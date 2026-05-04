Noam Bettan: Η διπλή καταγωγή, το βιογραφικό και η Eurovision

Aκούστε το τραγούδι του Ισραήλ «Michelle» - Τι λένε οι στίχοι

Celebrities & Gossip Νεα
Φωτογραφίες: facebook.com/noambettanofficial
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Noam Bettan, 28 ετών, θα εκπροσωπήσει το Ισραήλ στη Eurovision 2026 στη Βιέννη με το τραγούδι "Michelle".
  • Γεννήθηκε στις 5 Μαρτίου 1998 στη Ραανανά του Ισραήλ και είναι γαλλο-εβραϊκής καταγωγής.
  • Κέρδισε δημοτικότητα μέσω του talent show "The Next Star" και έχει κυκλοφορήσει το πρώτο του άλμπουμ το 2022.
  • Η συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision προκαλεί αντιδράσεις λόγω της κατάστασης στη Γάζα, με χώρες όπως η Ισλανδία και η Ισπανία να αποχωρούν.
  • Το "Michelle" είναι pop μπαλάντα με στίχους σε τρεις γλώσσες και θέμα μια χαμένη αγάπη.

Είναι 28 χρόνων και φέτος θα εκπροσωπήσει το Ισραήλ στην Eurovision στη Βιέννη της Αυστρίας. Ο λόγος για τον ταλαντούχο γαλλο-εβραϊκής καταγωγής, Noam Bettan, ο οποίος κατάφερε να κερδίσει στο δημοφιλές talent show «The Next Star» (HaKokhav HaBa), κερδίζοντας τις εντυπώσεις, καθώς και την ψήφο κοινού και κριτικής επιτροπής.

Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις το Ισραήλ βρίσκεται στην 6η θέση του 70ού μουσικού διαγωνισμού, ενώ ο Noam Bettan θα εμφανιστεί στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision, στις 12 Μαΐου 2026, ερμηνεύοντας το τραγούδι «Michelle». 

Γνωρίζοντας τον Noam Bettan - Το βιογραφικό του τραγουδιστή

  • Γεννήθηκε στις 5 Μαρτίου του 1998 στη Ραανανά του Ισραήλ, ανήκει στο ζώδιο των Ιχθύων και ο προσωπικός λογαριασμός του  στο Instagram, με πάνω από 183.000 followers, είναι @noam_bettan
  • Οι γονείς του είναι γαλλικής καταγωγής, οι οποίοι ζούσαν στη γαλλική πόλη Γκρενόμπλ, προτού μεταναστεύσουν στο Ισραήλ με τους δύο μεγαλύτερους γιους τους

  • Ο Noam Bettan, ο οποίος μιλάει γαλλικά, εβραϊκά και αγγλικά, ασχολείται επαγγελματικά με τη μουσική τα τελευταία χρόνια, ενώ γράφει τα περισσότερα από τα τραγούδια του
  • Έχει κυκλοφορήσει δικά του τραγούδια, ενώ η συμμετοχή του στο The Next Star ήταν αυτή που εκτόξευσε την καριέρα του
  • Το 2018, o Noam Bettan συμμετείχε και στο μουσικό ριάλιτι σόου «Aviv or Eyal», όπου τερμάτισε στην τρίτη θέση
  • Το 2022 κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ

  • Ο καλλιτέχνης ξεχωρίζει για τις σταθερές live ερμηνείες του, την ισχυρή φωνητική παρουσία και την άμεση σύνδεσή του με το κοινό
  • Φέτος, με την ξεχωριστή ερμηνεία του στο τραγούδι «Michelle» (Μισέλ), ο Noam Bettan στοχεύει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα στη Βιέννη.

Η συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision 2026 έχει προκαλέσει αντιδράσεις, λόγω της κατάστασης στη Γάζα. Μάλιστα, κάποιες χώρες ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους ως ένδειξη διαμαρτυρίας, όπως οι Ισλανδία, Ισπανία, Ιρλανδία, Σλοβενία και Ολλανδία, οι οποίες δε θα συμμετάσχουν στο φετινό μουσικό διαγωνισμό. 

Ακούστε το τραγούδι του Ισραήλ για την Eurovision 2026, «Michelle»

Πρόκειται για ένα pop τραγούδι, το οποίο συνυπογράφουν ο ίδιος ο Noam Bettan, μαζί με τους Nadav Aharoni και Tzlil Klifi. Το «Michelle» είναι μία δυναμική μπαλάντα με σύγχρονο ρυθμό, ενώ περιλαμβάνει στίχους σε τρεις γλώσσες: Εβραϊκά, Γαλλικά και Αγγλικά.

Το τραγούδι μιλά για μια χαμένη αγάπη, ενώ ο ρυθμός του είναι mid-tempo pop με έντονες ανατολίτικες επιρροές.

 

Tι λένε οι στίχοι του τραγουδιού «Michelle» στα ελληνικά

Μισέλ, αυτή είναι μια τοξική αγάπη
Βρίσκομαι στο σκοτάδι
Πώς με άφησες στη σκιά
Ένα αστέρι δίχως δόξα
Εντελώς τρελή
Σηκώνομαι και πέφτω

Ω Μισέλ
Δεν ξέρω τι να κάνω πια
Ήσουν το φως μου
Θεέ μου, σε ικετεύω, ξύπνα με
Βυθίστηκα στο σκοτάδι
Δώσε μου ξανά την ελπίδα
Και την κοπέλα μου

Τότε χορεύω, χορεύω με τους πόνους
Θα με δεις να γελάω, να γελάω ξανά
Είσαι ο πόνος μου, ήμουν μόνο ένα σκηνικό
Φώναξα, φώναξα, φώναξα

Μισέλ
Σε αφήνω να φύγεις, αντίο όμορφή μου
Σε αφήνω να φύγεις, αλλά σ' αγαπώ
Η βασίλισσα των προβλημάτων
Μισέλ, Μισέλ, Μισέλ, Μισέλ

Κατεβαίνοντας
Τη Φλορεντίν
Μάτια του ωκεανού
Αναμνήσεις
Εγώ, εγώ χάνω το μυαλό μου
Ένας άγγελος αλλά είναι κόλαση;
Παγιδευμένος στο καρουζέλ σου
Γύρω γύρω
Κάτω απ' τα μάγια σου

Μισέλ
Σε αφήνω να φύγεις, αντίο όμορφή μου
Σε αφήνω να φύγεις, αλλά σ' αγαπώ
Η βασίλισσα των προβλημάτων
Μισέλ, Μισέλ, Μισέλ, Μισέλ

Και ίσως στο τέλος
Θα είμαστε καλά
Προσεύχομαι για σένα
Ότι θα καταφέρεις ν' αγαπήσεις
Ανάμεσα σε κάθε δάκρυ
Υπάρχει κάποιος που θ' ακούσει
Υπάρχει κάποιος που θ' ακούσει

(Μισέλ)
Σε αφήνω να φύγεις, αντίο όμορφή μου
(Μισέλ)
Σε αφήνω να φύγεις, αλλά σ' αγαπώ
Η βασίλισσα των προβλημάτων
(Ω-ω-ω...)
 
Η βασίλισσα των προβλημάτων
Μισέλ, Μισέλ, Μισέλ, Μισέλ

