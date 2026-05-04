Μέση Ανατολή: Ξεκινά σήμερα η «Επιχείρηση Ελευθερία» στα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν προειδοποιεί ότι θα το θεωρήσει παραβίαση της εκεχειρίας

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ξεκινά σήμερα η «Επιχείρηση Ελευθερία» για την άρση του αποκλεισμού πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, όπως ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.
  • Το Ιράν προειδοποιεί ότι η αμερικανική εμπλοκή θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχειρίας.
  • Η επιχείρηση περιλαμβάνει στρατιωτική συνδρομή από το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ και πληροφορίες για ασφαλείς θαλάσσιες διαδρομές.
  • Ο Τραμπ την παρουσίασε ως ανθρωπιστική πρωτοβουλία για ουδέτερες χώρες.
  • Ο Ιρανός αξιωματούχος προειδοποιεί για συνέπειες αν υπάρξει αμερικανική παρέμβαση.

Ξεκινά σήμερα Δευτέρα η «Επιχείρηση Ελευθερία», που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για την άρση του αποκλεισμού των πλοίων στα Στενά του Ορμούζ. Το Ιράν προειδοποίησε ότι κάτι τέτοιο θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχειρίας, ωστόσο, οι ΗΠΑ δε φαίνονται διατεθειμένες να υποχωρήσουν. 

Η επιχείρηση που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος αποσκοπεί στην αποσυμφόρηση της κατάστασης για πληρώματα και εταιρείες που έχουν εγκλωβιστεί στα Στενά του Ορμούζ, όμως δε θα περιλαμβάνει απαραίτητα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ. 

 

 

Σύμφωνα με το Axios, που επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, τα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ θα βρίσκονται στην περιοχή σε περίπτωση που χρειαστεί να αποτρέψουν τον στρατό του ιράν από το να επιτεθεί σε εμπορικά πλοία που κινούνται μέσα στα Στενά. 

Το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό πρόκειται να παρέχει στα εμπορικά πλοία πληροφορίες σχετικά με τις καλύτερες θαλάσσιες λωρίδες εντός των στενών, ειδικά εκείνες που δεν έχουν ναρκοθετηθεί από τον ιρανικό στρατό. 

Τι προβλέπει η «Επιχείρηση Ελευθερία»

Στην ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε πως το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ θα συνοδεύει ακινητοποιημένα πλοία, ενώ παράλληλα πρόσθεσε ότι είναι σε εξέλιξη πολύ θετικές συζητήσεις των ΗΠΑ με το Ιράν. 

Σύμφωνα με τις δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) η στρατιωτική συνδρομή των ΗΠΑ περιλαμβάνει αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυραύλων, περισσότερα από 100 αεροσκάφη ξηράς και θαλάσσης, καθώς και περίπου 15.000 στρατιωτικούς. 

Ο επικεφαλής της CENTCOM, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, δήλωσε ότι η επιχείρηση είναι κρίσιμη για την περιφερειακή ασφάλεια και την παγκόσμια οικονομία, σημειώνοντας ότι οι ΗΠΑ διατηρούν παράλληλα τον ναυτικό αποκλεισμό.

Στο ίδιο πλαίσιο, ενεργοποιείται και η πρωτοβουλία «Maritime Freedom Construct» του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, η οποία συνδυάζει διπλωματικές ενέργειες με στρατιωτικό συντονισμό για την ασφάλεια στην περιοχή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε την επιχείρηση ως ανθρωπιστική πρωτοβουλία, υποστηρίζοντας ότι αφορά ουδέτερες χώρες που δεν εμπλέκονται στη σύγκρουση. 

Ανέφερε ότι οι ΗΠΑ θα καθοδηγήσουν με ασφάλεια τα πλοία εκτός των περιορισμένων θαλάσσιων οδών, ώστε να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους, τονίζοντας ότι πρόκειται για βοήθεια προς «αθώους παρατηρητές» της σύγκρουσης.

Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι οποιαδήποτε παρεμπόδιση της επιχείρησης «θα αντιμετωπιστεί δυναμικά».

Από την άλλη, ανώτερος αξιωματούχος του Ιράν προειδοποίησε μετά την ανάρτηση Τραμπ, ότι οποιαδήποτε αμερικανική εμπλοκή στα Στενά του Ορμούζ θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχειρίας.

 

 

Ο Εμπραχίμ Αζιζί, πρόεδρος της επιτροπής εθνικής ασφάλειας του ιρανικού κοινοβουλίου, προειδοποίησε για συνέπειες σε περίπτωση αμερικανικής εμπλοκής.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, έγραψε: «Προειδοποίηση: Οποιαδήποτε αμερικανική ανάμιξη στο νέο ναυτικό καθεστώς στα Στενά του Ορμούζ θα θεωρηθεί παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός».

