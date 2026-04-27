Διπλωματικό θρίλερ ΗΠΑ – Ιράν: Στο τραπέζι πάλι μετά την Παρασκευή;

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ένα έντονο διπλωματικό παρασκήνιο με επίκεντρο το Ιράν, την ώρα που αυξάνονται οι ενδείξεις για πιθανή επανέναρξη διαλόγου με τις ΗΠΑ.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, βρέθηκε στην Αγία Πετρούπολη, όπου είχε συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, ολοκληρώνοντας έναν κύκλο εντατικών διπλωματικών επαφών στη Μόσχα, ρίχνοντας την ευθύνη για το ναυάγιο των συζητήσεων με την Ουάσιγκτον στον Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, Ιράν και ΗΠΑ ενδέχεται να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μετά την Παρασκευή, σε μια εξέλιξη που θα μπορούσε να σηματοδοτήσει αλλαγή κλίματος στις σχέσεις των δύο χωρών.

Κατά τη συνάντηση, ο Ρώσος πρόεδρος επιφύλαξε θερμή υποδοχή στον Ιρανό ΥΠΕΞ, διαβεβαιώνοντας ότι η Μόσχα θα στηρίξει την Τεχεράνη σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. «Η Ρωσία θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι της για τα συμφέροντά σας και θα συμβάλει στις προσπάθειες για ειρήνη στη Μέση Ανατολή», φέρεται να τόνισε, στέλνοντας σαφές μήνυμα στήριξης εν μέσω των αυξανόμενων πιέσεων από τη Δύση.

Οι συνομιλίες Πούτιν με το Ιράν

Ο Αμπάς Αραγτσί ευχαρίστησε δημόσια τη ρωσική ηγεσία και προχώρησε σε μια δήλωση με ιδιαίτερη βαρύτητα, αποκαλύπτοντας ότι η Τεχεράνη εξετάζει πλέον επίσημα το ενδεχόμενο συνομιλιών με την Ουάσινγκτον. Όπως υποστήριξε, η πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ για διαπραγματεύσεις προέκυψε μετά την αποτυχία των ΗΠΑ στον πόλεμο, γεγονός που –κατά την ιρανική πλευρά– οδήγησε την αμερικανική ηγεσία στην αναζήτηση διαλόγου.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει το σκηνικό έντονων διεργασιών σε διεθνές επίπεδο, με τη Μόσχα να εμφανίζεται ως βασικός υποστηρικτής της Τεχεράνης και τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή να παραμένουν εύθραυστες.

