Διπλωματικό θρίλερ ΗΠΑ – Ιράν: Στο τραπέζι πάλι μετά την Παρασκευή;

Επίσκεψη Αραγτσί στη Μόσχα και στήριξη Πούτιν στην Τεχεράνη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Προς νέες συνομιλίες Ιράν με ΗΠΑ (βίντεο Star)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Διπλωματικό παρασκήνιο ΗΠΑ-Ιράν με πιθανή επανέναρξη διαλόγου μετά την Παρασκευή.
  • Ο Ιρανός ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί συναντήθηκε με τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν στην Αγία Πετρούπολη.
  • Η Ρωσία υποσχέθηκε στήριξη στο Ιράν εν μέσω πιέσεων από τη Δύση.
  • Η Τεχεράνη εξετάζει επίσημα συνομιλίες με τις ΗΠΑ, κατηγορώντας τον Τραμπ για το ναυάγιο των προηγούμενων συζητήσεων.
  • Η Μόσχα αναδεικνύεται σε βασικό υποστηρικτή της Τεχεράνης στη Μέση Ανατολή.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ένα έντονο διπλωματικό παρασκήνιο με επίκεντρο το Ιράν, την ώρα που αυξάνονται οι ενδείξεις για πιθανή επανέναρξη διαλόγου με τις ΗΠΑ.

Στον «αέρα» οι συνομιλίες - Η ιρανική αποστολή αποχώρησε από το Πακιστάν

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, βρέθηκε στην Αγία Πετρούπολη, όπου είχε συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, ολοκληρώνοντας έναν κύκλο εντατικών διπλωματικών επαφών στη Μόσχα, ρίχνοντας την ευθύνη για το ναυάγιο των συζητήσεων με την Ουάσιγκτον στον Ντόναλντ Τραμπ. 

ΥΠΕΞ Ιράν: Οι ΗΠΑ φταίνε για το ναυάγιο των συνομιλιών

Σύμφωνα με πληροφορίες, Ιράν και ΗΠΑ ενδέχεται να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μετά την Παρασκευή, σε μια εξέλιξη που θα μπορούσε να σηματοδοτήσει αλλαγή κλίματος στις σχέσεις των δύο χωρών.

Κατά τη συνάντηση, ο Ρώσος πρόεδρος επιφύλαξε θερμή υποδοχή στον Ιρανό ΥΠΕΞ, διαβεβαιώνοντας ότι η Μόσχα θα στηρίξει την Τεχεράνη σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. «Η Ρωσία θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι της για τα συμφέροντά σας και θα συμβάλει στις προσπάθειες για ειρήνη στη Μέση Ανατολή», φέρεται να τόνισε, στέλνοντας σαφές μήνυμα στήριξης εν μέσω των αυξανόμενων πιέσεων από τη Δύση.

Οι συνομιλίες Πούτιν με το Ιράν

Ο Αμπάς Αραγτσί ευχαρίστησε δημόσια τη ρωσική ηγεσία και προχώρησε σε μια δήλωση με ιδιαίτερη βαρύτητα, αποκαλύπτοντας ότι η Τεχεράνη εξετάζει πλέον επίσημα το ενδεχόμενο συνομιλιών με την Ουάσινγκτον. Όπως υποστήριξε, η πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ για διαπραγματεύσεις προέκυψε μετά την αποτυχία των ΗΠΑ στον πόλεμο, γεγονός που –κατά την ιρανική πλευρά– οδήγησε την αμερικανική ηγεσία στην αναζήτηση διαλόγου.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει το σκηνικό έντονων διεργασιών σε διεθνές επίπεδο, με τη Μόσχα να εμφανίζεται ως βασικός υποστηρικτής της Τεχεράνης και τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή να παραμένουν εύθραυστες.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΙΡΑΝ
 |
ΗΠΑ
 |
ΑΡΑΓΤΣΙ
 |
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
 |
ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ ΠΟΥΤΙΝ
 |
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top