟΥΗΔΙΑ
 |
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
 |
ΤΡΑΓΟΥΔΙ
 |
ΣΤΙΧΟΙ
 |
FELICIA
 |
FELICIA ERIKSSON
 |
«MY SYSTEM»
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top