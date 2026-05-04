Νέα Υόρκη: Αεροσκάφος χτύπησε φορτηγό λίγο πριν προσγειωθεί

Από θαύμα γλίτωσε ο οδηγός

04.05.26 , 09:19 Νέα Υόρκη: Αεροσκάφος χτύπησε φορτηγό λίγο πριν προσγειωθεί
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Αεροσκάφος Boeing 767-400 της United Airlines χτύπησε φορτηγό και στύλο φωτισμού λίγο πριν προσγειωθεί στο Νιούαρκ.
  • Ο οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε ελαφρά και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, ενώ οι επιβάτες του αεροσκάφους είναι όλοι καλά.
  • Το αεροσκάφος προσγειώθηκε χωρίς προβλήματα, με μικρές ζημιές, και το αεροδρόμιο επαναλειτούργησε γρήγορα.
  • Διενεργείται εσωτερική έρευνα για το περιστατικό και το πλήρωμα έχει αποσυρθεί από τις επόμενες πτήσεις.
  • Η United Airlines επιβεβαίωσε την επαφή με τον στύλο φωτισμού, χωρίς να αναφέρει το φορτηγό.

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε χθες στο Νιου Τζέρσεϊ, όταν αεροπλάνο τύπου Boeing 767-400 της United Airlines χτύπησε φορτηγό και παρέσυρε στύλο φωτισμού, τη στιγμή που περνούσε πάνω από αυτοκινητόδρομο, λίγο πριν προσγειωθεί στο αεροδρόμιο του Νιούαρκ στη Νέα Υόρκη

 

 

Εκπρόσωπος της αμερικανικής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, ανέφερε ότι το σύστημα προσγείωσης του αεροσκάφους χτύπησε στύλο του αυτοκινητόδρομου Τερνπάικ. Από την πλευρά της η αστυνομία του Νιου Τζέρσεϊ ανέφερε πως το σύστημα προσγείωσης του επιβατικού αεροσκάφους και το κάτω μέρος της ατράκτου άγγιξαν στύλο φωτισμού κι ένα φορτηγό. 

Σύμφωνα με πληροφορίες ο στύλος έπεσε πάνω σε ένα τζιπ, χωρίς όμως να διευκρινίζεται σε ποια κατάσταση βρίσκεται ο ή οι επιβαίνοντες του οχήματος. Ο οδηγός του φορτηγού από την άλλη,  τραυματίστηκε ελαφρά, διακομίστηκε στο νοσοκομείο και πήρε εξιτήριο. 

 

 

Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη της εταιρείας, στην οποία ανήκει το φορτηγό, ο οδηγός είναι εντάξει στην υγεία του και υπέστη μόνο μικρές εκδορές. 

Το αεροσκάφος, μήκους 62 μέτρων, εκτελούσε δρομολόγιο από τη Βενετία στη Νούαρκ και μετέφερε 221 επιβάτες και 10 μέλη του πληρώματος. Προσγειώθηκε χωρίς να αντιμετωπίσει πρόβλημα και κανείς από τους επιβαίνοντες δεν τραυματίστηκε.

Σύμφωνα με την αρχή μεταφορών, στο αεροσκάφος παρατηρήθηκαν μικρές ζημιές και το αεροδρόμιο λειτούργησε ξανά κανονικά πολύ σύντομα, αφού το προσωπικό έλεγξε τον διάδρομο προσγείωσης για τυχόν συντρίμμια. 

Ειδική ομάδα συντήρησης εξετάζει τις ζημιές στο αεροσκάφος, ενώ διενεργείται εσωτερική έρευνα για το συμβάν. Στο πλαίσιο της έρευνας αυτής, το πλήρωμα του αεροσκάφους έχει αποσυρθεί από τις επόμενες προγραμματισμένες πτήσεις. 

Η United Airlines, σε επίσημη ανακοίνωσή της, δεν έκανε αναφορά στο φορτηγό, επιβεβαίωσε ωστόσο την επαφή με τον στύλο φωτισμού. «Κατά την τελική προσέγγιση στο αεροδρόμιο του Νιούαρκ, η πτήση 169 ήρθε σε επαφή με στύλο φωτισμού. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια και δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Η ομάδα συντήρησης αξιολογεί τις ζημιές και θα διερευνήσουμε τα αίτια», ανέφερε η εταιρεία.

Η κυβερνήτης του Νιου Τζέρσεϊ, Μίκι Σέριλ, δήλωσε ότι έχει ενημερωθεί για το περιστατικό, υπογραμμίζοντας: «Είμαι ανακουφισμένη που το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια και όλοι οι επιβάτες και το πλήρωμα είναι καλά. Οι πρώτες αναφορές δείχνουν ότι ενδέχεται να εμπλέκεται και φορτηγό στον αυτοκινητόδρομο και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Η United διερευνά τα αίτια».

